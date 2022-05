Coldplay snižují uhlíkovou stopu. Kapela přímo na koncertech vyrábí elektřinu

Občas se říká, že na koncertě to mezi kapelou a diváky zajiskřilo. V případě britských Coldplay už nejde o nadsázku. Slavná popová sestava na aktuálním turné rozmístila po stadionech rotopedy a kinetické taneční podložky, které vyrábějí energii nebo přímo elektřinu.

Jak píše agentura AP, hudebníci se tím snaží být šetrnější k životnímu prostředí. Na aktuální šňůře nazvané podle loňské desky Music of the Spheres je jejich cílem omezit vypouštění emisí oxidu uhličitého o polovinu oproti dřívějším turné. Výhledově chtějí být zcela uhlíkově neutrální.

"Samozřejmě na druhou stranu nemůžeme být přehnaně vážní. Je to taky hodně zábavné," tvrdí basista Guy Berryman. "A to je dobře, protože lidé se raději pustí do něčeho zábavného, než kdyby to měli dělat jen s cílem pomoct klimatu."

Podle agentury AP se na každou taneční podložku vejde několik tuctů lidí. Když se při koncertě začnou hýbat, technologie na bázi tanečního parketu začne z jejich kinetické energie vyrábět elektřinu. Kapela dokonce před každým koncertem pořádá turnaj v tom, kdo jí vyrobí nejvíc - tančí se na skladbu Jump Around od americké hiphopové sestavy House of Pain z roku 1992.

Rotopedů je pak na každém koncertě umístěných alespoň patnáct, dle velikosti stadionu lze přistavět další. Každý může vytvořit až 200 wattů elektřiny, posléze uložené v bateriích, z nichž čerpá samotná show Coldplay. Sestava má tím pádem menší spotřebu a odebírá méně elektřiny tam, kam přijede.

Agentura AP připomíná, že Coldplay nejsou jediní, kdo se v hudebním průmyslu snaží ulevit životnímu prostředí. Svou uhlíkovou stopu redukují také zpěváci Harry Styles a Shawn Mendes, zpěvačky Billie Eilish nebo Lorde, kapely The Lumineers a The 1975 či kytarista a zpěvák John Mayer.

"Hudebníci si k fanouškům vytváří jedinečný vztah, nesrovnatelný s jinými veřejně známými osobnostmi. Muzikant tak může jít příkladem a skutečně člověka ovlivnit," tvrdí Adam Gardner, zakladatel a jeden z ředitelů neziskové organizace Reverb, jež muzikantům pomáhá být šetrnější k životnímu prostředí. Přímo s Coldplay ale nespolupracuje.

Nedávná studie zadaná nadnárodní koncertní agenturou Live Nation ukázala, že 82 procent lidí navštěvujících koncerty chce ulehčit životnímu prostředí. Kapely jako Coldplay tak zároveň vycházejí vstříc poptávce. "Trochu zezelenat neznamená dělat charitu, ani to neznamená se za každou cenu bičovat. Dneska je to také dobrý byznys model. A právě to se snažíme ukázat," říká Chris Martin, zpěvák Coldplay. Ti na koncertech dále nabízejí rostlinnou náhražku masa a snaží se eliminovat jednorázové plasty.

Například zpěvačka Billie Eilish slíbila, že na příštím turné ušetří 35 tisíc jednorázových plastových lahví, ve kterých by si návštěvníci jejích koncertů jinak koupili nápoje. V zákulisí pak podává pouze vegetariánskou stravu.

Britská kapela Massive Attack dává přednost cestování vlakem, mladá popová hvězda Olivia Rodrigo zase veškerý merchandising jako trička vyrábí ze stoprocentní bavlny, bez umělých vláken nebo syntetického barviva. Podobný krok udělal Shawn Mendes, který zároveň nocuje jen v hotelech usilujících o bezemisní provoz.

I fanouškovské oblečení, jež prodávají Coldplay, se vyrábí s ohledem na životní prostředí. Svítící náramky, které rozdávali divákům už na posledním koncertu v Praze, jsou rovněž úspornější a vyrobené z recyklovatelných materiálů. Hudebníci též vyzývají posluchače, aby na koncert cestovali veřejnou městskou dopravou.

Coldplay se dále zavázali létat jen tehdy, kdy to bude nezbytně nutné, používat takzvané udržitelné letecké palivo a obecně místo soukromých tryskáčů dávat přednost komerčním linkám. Jinak se snaží přepravovat vlakem či elektromobily, zatímco kamiony vezoucí jejich show spotřebovávají alternativní palivo, slibují Britové.

Výhledově by součástí turné Coldplay měl být jakýsi složitý systém vzájemně propojených recyklovatelných baterií, jež uskladňují elektřinu. Cílem je mít jich tolik, aby z nich kapela nazvučila a odehrála celou show. Baterie bude kromě pohybu fanoušků nabíjet též recyklovaný kuchyňský olej nebo sluneční energie.

"Máme štěstí, že si můžeme dovolit s tímhle experimentovat. Zkoušet to jako první opravdu není levné," komentuje zpěvák Chris Martin. "Je nám ale ctí být v pozici, kdy můžeme věci měnit," dodává frontman sestavy, která 10 procent veškerých příjmů z turné věnuje organizacím sázejícím stromy nebo čistícím oceány od plastů.

"Snažíme se to zároveň celé dělat způsobem, který je pragmatický, byznysově smysluplný. Aby nás lidé neodepsali jako nějaké pošahané levičáky," říká Martin.

Podle bubeníka Willa Championa z Coldplay je důležité ukázat, že se takový model neprodraží, nýbrž naopak vyplatí. "Pokud nebudete mít nad čím přemýšlet, protože to pro vás nebude znamenat extra náklady, pak se tohle masově rozšíří po celé branži," doufá.

Podle agentury AP ale kapela také čelí obvinění z takzvaného greenwashingu. Tímto pojmem bývají označovány situace, kdy se velké korporace pomocí klamavého marketingu snaží vytvářet dojem, že jsou ekologické. Partnerem Coldplay na aktuálním turné je finská společnost Neste, světově největší producent biopaliv. Její dodavatelé kvůli produkci palmového oleje v letech 2019 a 2020 vykáceli deset tisíc hektarů lesa v jihovýchodní Asii, uvedla evropská nevládní ekologická organizace Transport and Environment.

Ta označila Coldplay za "užitečné idioty", které Neste využívá ke zlepšení vlastního obrazu. Kapela to odmítá, Neste ji prý ujistilo, že palmový olej v průběhu spolupráce nevyužije a do roku 2023 s ním chce skončit úplně.