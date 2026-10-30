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Hudba

Colours of Ostrava zakončí jeden z nejlepších DJů světa Martin Garrix

ČTK
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Čtyřiadvacátý ročník festivalu Colours of Ostrava zakončí nizozemský hudebník Martin Garrix, jeden z nejlepších světových DJů. Na festivalu se představil už v roce 2022, příští rok se na něj vrátí s novým albem. Novinářům to v pátek sdělil mluvčí akce Ondřej Bambas. Festival se uskuteční od 21. do 24. července v industriálním areálu Dolních Vítkovic.

Quebec City, Canada. 19th July, 2026. DJ Martin Garrix performs during the Festival d'été de Québec on July 18, 2026 in Quebec City, Quebec. Photo: C Flanigan/imageSPACE Credit: Imagespace/Alamy Live News
DJ Martin Garrix během svého vystoupení v červenci 2026 na festivalu v kanadském městě Québec.Foto: Profimedia – imageSPACE, Imagespace / Alamy
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Mezi již oznámenými účinkujícími jsou britský zpěvák Robbie Williams a britská zpěvačka Ellie Gouldingová. Představí se rovněž americký zpěvák David Kushner a australská skupina 5 Seconds Of Summer.

"Garrix začal s DJingem v raném věku. Už v 16 letech se objevil v žebříčku TOP 100 DJs na 40. pozici. Hned o rok později skočil na čtvrtou pozici a stal se nejmladším headlinerem prestižního tanečního Ultra Music Festivalu. Od roku 2015 se v anketě DJ Magu pohybuje pravidelně mezi třemi nejlepšími. Na vítěznou příčku dosáhl celkem pětkrát. Momentálně je ve svých třiceti letech na druhé pozici, což ho činí jedním z nejúspěšnějších DJů vůbec," uvedl Ondřej Bambas.

V Česku poprvé vystupoval v roce 2014 a na ostravském festivalu pak před čtyřmi lety. "Garrix se v příštím roce vrátí s velkou show. Navíc s novým albem, ze kterého servíruje hity už od letošního jara. Bude to parádní taneční závěr, jak to mají návštěvníci rádi," řekl umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek.

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Garrix dosud vydal více než sto singlů. Studiové album má ale zatím jen jedno, Sentio z roku 2022. V březnu příštího roku chystá další s názvem Marty. "Nahrávka slibuje hvězdné hosty, včetně Eda Sheerana nebo U2. Venku jsou již čtyři singly," doplnil Bambas.

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Mezi dalšími nově oznámenými interprety je australské pop-punkové uskupení 5 Seconds of Summer, které v minulosti bylo předskokanem na světovém turné One Direction. Na ostravském festivalu se představí poprvé, stejně jako Kushner, který přiveze nahrávku Devotion.

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"Aktuálně oznámená jména jsou jen špičkou ledovce. Rozhodně nekončíme a věřím, že se lidé mají na co těšit. I když trochu bojujeme s termínem, kdy už zámořští hudebníci v Evropě příliš nezůstávají, mám radost, jak pestrá nabídka příštího roku zase bude," doplnil Košťálek.

Čtyřdenní festival propojuje koncerty světových i domácích interpretů s programem dalších hudebních žánrů, divadla, umění a debat. Jeho součástí bude tradičně diskusní fórum Meltingpot, které oslaví deset let.

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