„Co stále hledáš, je mnohem blíž, než čekáš.“ Smetana a Haj nazpívali píseň k filmu

Emma Smetana a Jordan Haj přicházejí s novým duetem BLÍŽ, který je zároveň titulní skladbou filmu Nečekané léto režiséra Milana Cieslara, v němž Haj ztvárnil jednu z hlavních rolí. Singl BLÍŽ vyšel 16. ledna na všech streamovacích platformách a premiéra videoklipu se odehraje ve čtvrtek 22. ledna.
„Je to náladou blízké naší písničce By Now, ale tím, že tady zpíváme česky, tak je to vyznění o něco intimnější,“ říká k novému duetu česko-izraelský muzikant, režisér, scenárista a herec Jordan Haj. Skladbu BLÍŽ s Emmou napsali a složili jako soundtrack k novému filmu Nečekané léto, v němž Jordan Haj hraje lyžařského instruktora Petra, který tráví léto u rodičů v Čechách a shodou náhod se musí postarat o malý kemp a jeho hosty.
„Jelikož jde o letní romantickou komedii v prostředí české přírody, rozhodli jsme se to pojmout trochu folkově. Máme rádi bratry Nedvědy i Elán, to byly v tomhle případě naše dvě vědomé reference,“ popisuje Emma. Producentsky se na ní podílela s mladým pražským producentem Drew Lindenem. „Letos jsme spolu udělali čtyři tracky. Paradoxně ale jako první vydáváme tenhle poslední,“ říká zpěvačka.
Rodinná komedie Nečekané léto dorazí do kin 26. února. Záběry z filmu však díky videoklipu BLÍŽ můžete vidět už nyní.
