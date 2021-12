Česko mohou v Eurovizi zastupovat Elis Mraz nebo Emma Smetana s Jordanem Hajem

Mezi sedmičkou finalistů národního kola hudební soutěže Eurovize jsou zpěvačky Annabelle, Giudi a Elis Mraz, Emma Smetana s Jordanem Hajem plus kapely Skywalker, The Valentines a We Are Domi. Fanoušci pro ně mohou hlasovat od tohoto úterý do 15. prosince.

Jordan Haj a Emma Smetana soutěží se skladbou By Now. | Video: Believe Music

Nominace v pondělí představila Česká televize. Ta na streamovacích platformách také zveřejňuje soutěžní skladby, následovat mají jejich koncertní verze.

O vítězi národního kola rozhodne porota spolu s hlasy fanoušků z Česka a nově ze zahraničí. Vítěze mohou vybrat prostřednictvím oficiální hlasovací aplikace ESC nebo na webu. Porota bude mít na výsledcích padesátiprocentní podíl. Dalších 25 procent utvoří hlasy českých fanoušků a 25 procent ty ze zahraničí.

Vítěz národního kola postoupí do jednoho ze dvou semifinále, která se v italském Turíně koná 10. a 12. května příštího roku. Finále Eurovize má následovat 15. května.

Zpěvačka Annabelle usiluje o přízeň posluchačů s písní Runnin‘ Out Of F* Time. Elis Mraz, vlastním jménem Eliška Mrázová, si skladbu Imma Be napsala a produkovala sama. Třetí soutěžní dílo By Now je od hudebníků a skladatelů, kteří vystupují sólově i dohromady pod značkou Jordan Haj x Emma Smetana.

O strachu zakořeněném v každém člověku ve skladbě Jezinky zpívá Giudi, Češka žijící v Itálii. Na fanoušky rockové muziky spoléhá čtyřčlenná kapela Skywalker, soutěžící s písní Way Down.

Královéhradecké trio The Valentines nabídne Stay or Go. Poslední soutěžní skladba Lights Off je od elektropopové kapely We Are Domi.

Zpěvačka Anabelle usiluje o přízeň fanoušků s písní Runnin‘ Out Of F* Time. | Video: Universal Music

Mezinárodní soutěž Eurovize letos vyhrála italská rocková skupina Maneskin. Česko v nizozemském Rotterdamu zastupoval zpěvák a tanečník Benny Cristo, dříve známý jako Ben Cristovao, s písní Kemama. Do finále nepostoupil.

Soutěž se koná od roku 1956, samostatná Česká republika se jí poprvé zúčastnila roku 2007.

Zdejším interpretům se zatím příliš nedaří. Rocková kapela Kabát se v roce 2007 umístila poslední, o rok později se Tereza Kerndlová dostala o jednu příčku výš.

Poté co kapela Gipsy.cz zůstala v roce 2009 bez bodu, čeští hudebníci soutěž na několik let opustili. Návrat se uskutečnil až v roce 2015, kdy zemi reprezentovali Marta Jandová a Václav "Noid" Bárta.

Před pěti lety se do finále Eurovize poprvé dostala zpěvačka Gabriela Gunčíková, nakonec však obsadila až 25. místo. V roce 2017 tuzemsko reprezentovala Martina Bárta, která v prvním semifinále neuspěla. Mezi nejlepší se naopak před třemi roky probojoval Mikolas Josef, který ve finále získal pro Česko dosud nejlepší umístění, a to šesté místo. Vystoupil s písní Lie To Me. Česká indie-popová kapela Lake Malawi rok nato skončila se skladbou Friend of a Friend jedenáctá.