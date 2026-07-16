Colours of Ostrava začaly. Koncert Twenty One Pilots přilákal výjimečné množství lidí

Koncertem americké skupiny Twenty One Pilots vyvrcholil ve středu pozdě večer před desítkami tisíc diváků první den festivalu Colours of Ostrava, který se koná v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. Na koncert hvězd letošního ročníku čekaly před pódiem stovky lidí už dlouhé hodiny před jejich vystoupením.
Desetitisíce lidí viděly už koncert frýdecko-místecké kapely Mirai, která na hlavní scéně vystupovala před americkým duem. Stovky lidí ale také na scéně České televize sledovaly přenos semifinále fotbalového mistrovství světa.
Twenty One Pilots patří k největším jménům současné světové hudební scény, což potvrzují miliardy přehrání jejích písní na hudebních kanálech YouTube či Spotify. Na Colours of Ostrava hráli už v roce 2022. Podle pořadatelů jde o nejdražšího interpreta v historii festivalu.
Tyler Joseph a Josh Dun svou show doprovázenou vizuálními i pyrotechnickými efekty strhli publikum hned od prvního okamžiku. Pořadatelé v posledních letech návštěvnost nesdělují, podle odhadů ČTK ale tolik lidí jako při dnešním vystoupení Twenty One Pilots bývá na koncertech Colours jen výjimečně.
Hudební program letošních Colours zahájili v 16:00 zpěvák Ondřej Ruml na pódiu T-Mobile Stage a současně s ním ostravská zpěvačka Barbara Kanyzová na menší scéně Steel. Množství fanoušků skupiny Twenty One Pilots, kteří si chtěli zajistit nejlepší místa na její večerní vystoupení, už ale do areálu dorazilo před 12 hodinou. Problémy u vstupu nebyly, řekl ČTK mluvčí festivalu Ondřej Bambas.
Zvýšený zájem fanoušků skupiny Twenty One Pilots pořadatelé očekávali, letošní ročník tím byl podle mluvčího specifický. "Od samotného rána jsme kontrolovali, monitorovali situaci před hlavním vstupem. Fanoušci si počkali, až ustane ten největší déšť, který nakonec nebyl tak hrozný, jak ukazovala předpověď. A opravdu, ve 12:00 jsme měli stovky nebo vyšší desítky fanoušků, kteří mířili hned na hlavní scénu, aby si ukořistili své místo," řekl Bambas. Po 16:00 už před hlavním pódiem čekalo několik stovek lidí.
Technický ředitel festivalu Josef Ženíšek uvedl, že na největší scéně pořadatelé pro letošek přidali novinkovou řadu basových reproduktorů. "Pomáhají nejen k lepšímu vyvážení distribuce zvuku do okolí, ale také k velkolepějšímu poslechovému zážitku na hlavní ploše," uvedl Ženíšek. Rozměry pódia jsou podle něj o několik metrů větší než loni.
Fanoušci rockové hudby si přišli na své i při vystoupení britské skupiny Skunk Anansie. Její frontmanka Deborah Dyerová řečená Skin dokázala diváky rozeskákat a sama se chvíli nechala nést nad hlavami lidí v davu.
Na menší scéně Fresh se představil například ukrajinský DJ, válečný veterán Roman Čerkas, který si říká Ro_Ma 4E. Přes 20 let pracoval jako námořník, v roce 2022 ale odešel bránit Ukrajinu a v boji přišel o obě nohy. Během rehabilitace se dostal k hudební terapii a stal se dýdžejem. Jeho vystoupení na Colours of Ostrava vzniklo ve spolupráci s iniciativou Music Saves Ukraine, která podporuje ukrajinské umělce a pomáhá jim dostat se na mezinárodní pódia.
Na sedmi hudebních scénách během čtyř dnů vystoupí celkem 110 interpretů ze 33 zemí světa. Součástí programu festivalu jsou například i divadla a také diskusní fórum Meltingpot s více než 150 řečníky. Novinkou letošního ročníku je Steel Stage se zónou Steel Town, která navazuje na industriální charakter festivalového areálu a kde jsou artefakty, mobiliář i dekorace barů z oceli.
V následujících dnech na festivalu vystoupí například ve čtvrtek kapela Tomora nebo americká zpěvačka LP. V pátek se představí americký DJ a producent Moby či britská zpěvačka Paris Paloma a v sobotu americký zpěvák Teddy Swims nebo novozélandská zpěvačka Lorde.
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