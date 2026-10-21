Český projekt zaujal Banderase, hudebníkům šel osobně blahopřát

Český 3D multimediální projekt Vivaldianno, který propojuje barokní hudbu Antonia Vivaldiho s moderními aranžemi a scénickou technologií, zaujal i Antonia Banderase. Legenda španělské kinematografie představení navštívila při jeho španělské premiéře v polovině října v divadle Teatro del Soho CaixaBank v Málaze.
Světoznámý herec po představení zamířil do zákulisí, aby tvůrcům osobně poblahopřál. V rozhovoru s ČTK to řekl hudebník, skladatel a tvůrce show Vivaldianno Michal Dvořák.
"On se přišel podívat už na přípravy, pozdravil nás a řekl, že nám drží palce. Po představení potom dorazil na delší dobu, pozdravil se se všemi sólisty, tanečníky i dalšími účinkujícími. Pak přišel za mnou a povídali jsme si o těchto mediálních projektech. Říkal, jak je to fantastické, že jsme klasiku schopni takhle na úrovni přibližovat mainstreamu a především mladým lidem," vzpomínal Dvořák.
Divadlo v Málaze, které založil a vlastní Banderas, se nachází v historickém centru a módní čtvrti Soho. Otevřelo se v listopadu 2019 po rozsáhlé rekonstrukci bývalého chátrajícího divadla Teatro de la Alameda a stalo se jedním z center scénického umění ve Španělsku. Uvádí velké broadwayské muzikály a v roce 2021 hostilo předávání cen Goya.
"Banderas je absolutní profesionál, velice skromný a inteligentní, empatický a vstřícný. Debata s ním byla moc příjemná, jako kolega s kolegou, kteří se znají odjakživa. Prostě jako bych někde potkal známého z Hudebního divadla Karlín nebo kluky z nějaké kapely," řekl Dvořák, člen poprockové skupiny Lucie. "Strávil s námi skoro půl hodiny, což mi přijde úplně fantastické, když uvážím, jak moc je vytížený," dodal.
V 3D multimediální show s názvem Vivaldianno El resplandor de Venecia (Zářící Benátky) se v roli vypravěče v Málaze představil španělský herec Carlos Hipólito, v anglické verzi tuto roli namluvila hollywoodská hvězda Pierce Brosnan. "My jsme si samozřejmě přáli, aby španělskou verzi namluvil samotný Banderas, dokonce jsme o tom jednali, ale on měl bohužel jiné povinnosti a natáčení, takže to takhle narychlo nešlo. Ale stále ve skrytu duše doufám, že to někdy v budoucnu ještě vyjde," podotkl Dvořák.
Na pódiu v Málaze se ve Vivaldiannu představili špičkoví sólisté, mezi jinými Jiří Vodička, koncertní mistr České filharmonie, a Martina Bačová, koncertní mistryně České Sinfonietty a Pražských komorních sólistů. Mezinárodní rozměr projektu dodala violoncellistka Tina Guo známá jako sólistka hollywoodského skladatele Hanse Zimmera.
"V Teatro del Soho CaixaBank v Málaze jsme měli čtyři koncerty, z čehož byly téměř všechny vyprodány. Ty poslední dva dokonce úplně a tvrdili nám, že takhle plné divadlo tam poslední dva roky neměli. To samozřejmě člověka moc potěší," řekl Dvořák.
Projekt moderně pojaté klasické hudby se poprvé objevil v roce 2008 v podobě CD Vivaldianno MMVIII. Album Vivaldianno MMXII vyšlo v roce 2012, na vydání CD navázalo Vivaldianno Tour 2012. Diváci v Česku mohou Vivaldianno vidět ve stálém programu pražského Divadla Hybernia, kde se hraje divadelní adaptace Vivaldianno The Show. Autorem libreta je Tomáš Belko. V nejbližší době se projekt představí 20. listopadu v Kongresovém centru Zlín, 29. listopadu v Gongu v Ostravě a 6. prosince v Janáčkově divadle v Brně.
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