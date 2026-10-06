Nejen konec přenosu. Na příští Eurovizi žádný český zpěvák nepojede

Česká televize (ČT) se příští rok nezúčastní mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Na síti X v úterý oznámila, že důvodem jsou aktuální úpravy rozpočtu. Potvrdila tak dřívější informace médií, že kvůli úsporám a nejistotě ohledně budoucího financování zruší některé pořady.
Veřejnoprávní televize nevyloučila, že v dalších letech se do soutěže vrátí. Příští ročník Eurovize se bude konat v květnu 2027 v bulharském Burgasu.
"V roce 2027 českou vlajku na pódiu neuvidíme. Budeme ale společně fandit ostatním a věříme, že se na Eurovizi zase někdy potkáme," uvedla ČT. Poukázala na to, že Eurovize je rozsáhlý projekt s velkými programovými, produkčními a organizačními nároky. "Vzhledem k aktuálně probíhajícím úpravám rozpočtu se Česká televize rozhodla, že se ročníku 2027 nezúčastní," uvedli zástupci ČT.
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů chce zrušit poplatky, které nyní lidí a firmy platí za Českou televizi a Český rozhlas, a nahradit je financováním obou médií ze státního rozpočtu. Tuto změnu, která by pro Českou televizi znamenala zhruba miliardový pokles příjmů, ale zřejmě tento rok nestihne schválit. Česká televize kvůli připravované změně financování připravila sérii opatření, a to včetně rušení některých pořadů, omezení investic nebo propouštění. Hodlá ušetřit 350 milionů korun.
Rozhodnutí ČT o neúčasti na Eurovizi se týká zatím jen příštího roku. "Každý ročník soutěže posuzujeme samostatně, a proto nyní nechceme předjímat, kdy se Česká televize do Eurovision Song Contest znovu zapojí," dodala ČT.
Letošní ročník Eurovize se konal ve Vídni a s písní Bangaranga od zpěvačky Dary ho vyhrálo Bulharsko, které díky tomu bude hostit příští ročník. Český zástupce Daniel Žižka skončil na 16. místě.
Písňová soutěž Eurovize, jejíž první kolo se konalo před 70 lety, patří k nejsledovanějším televizním přehlídkám populární hudby v Evropě. Česká republika se Eurovize poprvé zúčastnila v roce 2007, a to jako jedna z posledních zemí v Evropě. O výsledcích rozhodují diváci a odborné poroty z jednotlivých zemí. Letos už třetí rok soutěž zastínily výzvy k vyloučení Izraele kvůli válce v Pásmu Gazy. Eurovizi kvůli tomu bojkotovaly Nizozemsko, Španělsko, Irsko, Slovinsko a Island.
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