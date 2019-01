Další hosté ostravských Colours: dorazí slavný Kronos Quartet i jazzová Hiromi

Festival Colours of Ostrava, který program nadcházejícího ročníku vždy zveřejňuje postupně, představil další účinkující. Tentokrát jde o interprety, kteří vystoupí v komorním prostředí auly Gong, vybudované přestavbou někdejšího plynojemu.

Vyjímá se mezi nimi renomovaný americký Kronos Quartet, který tvoří houslisté David Harrington a John Sherba, hráč na violu Hank Dutt a violoncellistka Sunny Yangová. Na Colours se komorní sestava představí po sedmi letech, naposledy zde doprovázela finského akordeonistu Kimma Pohjonena a hráče na elektronické perkuse Samuliho Kosminena.

Kronos Quartet vznikl koncem 70. let minulého století, zpočátku hrál Mozartovy či Haydnovy kvartety, než se začal specializovat na soudobou hudbu. Dnes má prodáno přes 2,5 milionu nahrávek, pravidelně uvádí díla předních současných skladatelů jako Steva Reicha či Terryho Rileyho, spolupracuje s experimentátorkami Laurie Andersonovou či Björk.

V Česku hrál Kronos Quartet naposledy před pěti lety v pražském Rudolfinu a brněnském Sono Centru, tehdy zbrusu nově otevřeném. Kvarteto právě slavilo čtyřicáté výročí, na programu mělo mimo jiné skladby, které pro ně napsal kytarista americké rockové skupiny The National Bryce Dessner, nebo hudbu z filmu Requiem za sen.

Naposledy vloni na slovenském festivalu Pohoda pak Kronos Quartet uvedl desetiminutovou skladbu slovenského autora Miroslava Tótha o prodloužených chapadlech italské mafie, která byla věnována zavražděnému novináři Jánu Kuciakovi a jeho snoubence Martině Kušnírové.

Záznam předloňského vystoupení Kronos Quartetu začíná skladbou House of the Rising Sun. | Video: NPR Music

Hiromi vystoupí sama

Další účinkující letošních Colours bude devětatřicetiletá japonská jazzová klavíristka Hiromi Uehara, často účinkující jen pod svým křestním jménem. Klasicky vyškolená pianistka, která jako sedmnáctiletá vystupovala s Českou filharmonií a v kapele pak dlouho měla slovenského bubeníka Martina Valihoru, často pracuje s elektronikou a navazuje na žánry jako prog-rock nebo fusion.

Hiromi na výsluní pomohl klavírista Chick Corea, s nímž také natočila desku, později slavila úspěch s alby, na nichž účinkovali renomovaný anglický bubeník Simon Phillips, někdejší člen The Who, nebo Steven Smith z kapely Journey. "Její divoká virtuózní hra na klavír je považována za 'přírodní' zázrak," říká o Hiromi ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová.

V minulosti Hiromi vystoupila na pražském Bohemia Jazzfestu, festivalech Struny podzimu a Mladí ladí jazz nebo v cyklu Jazz na Hradě. Do Ostravy přijede poprvé, v komorním prostoru Gongu vystoupí sólově.

Předloni Hiromi účinkovala na londýnských BBC Proms. | Video: BBC

Sons of Kemet se dvěma bubeníky

Dalším jazzovým hostem Colours bude italský trumpetista Paolo Fresu známý svým vřelým, lyrickým tónem.

Sedmapadesátiletý hudebník v minulosti doprovázel kvarteto klavíristky Carly Bleyové, s nímž natočil album The Lost Chords, nebo spolupracoval s pianistou Urim Cainem či kytaristou Ralphem Townerem na deskách pro uznávané švýcarské vydavatelství ECM.

Na Colours se Fresu představí se svým takzvaným Devil Quartetem, jejž založil roku 2004. S kytaristou Bebem Ferrou, kontrabasistou Paolinem Dalla Portou a bubeníkem Stefanem Bagnolim se "propracovali k čistě akustickému, až magickému zvuku", avizují pořadatelé.

Klip ke skladbě Carpe Diem hrané Devil Quartetem Paola Fresu. | Video: Tuk Music

Očekávaný bude též ostravský debut pětatřicetiletého britského saxofonisty Shabaky Hutchingse, jenž od roku 2011 vede skupinu Sons of Kemet. Na kontě mají tři desky, přičemž ta loňská nazvaná Your Queen Is a Reptile byla nominována na prestižní anglickou Mercury Prize.

"Spojují jazz v experimentálních kombinacích s hip hopem, grime, punkem, afrobeatem, dubem, africkou diasporou, karibským calypso, ska i karnevaly," vypočítávají dramaturgové Colours.

Na ostravském festivalu se Sons of Kemet představí v ojedinělé sestavě se dvěma bubeníky navíc.

Skladba In The Castle Of My Skin ze staršího alba Sons Of Kemet. | Video: Naim Jazz Records

Eickova rodinná inspirace

Z okruhu hudebníků natáčejících pro švýcarské nakladatelství ECM pochází také další účinkující Colours, devětatřicetiletý norský trumpetista Mathias Eick, jeden z muzikantů rozvíjející introspektivní skandinávskou větev jazzu.

Na Colours jej doprovodí baskytarista Audun Erlien, bubeník Torstein Lofthus, klavírista Andreas Ulvo a houslista Håkon Aase.

Eick naposledy vloni vydal album Ravensburg, na němž poprvé ve své kariéře zpívá. Desku nazval po rodišti babičky, inspirací mu byla vlastní rodina.

Skladba Skala pochází z Eickova staršího alba Edinburgh. | Video: ECM

Osmnáctý ročník Colours of Ostrava se uskuteční ve dnech 17. až 20. července, mezi dosud oznámenými hlavními hvězdami jsou skupiny The Cure a Florence + the Machine, zpěvačka Mariza nebo Brit vystupující jako Rag'n'Bone Man.

Čtyřdenní vstupenky jsou zatím stále v prodeji za cenu 2790 korun.