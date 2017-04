Chcete být lepší v práci? Plačte aspoň třikrát denně, radí kapela Zvíře jménem Podzim

před 26 minutami

Zvíře jménem Podzim - Neděle

Kapela Zvíře jménem Podzim vydává druhý singl z připravovaného alba. Na skladbu Neděle připravil iniciátor celého projektu a autor hudby i textu Jakub König video, které je v exkluzivní premiéře k vidění na Aktuálně.cz.

Hudební skupina Zvíře jménem Podzim, za kterou stojí zpěvák a muzikant Jakub König, představuje druhý singl z chystané nahrávky. Ta vyjde letos na podzim.

"Měli jsme v plánu velkolepý, monumentální snímek. Jenže nám obě vzducholodě shořely už v hangáru a tak jsme se nakonec před pár dny s naší nastydlou animátorkou Lindou pustili do práce na tomhle jednoduchém lyric videu," vysvětlil König.

Zvíře jménem Podzim jsou: Jakub König, Marie Kieslowski, Marie Puttnerová, Aid Kid, Terezie Kovalová, Linda Arbanová, Tomáš Neuwerth, Tomáš Havlen, Ondřej Mataj, Veru Linhartová, Tereza Štětinová, Tomáš Obermajer, Ondřej Zátka, Andrea Jarolímková, Matěj Vejdělek, Adam Pakosta, Michaela Verbová, Markéta Monsportová.

Muzikant dodal, že neočekává vysoké rádiové rotace nového singlu, protože píseň Neděle je smutná a místy depresivní.

"Všichni jsme si zvykli nosit drsný masky, který nás chráněj před nekompromisně tržním světem. Ale když si člověk zabulí u rádia při přípravě snídaně nebo v autě cestou do práce, pomůže mu to uvolnit všechny potlačený emoce. Což se může pozitivně podepsat i na pracovní výkonnosti, pokud vám jde zrovna o to. Chcete být lepší v práci? Plačte aspoň třikrát denně!"

Eponymní album Zvířete jménem Podzim vychází letos v listopadu u Indies Scope. Kapela ještě předtím zahraje 1. července na festivalu Hradecký slunovrat a 28. srpna na Marienbad Film Festivalu.

