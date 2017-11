Český slavík: Gott děkoval bohu, že dostal druhou šanci. Absolutní vítězkou je Lucie Bílá

AKTUALIZOVÁNO před 30 minutami

V hlavních kategoriích ankety Český slavík zvítězila tradiční jména: Lucie Bílá, Karel Gott a skupina Kabát. Do ankety letos přišlo 155 000 hlasů, což je o 45 tisíc více než loni. Bílá jako absolutní vítěz dostala 41 302 hlasů.

Absolutním Českým slavíkem se pro letošní rok stala Lucie Bílá. Zvítězila i mezi zpěvačkami, a to podvacáté.

V kategorii zpěváků vyhrál tradiční anketu popularity už po dvaačtyřicáté Karel Gott, mezi skupinami si odnesl cenu Kabát, pro něhož je to celkově dvanáctá trofej.

Mimořádnou cenu Slavíka pro výjimečnou osobnost v sobotu z rukou Karla Gotta převzala Marta Kubišová, která nedávno ukončila kariéru.

Zpěvačka, u níž si veřejnost kromě zpěvu cení i její postoje v době komunistického režimu, si vysloužila od svých kolegů ovace vestoje. Ceremoniál předávání slavíků ukončila legendární Modlitbou pro Martu.

"Ani tentokrát jsem s tak dobrým volebním výsledkem nepočítal," uvedl Gott, který také poděkoval své "koaliční partnerce" (manželce) Ivaně.

Gott kromě rodiny a příznivců poděkoval i bohu, že mu dal druhou šanci. Narážel tak na svůj nedávný boj s rakovinou.

Za osmasedmdesátiletým Gottem se na druhém místě umístil Michal David, třetí skončil Tomáš Ortel z kontroverzní skupiny Ortel. "Myslel jsem, že si letos ocenění nezasloužím, natož pak Stříbrného slavíka. Ale možná mi k tomu pomohl muzikál Muž se železnou maskou. Těším se na příští rok, kdy vyjedu s novou kapelou Kvatro na jarní turné," řekl David.

Hned tři trofeje si odnesla skupina Mirai. Stala se Objevem roku a její skladba Když nemůžeš tak přidej získala ocenění pro nejoblíbenější píseň posluchačů Rádia Impuls a cenu za nejstreamovanější českou skladbu na internetu.

"V našem případě jsme to opravdu nečekali. Doufám, že fanoušky nezklameme a budeme skládat další písničky. Nemyslí si, že by tři ceny znamenaly nějaký zvrat, musíme na to navázat dalším hitem," konstatoval Mirai Navrátil.

Na třetím místě mezi kapelami skočili Chinaski, kteří nedávno šokovali své příznivce oznámením radikálních změn v sestavě.

Na předávání nedorazili stejně jako druhý Ortel, jehož členové už dopředu po loňských protestech některých účastníků vyhlašování avizovali, že nechtějí přispívat k negativní atmosféře předávání.

Titul Slavíci bez hranic pro nejoblíbenějšího slovenského interpreta v Česku skončil opět v rukou členů kapely No Name.

Letos přišlo 155 tisíc hlasů

Do 52. ročníku ankety lidé zaslali téměř 155 000 hlasů, o 45 tisíc více než loni. Bílá jako absolutní vítěz dostala 41 302 hlasů. Pro cenu si tentokrát přišla bosa, protože - jak řekla v děkovné řeči - si zlomila malíček na noze.

Přítomní v sále i diváci u televize si mohli připomenout osobnosti české hudby, které za uplynulý rok zemřeli. Promítání jejich fotografií doprovodila píseň z filmu Tenkrát na západě, kterou s českým textem Jednoho dne se vrátíš nezapomenutelně zpívala zesnulá Věra Špinarová. Zde píseň obstojně zazpívala absolventka talentové soutěže Markéta Konvičková.

Večerem stejně jako loni prováděl herec Ondřej Sokol.