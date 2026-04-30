Charlotte Gott slaví 20 let. V den svých narozenin vydává debutový singl In Too Deep

Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte Ella vydala v den svých 20. narozenin, které připadají na 30. dubna, svůj autorský debutový singl In Too Deep. Pod jménem Charlotte Gott na něm spolupracovala s producentem Sachou Skarbekem, který se mimo jiné podílel na hitu Wrecking Ball od americké zpěvačky Miley Cyrus.
Novinka hudebně vychází ze současného R&B a otevírá kolekci pěti skladeb, které zpěvačka připravovala v posledních dvou letech. Debutové EP vyjde na podzim letošního roku.
"Sdílím emoci a jsem zvědavá na reakci těch, co jí přijmou. In Too Deep je první skladbou, kterou jsem se rozhodla představit světu. Beru ji jako začátek vlastní cesty, na které jsem dostala šanci spolupracovat s mezinárodním týmem a pokusit se uspět i v zahraniční konkurenci. Vím, že to nebude lehké, ale cítím, že jsem připravená to minimálně zkusit," uvedla Charlotte Gott, která se kromě zpěvu zabývá také psaním a produkcí.
V posledních letech se soustředí na vlastní tvorbu. Vedle práce na EP studuje hudební produkci na Berklee College of Music v Bostonu. Písničky si píše sama a podílí se na nich až do finální podoby. Součástí startu hudební dráhy Charlotty Gott je i úprava jména. "Na své příjmení jsem pyšná, jen jsem si odebrala 'ová', protože Charlotte Gott zní přeci jen k anglické tvorbě přirozeněji. Vnímám samu sebe jako světoobčanku. Mám kamarády všude možně po celém světě. Angličtina je tak jazyk, ve kterém komunikuji, a je pro mě přirozené v ní vyjadřovat své emoce a psát texty," sdělila.
Charlotte Ella Gottová se svým otcem v minulosti nazpívala dva duety v pohádkách Anděl Páně 2 a Když draka bolí hlava. V roce 2013 dostala svou první roli v muzikálu Mata Hari. Po boku svého otce se objevila například v roce 2016 v komediálním muzikálu Decibely lásky. Poslední klip Gotta a jeho dcery k písni Srdce nehasnou z roku 2019 už má na serveru YouTube přes 97 milionů zhlédnutí. Singl složil frontman skupiny Kryštof Richard Krajčo, který je také doprovodil na akustickou kytaru.
Karel Gott podlehl těžké nemoci 1. října 2019. Léčil se s akutní leukemií. Veřejnost se s ním mohla naposledy rozloučit v pátek 11. října 2019 na Žofíně, kam dorazilo zhruba 49 000 lidí. O den později se konala zádušní mše ve svatovítské katedrále. Sobota byla zároveň dnem státního smutku.
Mapa děsivých procesů na českém území. Víme, kolik upálili „čarodějnic“ právě u vás
Hony na čarodějnice prostupovaly celou Evropou téměř čtyři století. Byly při nich upáleny nebo jinou trýznivou smrtí zemřely desítky tisíc lidí. Minimálně pět stovek obětí měly procesy v českých zemích. Neumíraly však pouze ženy, v mnoha případech byli souzeni i muži, ukazují podrobná data.
Soud zamítl čtyři stížnosti, obvinění v kauze útoku na pardubickou zbrojovku zůstanou ve vazbě
Pardubická pobočka hradeckého krajského soudu zamítla čtyři stížnosti na vazbu v kauze teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Podle aplikace infoSoud krajský soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně. Ten čtyři obviněné poslal do vazby kvůli obavám z útěku, ovlivňování svědků i pokračování v trestné činnosti.
Mrazy v noci na čtvrtek nám způsobily škody za stovky milionů korun, tvrdí ovocnáři
Mrazy, které Česko zasáhly v noci na čtvrtek, způsobily ovocnářům podle předběžného odhadu škody za stovky milionů korun. Nejvíce mrazy postihly Čechy, zejména střední a severní. Škody mrazy nadělaly na všech ovocných druzích.
ŽIVĚ Úspěšná trefa: Ukrajinci zasáhli cíl v hloubi Ruska, 1500 km od hranic
Ukrajinská tajná služba SBU ve středu zasáhla přečerpávací stanici v ruském Permu, která je od hranic Ukrajiny vzdálená 1500 kilometrů. V prohlášení to oznámil šéf SBU Jevhen Chmara, podle kterého na místě vypukl rozsáhlý požár. Prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že Ukrajina vzdálenosti úderů ještě prodlouží a že takovéto útoky jsou signálem Moskvě, aby ukončila válku a zasedla k jednacímu stolu.