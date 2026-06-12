„Chybíš nám, Same.“ Američtí Limp Bizkit na Rock for People vykouzlili sedm kotlů

Hlavní hvězdy druhého festivalového dne rozhýbaly celý areál od tzv. barikády až po zadní řady. V půl desáté večer se zjevily na hlavním pódiu hradeckého Rock for People a začaly se dít věci. Nu-metalové legendy Limp Bizkit vystoupily v Česku poprvé po smrti svého baskytaristy Sama Riverse, kterého v rámci turné nahradil Richie Buxton.
Kapela zahájila své vystoupení jedním ze svých největších hitů, písničkou Break Stuff. Již při první skladbě bylo jasné, že chemie mezi muzikanty a posluchači je neobvykle silná. Jen sám frontman, který pro tento večer zvolil jako doplněk sluneční brýle à la Kurt Cobain, ze svého úhlu pohledu napočítal sedm kotlů v publiku. Večer pokračoval dalšími velkými hity převážně z alb Chocolate Starfish And The Hotdog Flavoured Water a Significant Other. Po celou dobu vystoupení dav tančil, skákal, křičel a burcoval hudebníky k větším výkonům.
Skvělá oldschoolová show i pocta kamarádovi
Vizuál kapela zvolila vskutku skromný, což lze ve světě, kde skupiny s cejchem legend ubírají na kvalitě hudby a přidávají na efektech, jedině ocenit. Kromě barevných světel a pódia s retro boomboxy doprovázely hudebníky za jejich zády pouze písňové texty v bílém fontu na černém pozadí. Zkrátka oldschoolová show, jak se patří. Během svého vystoupení přizval zpěvák Fred Durst na pódium také dva fanoušky z davu, kteří měli možnost zazpívat si s ním část písně Full Nelson. Nutno říct, že mladíci si vedli naprosto neuvěřitelně, navzdory obrovskému tlaku, který jistě museli cítit.
Došlo také na poctu zesnulému Samu Riversovi, a to prostřednictvím cover verze balady Behind Blue Eyes. Před jejím začátkem i sám zpěvák zmínil, že ačkoliv cítí, že Sam je tu tak nějak stále s námi, není pro něj toto vzpomínání jednoduché. Jeho pěvecký výkon byl i přes očividně silné emoce neuvěřitelný a vtáhl všechny posluchače do tohoto jímavého momentu.
Limp Bizkit ale vzpomínali i na doby své největší slávy, a to tak, jak to vždy uměli nejlépe: ofenzivním humorem. Před začátkem koncertu hned dvakrát spustili na hlavní obrazovce falešný odpočet do začátku koncertu, po němž následoval vtipný obrázek. Během vystoupení se samozřejmě nezdrželi také narážek na své nu-metalové kolegy Korn. Konkrétně se obětí jejich humoru stal zpěvák Johnatan Davis, který se krátce zjevil v humorné fotomontáži na obrazovce za kapelou.
Kapela nepřivezla merch, a přesto byl
Na závěr kapela za Fredova komentáře „protože dvě jsou více než jedna“ znovu zahrála píseň Break Stuff. Ačkoliv je výborná a publikum si ji s radostí poslechlo i po druhé, je při tak velkém množství skvělých písní škoda opakovat stejnou skladbu na začátku i na konci.
Co už ale fanoušci nesli hůře, byla absence merchendise. Kapela s sebou totiž nepřivezla jediný kousek oblečení či plakát. Jako alternativu nabízela nákup online přes QR kód, který se zobrazoval před začátkem koncertu. Festivaloví organizátoři ale na tuto skutečnost obratně reagovali vydáním velmi povedeného vlastního merche ve stylu grafik přebalů alb Limp Bizkit.
Američtí Limp Bizkit ve čtvrtek v hradeckém Parku 360 ukázali všem kapelám, jak správně naservírovat vystoupení hudebních legend. Žádné velké řeči, zbytečné efekty a teatrální gesta, jen kvalitní hudba a syrové emoce, které najednou rozhýbou 50 tisíc lidí.
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