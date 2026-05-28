Charismatický šansoniér Garou se vrací do Prahy. Zazpívá Notre-Dame i Gitan

Kanadský zpěvák Garou vystoupí s velkou kapelou v rámci evropského tour The Best of na jediném koncertě v Praze, a to 2. října 2026 v Kongresovém centru. Garou je jedním z nejvýraznějších zpěváků frankofonního světa posledních pětadvaceti let.
Po vyprodaném koncertě v roce 2023 se vrací do české metropole s novým programem, kde představí svoje nejčerstvější album Un Meilleur Lendemain, ale dojde i na jeho starší hity.
Nezaměnitelný hlas a obdiv k Beatles
Garou na konci 90. let vtrhl na hudební scénu a jeho lehce chraplavý hlas si záhy podmanil řadu posluchačů. Hity jako Notre-Dame nebo Gitan si zpívaly ženy v celé Evropě a v Americe se kvůli němu učily francouzsky.
Ačkoli je často spojován s Francií, kde má své zázemí, narodil se 26. června 1972 v Sherbrooke v kanadské provincii Québec. Garou, vlastním jménem Pierre Garand, se zpěvu věnoval už od dětství, učil se také hrát na kytaru, trubku, klavír nebo varhany. Ještě jako teenager založil se spolužáky kapelu The Windows and Doors. Hráli písně Beatles a jeho velkým vzorem byl Paul McCartney.
V 90. letech působil v několika kapelách a živil se vystupováním po barech. Po nocích pak ještě s kytarou stával v ulicích Montrealu a hrával kolemjdoucím písně „šité na míru“. V roce 1997 objevil jeho hudební talent francouzský textař Luc Plamondon a obsadil ho do role Quasimoda v muzikálu Notre-Dame de Paris, která mu otevřela cestu ke slávě.
Miliony prodaných alb
Garou zahájil svoji sólovou kariéru v roce 2000 albem Seul, které se stalo jedním z nejprodávanějších francouzských alb své doby. Následovala řada dalších, kterých se po světě prodalo přes 5 milionů. Vystupoval s mnoha hvězdami, nejslavnější je asi jeho duet se Celine Dion Sous le vent, který v roce 2001 kraloval francouzským hitparádám.
Garou během let získal mnoho hudebních ocenění včetně ceny Félix (Québec), Victoires de la Musique (Francie), World Music Award či ocenění Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres za přínos umění. Stal se také populárním porotcem v televizních soutěžích The Voice, a to jak ve Francii, tak v Québecu.
V roce 2025 vydal autorské album Un Meilleur Lendemain (Lepší zítřek), prostřednictvím kterého dává posluchačům nahlédnout do svého osobního myšlenkového světa.
Jediný koncert v Praze
V Praze se publikum může těšit na jeho nejoblíbenější písně od Notre-Dame po Gitan, stejně jako hity z různých období jeho kariéry či rockové skladby z repertoáru velkých hvězd. Na programu budou i písně z jeho nového alba, na němž se představuje nejen jako interpret, ale také jako autor. Skladby z této desky fungují jako zpovědi, jde o osobní příběhy plné dobrodružství, samoty, lásky i nečekaných setkání, která změnila zpěvákův život. Na desku přispěla i jeho pětadvacetiletá dcera Emilie, jež je autorkou
Zemřel Jan Hraběta, dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana
Zemřel dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta, bylo mu 86 let, uvedl irozhlas.cz. Hraběta, který v souboru působil od konce sedmdesátých let, vynikl hlavně rolemi praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý, Široký a Krátkozraký nebo faráře v Němém Bobšovi.
Dovolená, která má všechno: Vítejte v Horním Rakousku
Ať už vás lákají horské túry s dechberoucími výhledy, odpočinková odpoledne u průzračných jezer nebo objevování místní kultury a regionální kuchyně, Horní Rakousko nabízí všechno na jednom místě. Přinášíme inspiraci, jak nasát jedinečný rakouský pocit už letos v létě.
Zelenskyj je ve Švédsku. Čeká ho tam "dárek": několik starších gripenů
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek přicestoval do Švédska, aby zde s čelnými představiteli vlády představil dohodu v oblasti letecké obrany, oznámila podle tiskových agentur švédská vláda. Tamní tisk už předtím napsal, že se vláda chystá oznámit, že daruje Ukrajině „několik“ vojenských letounů Gripen starší verze JAS 39 C/D.
Luxus už dnes neznamená výkon. Novým trendem je schopnost zpomalit
Ještě před několika lety byl symbolem úspěchu hlavně výkon. Dlouhé pracovní dny, permanentní dostupnost a schopnost fungovat pod tlakem byly považovány za standard moderního života. Dnes se ale pohled na úspěch začíná měnit.
ŽIVĚ Ukrajina ratifikovala 90 miliardovou půjčku od EU, peníze půjdou na obranu
Ukrajinský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027 a první platbu slíbila Evropské unie poskytnout nejpozději na začátku června. Dvě třetiny půjdou na obranu před ruskou invazí, zbývající třetina na rozpočet k reformám a modernizaci.