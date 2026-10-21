Přeskočit na obsah
Benative
21. 10. Brigita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Hudba

Český projekt zaujal Banderase, hudebníkům šel osobně blahopřát

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Český 3D multimediální projekt Vivaldianno, který propojuje barokní hudbu Antonia Vivaldiho s moderními aranžemi a scénickou technologií, zaujal i Antonia Banderase. Legenda španělské kinematografie představení navštívila při jeho španělské premiéře v polovině října v divadle Teatro del Soho CaixaBank v Málaze.

London,,United,Kingdom,-,November,3,,2024:,Antonio,Banderas,Attends
Herec Antonio Banderas.Foto: Shutterstock – Fred Duval
Reklama

Světoznámý herec po představení zamířil do zákulisí, aby tvůrcům osobně poblahopřál. V rozhovoru s ČTK to řekl hudebník, skladatel a tvůrce show Vivaldianno Michal Dvořák.

"On se přišel podívat už na přípravy, pozdravil nás a řekl, že nám drží palce. Po představení potom dorazil na delší dobu, pozdravil se se všemi sólisty, tanečníky i dalšími účinkujícími. Pak přišel za mnou a povídali jsme si o těchto mediálních projektech. Říkal, jak je to fantastické, že jsme klasiku schopni takhle na úrovni přibližovat mainstreamu a především mladým lidem," vzpomínal Dvořák.

Divadlo v Málaze, které založil a vlastní Banderas, se nachází v historickém centru a módní čtvrti Soho. Otevřelo se v listopadu 2019 po rozsáhlé rekonstrukci bývalého chátrajícího divadla Teatro de la Alameda a stalo se jedním z center scénického umění ve Španělsku. Uvádí velké broadwayské muzikály a v roce 2021 hostilo předávání cen Goya.

"Banderas je absolutní profesionál, velice skromný a inteligentní, empatický a vstřícný. Debata s ním byla moc příjemná, jako kolega s kolegou, kteří se znají odjakživa. Prostě jako bych někde potkal známého z Hudebního divadla Karlín nebo kluky z nějaké kapely," řekl Dvořák, člen poprockové skupiny Lucie. "Strávil s námi skoro půl hodiny, což mi přijde úplně fantastické, když uvážím, jak moc je vytížený," dodal.

Reklama
Reklama

V 3D multimediální show s názvem Vivaldianno El resplandor de Venecia (Zářící Benátky) se v roli vypravěče v Málaze představil španělský herec Carlos Hipólito, v anglické verzi tuto roli namluvila hollywoodská hvězda Pierce Brosnan. "My jsme si samozřejmě přáli, aby španělskou verzi namluvil samotný Banderas, dokonce jsme o tom jednali, ale on měl bohužel jiné povinnosti a natáčení, takže to takhle narychlo nešlo. Ale stále ve skrytu duše doufám, že to někdy v budoucnu ještě vyjde," podotkl Dvořák.

Související

Na pódiu v Málaze se ve Vivaldiannu představili špičkoví sólisté, mezi jinými Jiří Vodička, koncertní mistr České filharmonie, a Martina Bačová, koncertní mistryně České Sinfonietty a Pražských komorních sólistů. Mezinárodní rozměr projektu dodala violoncellistka Tina Guo známá jako sólistka hollywoodského skladatele Hanse Zimmera.

"V Teatro del Soho CaixaBank v Málaze jsme měli čtyři koncerty, z čehož byly téměř všechny vyprodány. Ty poslední dva dokonce úplně a tvrdili nám, že takhle plné divadlo tam poslední dva roky neměli. To samozřejmě člověka moc potěší," řekl Dvořák.

Projekt moderně pojaté klasické hudby se poprvé objevil v roce 2008 v podobě CD Vivaldianno MMVIII. Album Vivaldianno MMXII vyšlo v roce 2012, na vydání CD navázalo Vivaldianno Tour 2012. Diváci v Česku mohou Vivaldianno vidět ve stálém programu pražského Divadla Hybernia, kde se hraje divadelní adaptace Vivaldianno The Show. Autorem libreta je Tomáš Belko. V nejbližší době se projekt představí 20. listopadu v Kongresovém centru Zlín, 29. listopadu v Gongu v Ostravě a 6. prosince v Janáčkově divadle v Brně.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Hrdina z Micromanie má vlastní anime klip. Prodavač, který se postavil rabujícímu davu, dostal nečekanou poctu
Hrdina z Micromanie má vlastní anime klip. Prodavač, který se postavil rabujícímu davu, dostal nečekanou poctu
Hrdina z Micromanie má vlastní anime klip. Prodavač, který se postavil rabujícímu davu, dostal nečekanou poctu

Nová hvězda anime. Svět oslavuje hrdinu z Nice, vzepřel se rabujícímu davu

Nejdřív se postavil rabujícímu davu, teď se stal hrdinou anime klipu. Pierre Collin z francouzského Nice bránil prodejnu videoher před útočníky, kteří ji během říjnových nepokojů zpustošili. Záběry jeho střetu s násilníky obletěly internet a nyní na ně navazuje animovaná pocta s názvem Lend Me Your Energy!

Policie ČR / Státní policie / Policejní hlídka / Staroměstské náměstí / Policisté / Policista / Ilustrační foto / Praha / Jaro / Květen 2018 / 1
Policie ČR / Státní policie / Policejní hlídka / Staroměstské náměstí / Policisté / Policista / Ilustrační foto / Praha / Jaro / Květen 2018 / 1
Policie ČR / Státní policie / Policejní hlídka / Staroměstské náměstí / Policisté / Policista / Ilustrační foto / Praha / Jaro / Květen 2018 / 1

Vykázání z veřejného prostranství až na 24 hodin, Senát podpořil novelu

Policie i strážníci možná dostanou pravomoc vykázat z veřejného prostranství až na 24 hodin ty, kdo závažně narušují veřejný pořádek. Změnu by mohla přinést novela zákonů o policii, o přestupcích a trestního zákoníku, kterou předložily dvě desítky senátorů ze všech frakcí v čele se Zdeňkem Hrabou (ODS).

Reklama
Tomáš Chorý v zápase Slavia - Fenerbahce
Tomáš Chorý v zápase Slavia - Fenerbahce
Tomáš Chorý v zápase Slavia - Fenerbahce

Chorý se omlouvá a přebírá iniciativu. Slavii vyzývá k důstojnějšímu řešení

Slavia vyřadila útočníka Tomáše Chorého po jeho vyloučení v utkání s Hradcem Králové do konce podzimní části z kádru A-týmu. Úřadující mistr zároveň rozhodl, že jednatřicetiletému reprezentantovi umožní v zimě odejít a uložil mu pokutu ve výši jednoho měsíčního platu. Chorý trest přijal, za své chování se v prohlášení agentury Nehoda Sport omluvil a navrhl okamžité ukončení svého angažmá v Edenu.

Reklama
Reklama
Reklama