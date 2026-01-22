Přeskočit na obsah
22. 1. Slavomír
Hudba

„Co stále hledáš, je mnohem blíž, než čekáš.“ Smetana a Haj nazpívali píseň k filmu

Kultura

Emma Smetana a Jordan Haj přicházejí s novým duetem BLÍŽ, který je zároveň titulní skladbou filmu Nečekané léto režiséra Milana Cieslara, v němž Haj ztvárnil jednu z hlavních rolí. Singl BLÍŽ vyšel 16. ledna na všech streamovacích platformách a premiéra videoklipu se odehraje ve čtvrtek 22. ledna.

Emma Smetana a Jordan Haj při natáčení videoklipu k písni BLÍŽ.
Emma Smetana a Jordan Haj při natáčení videoklipu k písni BLÍŽ.Foto: Archiv E. Smetany a J. Haje
„Je to náladou blízké naší písničce By Now, ale tím, že tady zpíváme česky, tak je to vyznění o něco intimnější,“ říká k novému duetu česko-izraelský muzikant, režisér, scenárista a herec Jordan Haj. Skladbu BLÍŽ s Emmou napsali a složili jako soundtrack k novému filmu Nečekané léto, v němž Jordan Haj hraje lyžařského instruktora Petra, který tráví léto u rodičů v Čechách a shodou náhod se musí postarat o malý kemp a jeho hosty.

 „Jelikož jde o letní romantickou komedii v prostředí české přírody, rozhodli jsme se to pojmout trochu folkově. Máme rádi bratry Nedvědy i Elán, to byly v tomhle případě naše dvě vědomé reference,“ popisuje Emma. Producentsky se na ní podílela s mladým pražským producentem Drew Lindenem. „Letos jsme spolu udělali čtyři tracky. Paradoxně ale jako první vydáváme tenhle poslední,“ říká zpěvačka.

Související

Rodinná komedie Nečekané léto dorazí do kin 26. února. Záběry z filmu však díky videoklipu BLÍŽ můžete vidět už nyní.

