Českého slavíka získali Farna a Ztracený, raper Řezník odsoudil zdejší pop music

Nejúspěšnějšími zpěváky v obnovené hudební anketě Český slavík se stali Ewa Farna a Marek Ztracený. Pořadatelé jim ceny předali na galavečeru v pražském Hudebním divadle Karlín. Hlasovalo 216 tisíc lidí, nejvíc od roku 1962, kdy ocenění vzniklo.

Bronzového slavíka v kategorii zpěvačka roku hned zkraje večera získala osmadvacetiletá Eva Burešová. "Vím, že mě asi spousta z vás vůbec nezná, jsem Eva Burešová a jsem úplně hotová, protože jsem to vůbec nečekala," představila se.

"Měla jsem teď strašně dlouhou pauzu od zpívání a rozhodla jsem se k tomu vrátit teprve tento rok," vysvětlila. "Já asi půjdu pryč, protože omdlím," omluvila se a nabídla, že se po ceremoniálu seznámí se všemi přítomnými, kteří ji neznají. "Jsem typ člověka, který má pořád pocit, že ho nikdo nemá rád, takže tohle si vystavím. Tohle je asi znamení, že někdo mě rád má," dodala Eva Burešová.

Druhé místo obsadila Lucie Bílá. "Jak ráda vás zase všechny vidím. Dlouho jsme od sebe měli pauzu. Popravdě řečeno jsem byla přesvědčená, že už se mě to netýká, že v téhle době, kdy vede virtuální realita, je moje slavičí voliéra uzavřená a žádný slavík nepřiletí," poděkovala Bílá a dodala, že "v době, kdy je svět tak nemocný a všechno je vzhůru nohama, má pro mě tohle stříbro hodnotu zlata".

Zlatého slavíka mezi zpěvačkami obdržela Ewa Farna. "Letos je to 15 let, co jsem tu stála poprvé jako objev roku. Kdysi jsem tu byla jako malá holčička s rovnátky, psalo se, kdo ví, jak dlouho tady budu a jestli nejsem krátkodobý produkt z Polska s omezenou trvanlivostí. Teď tu mám po 15 letech čest přebírat takovou cenu," konstatovala Farna. V průběhu večera zazpívala aktuální píseň Tělo, kterou zařadí na příští album.

Ze zpěváků se třetí umístil Richard Krajčo. "S tímhle jsem opravdu nepočítal. Chtěl bych poděkovat mojí kapele, která mi za zády stojí 30 let. Někdy se ta pozornost upíná hlavně na mě, když jsme přitom parta kamarádů. Díky, kluci, že to se mnou táhnete za jeden provoz," řekl.

Druhý skončil Pokáč. Na první místo hlasování veřejnosti vyneslo Marka Ztraceného. "Teď mi tady proběhlo, jak jsem si před 13 lety šel pro svoji první a poslední cenu na Slavíkovi," vzpomněl a začal děkovat všem od manažerky přes kapelu a patnáctičlenný tým až po partnerku. "Jsi nejhezčí ženská v sále," vzkázal jí Ztracený.

"Nejvíc bych chtěl samozřejmě poděkovat fanouškům. To, co mezi sebou máme, je výjimečné. Spousta kamarádů se mě ptá, jak to, že na nás chodí tolik lidí. Vůbec netuším, o čem to je, jen vím, že mě to strašně baví a že se budu sakra snažit, aby to dál bavilo i vás. A klidně budu znova padat z pódia jako v Pardubicích," dodal Ztracený v narážce na nedávný incident. Na závěr vysekl poklonu rodičům a svému synovi. Cenu věnoval Karlu Gottovi in memoriam.

Ztraceného Moje milá rovněž uspěla v hlasování posluchačů Rádia Impuls o nejoblíbenější píseň. "Složil jsem ji o sobě a pak se ukázalo, že je o každém vztahu v této republice," řekl Ztracený, který skladbu v průběhu vysílání také zazpíval.

Za nejstreamovější track na českém internetu pořadatelé označili Rozdělený světy od Viktora Sheena. Osmadvacetiletý kladenský raper s kazašskými kořeny se z galavečera omluvil. Song je součástí loňského alba Barvy. "Sheenův úspěch lze částečně vysvětlit rostoucí silou českého rapu. Ten sbírá fanoušky přes YouTube a sociální média, byť pro většinová média zůstává neviditelný," napsalo o něm Aktuálně.cz.

V hlasování o nejpopulárnější skupinu se jako třetí umístil Kabát, druhý Kryštof. Slavíka nakonec obdrželi Mirai. "Mně to přijde neuvěřitelné, protože všechny kapely, které tady před chvilkou stály na pódiu, jsme na lyžáku hráli u táboráku. Je to hustý," řekl zpěvák Mirai Navrátil, načež se spoluhráči krátce zatančil.

Mirai tento měsíc vydali album Maneki Neko. "Deska nabízí přes půl hodiny perfektně zprodukovaných písniček a neurazí, ne vždy ale vyvolá emoce," napsalo o ní Aktuálně.cz.

V kategorii hip hop & rap se umístili třetí Raego a druhý Marpo. Na prvním místě se ocitl Řezník. "Upřímně jsem měl velkou radost, když tahle anketa skončila, a doufal jsem, že už se nebude obnovovat. Česká pop music je už roky na úplném dnu, nekopíruje zahraniční trendy, a když si občas naladím v autě rádio, udělá se mi fyzicky zle," řekl raper, který vystupuje v masce. Měl ji také na jevišti, když si přišel pro ocenění.

Podle něj Český slavík nemůže reflektovat současnost, protože o tom, co je populární, rozhodují mladí a ti v soutěži nehlasují, pokračoval Řezník. "Tohle je takový žebříček toho, co poslouchají ženské 50 až 60 plus. U nás jsou šikovní progresivní umělci, ale ti v tomhle sále nesedí," zakončil děkovnou řeč raper a požádal diváky, aby mu příště už hlasy neposílali.

Řezník rovněž připomněl kauzu z roku 2013, kdy jej tehdejší pořadatelé Českého slavíka dodatečně vyřadili z kategorie Hvězda internetu, přestože vyhrál a měl obdržet 100 tisíc korun.

Organizátoři argumentovali tím, že Řezníkova tvorba je vulgární a může být vnímána jako schvalování násilí. Raper provozuje extrémní žánr zvaný horrorcore.

Letos Řezník připomněl, že 100 tisíc korun od někdejších pořadatelů nikdy nedostal. "Pravda je, že tu zůstal dluh po bývalém sponzorovi," přiznal ředitel cen Jakub Horák a na jevišti Řezníkovi peníze předal.

Objevem roku se stal Michal Horák, autor písně Plány jdou. Poděkoval rodičům i královéhradeckým přátelům.

Večerem provázeli herci Aleš Háma a Ondřej Sokol. Mezi hosty v zaplněném hledišti karlínského divadla byla kromě nominovaných také Ivana Gottová, manželka zpěváka Karla Gotta, který se Zlatým či Českým slavíkem stal dvaačtyřicetkrát. "Popřála bych nejen dnešnímu Slavíkovi, ale i všem ostatním, aby našli Karlův klíč k celoživotnímu úspěchu a ke štěstí," řekla.

Někteří hosté na ceremoniál přišli z pátečního pohřbu hudebníka Miroslava Žbirky. Jeho nedávný skon v průběhu večera připomněla skladba Fair Play. Od zaplněného hlediště se dočkala potlesku vestoje.

Celonárodní anketu o nejpopulárnějšího zpěváka, zpěvačku a skupinu v roce 1962 vymyslel redaktor Ladislav Smoljak. Až do roku 1991 nesla název Zlatý slavík, letos se konala po čtyřleté přestávce. Předtím byly ceny naposledy uděleny v listopadu 2017. Nově je jejich prezidentem podnikatel Karel Janeček.