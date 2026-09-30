Colours oznámily první trhák. Příští rok přivezou Robbieho Williamse

Na festivalu Colours of Ostrava příští rok vystoupí britský zpěvák a hudebník Robbie Williams. Koncert bude v zahajovací den, ve středu 21. července, řekl mluvčí festivalu Ondřej Bambas. Festival se uskuteční od 21. do 24. července v Dolní oblasti Vítkovic a Williams je prvním oznámeným účinkujícím.
„Do Ostravy přiveze své aktuální album Britpop, ale připomene také 30 let od vydání svého debutu s hitem Let Me Entertain You. Během tří dekád se stal jednou z nejvýraznějších osobností britské populární hudby a nekorunovaným králem zábavy živých vystoupení,“ uvedli pořadatelé.
Williams se proslavil v chlapecké kapele Take That založené roku 1990. V roce 1995 se vydal na sólovou dráhu a stal se jednou z nejúspěšnějších britských popových hvězd.
„Robbie Williams je pro mě především persona. Je to člověk, kterého znáte, i když třeba nejste jeho fanouškem. Za více než tři desetiletí dokázal zůstat relevantní, měnit se, překvapovat a přitom si zachovat vlastní tvář. A právě takové osobnosti chceme na Colours přivážet. Umělce, kteří mají za sebou silný příběh, velké písně a zároveň dokážou vytvořit okamžik, který si člověk zapamatuje i dlouho po skončení koncertu,“ uvedl umělecký ředitel Colours of Ostrava Filip Košťálek.
Klasické čtyřdenní vstupenky na příští ročník Colours se aktuálně prodávají za 4190 korun. V první polovině října začne předprodej Meltingpot Priority Passů na diskusní fórum Meltingpot, které je součástí festivalu. Podrobné informace jsou na webu festivalu.
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