Chuck Berry nejednou skončil za mřížemi. Jeho kytarová sóla změnila svět rokenrolu

Zpěvák a kytarista Chuck Berry patřil do slavné generace amerických rokenrolových hudebníků, jakými byli i Elvis Presley či Jerry Lee Lewis. Razantní rytmy rodícího se stylu doplňoval efektní hrou na kytaru. Od začátku vymýšlel vlastní písničky, krátké a úderné, které stvrzoval vtipným a svěžím pódiovým projevem. Byl ale i opakovaně trestán. V neděli 18. října by oslavil 100 let.
Na pódiích se Chuck Berry pohyboval šest desítek let a poslední studiová deska mu vyšla čtvrt roku po jeho smrti v 90 letech. "Pokud byste chtěli dát rokenrolu jiné jméno, musíte ho pojmenovat Chuck Berry," prohlásil kdysi John Lennon o jednom z otců tohoto žánru, který také dvakrát hrál v České republice. Hudba Berryho, vycházející z blues, rockabilly i jazzu byla podobně explozívní, jako jeho vlastní život, který zahrnoval i záznamy v soudním rejstříku.
Jeho proslulá kytarová sóla měla vliv na pozdější rozvoj rockové hudby. Krátké, rychlé, po sobě následující kytarové riffy, které při hře používal, změnily do té doby platné zákonitosti hudební rytmiky. Rovněž jeho koncertní kroková variace "kachní pochod" se stala legendou, kterou napodobují kytaristé dodnes.
A jeho nejslavnější skladby - Maybellene, Roll Over Beethoven, Sweet Little Sixteen, Johnny B. Goode, Rock And Roll Music - patří dnes k největší klasice žánru. Berry hrál i ve filmech a na hudebních turné objížděl celý svět.
Celkem vydal dvě desítky studiových alb, většinu v 60. a 70. letech. První studiová LP deska nazvaná After School Session mu vyšla v roce 1957. Vydání té poslední se legendární muzikant nedočkal. Posmrtně vydané album s názvem CHUCK je první studiovou deskou Berryho za téměř 40 let, od roku 1979, kdy vydal album Rock It.
Poslední studiová deska obsahuje osm skladeb. Na desce se podílely i dvě z jeho dětí - Charles Berry Jr. jako kytarista a Ingrid Berryová na desce zpívá a hraje na harmoniku. "Pracovat na otcově desce bylo jedním z největších zážitků v mém životě," vzpomněl na nahrávání Charles Berry Jr.
Téměř čtyři roky ve vězení
Jeho otec začínal zpívat v kostele. Charles Edward Anderson Berry, v jehož žilách kolovala černošská a indiánská krev, se narodil jako třetí ze šesti dětí 18. října 1926 v St. Louis, jeho matka byla učitelka. Nadchla ho hudba černošských bluesmanů a naučil se hrát na kytaru.
Ale už v roce 1944 přišel první konflikt se zákonem, kdy jej se dvěma kumpány odsoudili na deset let za ozbrojenou loupež. Ve vězení si odseděl necelé čtyři roky. Poté se oženil, začal pracovat v automobilce, vyučil se kadeřníkem a také fotografoval. Hudba ho však přitahovala nejvíc, přivydělával si hraním a v roce 1952 začal vystupovat v kapele.
Po dalších třech letech, kdy se přestěhoval do Chicaga, jeho impulzivní styl zaujal bluesmana Muddyho Waterse, který ho doporučil lidem z vydavatelské firmy Chess Records. Proslulé vydavatelství vydalo v roce 1955 jeho první megahit Maybellene.
Cena Grammy i další soud
Následovaly další, ve kterých Berry dokázal mistrně propojit prvky černošského blues s bělošským country a vytvořit vlastní, originální zvuk. Se slávou se dostavily i další opletačky se zákonem. V lednu 1962 jej odsoudili do vězení na tři roky za nelegální převoz čtrnáctileté dívky přes hranice, údajně s úmyslem ji pohlavně zneužít.
Odseděl si rok a půl, z vězení vyšel v roce 1963, aby zjistil, že je velmi slavný. Jeho hity totiž přebírali Beatles, Rolling Stones a další. Sám vydal krom zmíněných dvou desítek studiových desek i řadu kompilací.
V roce 1985 obdržel cenu Grammy za celoživotní přínos a byl uveden do rokenrolové síně slávy. O dva roky později vydal autobiografii a od téhož roku má svou hvězdu na hollywoodském "chodníku slávy". Pravidelně se objevuje na čelných pozicích v anketách o nejlepšího kytaristu a zpěváka všech dob.
Vydání svého posledního alba oznámil Berry v říjnu 2016 u příležitosti svých devadesátých narozenin: "Tato deska je věnována mé milované Toddy. Miláčku stárnu, pracoval jsem na téhle desce dlouho, teď už můžu pověsit kytaru na hřebík," prohlásil tehdy Berry. Desku věnoval své ženě Themettě, se kterou žil 68 let a s níž má čtyři děti. Zemřel 18. března 2017 a album vyšlo 16. června toho roku.
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