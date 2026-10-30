Colours of Ostrava zakončí jeden z nejlepších DJů světa Martin Garrix

Čtyřiadvacátý ročník festivalu Colours of Ostrava zakončí nizozemský hudebník Martin Garrix, jeden z nejlepších světových DJů. Na festivalu se představil už v roce 2022, příští rok se na něj vrátí s novým albem. Novinářům to v pátek sdělil mluvčí akce Ondřej Bambas. Festival se uskuteční od 21. do 24. července v industriálním areálu Dolních Vítkovic.
Mezi již oznámenými účinkujícími jsou britský zpěvák Robbie Williams a britská zpěvačka Ellie Gouldingová. Představí se rovněž americký zpěvák David Kushner a australská skupina 5 Seconds Of Summer.
"Garrix začal s DJingem v raném věku. Už v 16 letech se objevil v žebříčku TOP 100 DJs na 40. pozici. Hned o rok později skočil na čtvrtou pozici a stal se nejmladším headlinerem prestižního tanečního Ultra Music Festivalu. Od roku 2015 se v anketě DJ Magu pohybuje pravidelně mezi třemi nejlepšími. Na vítěznou příčku dosáhl celkem pětkrát. Momentálně je ve svých třiceti letech na druhé pozici, což ho činí jedním z nejúspěšnějších DJů vůbec," uvedl Ondřej Bambas.
V Česku poprvé vystupoval v roce 2014 a na ostravském festivalu pak před čtyřmi lety. "Garrix se v příštím roce vrátí s velkou show. Navíc s novým albem, ze kterého servíruje hity už od letošního jara. Bude to parádní taneční závěr, jak to mají návštěvníci rádi," řekl umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek.
Garrix dosud vydal více než sto singlů. Studiové album má ale zatím jen jedno, Sentio z roku 2022. V březnu příštího roku chystá další s názvem Marty. "Nahrávka slibuje hvězdné hosty, včetně Eda Sheerana nebo U2. Venku jsou již čtyři singly," doplnil Bambas.
Mezi dalšími nově oznámenými interprety je australské pop-punkové uskupení 5 Seconds of Summer, které v minulosti bylo předskokanem na světovém turné One Direction. Na ostravském festivalu se představí poprvé, stejně jako Kushner, který přiveze nahrávku Devotion.
"Aktuálně oznámená jména jsou jen špičkou ledovce. Rozhodně nekončíme a věřím, že se lidé mají na co těšit. I když trochu bojujeme s termínem, kdy už zámořští hudebníci v Evropě příliš nezůstávají, mám radost, jak pestrá nabídka příštího roku zase bude," doplnil Košťálek.
Čtyřdenní festival propojuje koncerty světových i domácích interpretů s programem dalších hudebních žánrů, divadla, umění a debat. Jeho součástí bude tradičně diskusní fórum Meltingpot, které oslaví deset let.
Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel český občan, potvrdilo ministerstvo
Mezi oběťmi středeční srážky vlaků ve Španělsku je jeden český občan. V pátek to sdělilo ministerstvo zahraničí. Úmrtí podle něj potvrdila identifikace španělskými orgány. Pracovníci českého velvyslanectví v Madridu jsou v kontaktu s rodinou zesnulého a poskytují jí potřebnou konzulární asistenci, uvedl mluvčí české diplomacie Adam Čörgő. Rodině a blízkým vyjádřilo ministerstvo upřímnou soustrast.
Studentů přibývá. K úterní stávce se připojí nejméně čtyři pražské vysoké školy
Ke studentské stávce na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) a proti převedení jejich financování na stát, kterou na 3. listopadu vyhlásila platforma Výbor solidarity studentů, se připojí nejméně čtyři pražské vysoké školy.
Cohen řekl, proč v Boratovi zesměšnil právě Kazachstán. Po 20 letech se zemi omlouvá
Britský komik Sacha Baron Cohen se poprvé veřejně omluvil obyvatelům Kazachstánu za způsob, jakým zemi vykreslil ve svém kultovním filmu z roku 2006. Postava fiktivního novináře Borata podle něj vznikla do značné míry náhodou a Kazachstán si vybral coby zemi, o které „nikdo nic neví“.
Tesco končí na českém trhu po 30 letech. Kupuje ho nizozemský Ahold
Nizozemská společnost Ahold, která v ČR provozuje prodejny Albert, kupuje Tesco v ČR a na Slovensku. I s nájemními závazky zaplatí zhruba 1,7 miliardy eur (zhruba 41,4 miliardy Kč). Dokončení transakce po splnění obvyklých podmínek, včetně schválení regulačními orgány, firma očekává ve čtvrtém čtvrtletí příštího roku. V tiskové zprávě o tom v pátek informoval mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček.
Češi v USA pociťují imigrační politiku, někteří se nechali dobrovolně deportovat
Když americké úřady deportovali jejího kamaráda do Česka, Klára Moldová to oplakala. Překvapila ji rychlost, s jakou se ocitl zpět v rodné zemi poté, co ho imigrační agenti zadrželi před domem na cestě do práce, řekla v rozhovoru. Pouhý den před tím se dvojice přátel v Chicagu, kde Moldová vede českou školu, sešla na českém divadelním představení.