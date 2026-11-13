Charlotte Gott představuje své debutové album. Zpívá o odvaze být sama sebou

Kolekce pěti skladeb, která vychází v pátek 13. listopadu pod názvem Good Enough?, vznikala s důrazem na autenticitu, osobní prožitky a hledání vlastního uměleckého výrazu. Každá z písní vypráví jiný příběh a zachycuje emoce, zkušenosti či myšlenky, které Charlotte Gott v určitém období jejího života provázely.
„Mám obrovskou radost, že se o svou hudbu konečně mohu podělit. Každá píseň pro mě znamená něco jiného. Některé jsou velmi osobní, jiné odrážejí pocity nebo situace, které jsem chtěla prostřednictvím hudby vyjádřit. Moc mě bavilo podílet se na celém projektu nejen po hudební, ale i po vizuální stránce. Vidět, jak do sebe všechno postupně zapadá, pro mě byla krásná zkušenost,“ říká Charlotte.
Jednou z dosud nepředstavených skladeb je Now That I Found You, která přináší lehčí, optimističtější atmosféru a zachycuje radost z přítomnosti pozitivně naladěného člověka. Ukazuje tak další, hravější a bezprostřednější polohu zpěvaččiny tvorby. Další novinkou, kterou EP obsahuje, je skladba Good Enough?, která naopak otevírá citlivější téma. Vypráví o pocitu neustálého hodnocení a tlaku okolí. Dotýká se hledání sebevědomí i postupného uvědomění, že není možné naplnit očekávání všech a že názory druhých by neměly určovat naši vlastní hodnotu.
„Uvědomila jsem si, že ne každý názor si zaslouží mou pozornost, obzvlášť pokud pochází od lidí, kteří mě vůbec neznají. K tomu, abych si věřila a stála si za tím, co dělám, nepotřebuji ničí souhlas ani uznání,“ vysvětluje Charlotte.
Právě autenticita, odvaha být sama sebou a svoboda tvořit bez potřeby zavděčit se všem patří k hlavním myšlenkám jejího debutového projektu.
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