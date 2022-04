Ceny Grammy si odnášejí Batiste, Silk Sonic a Olivia Rodrigo, uspěl i český orchestr

Americký nadžánrový zpěvák a kapelník Jon Batiste získal cenu Grammy pro album roku, další dvě hlavní sošky si odnáší R&B duo Silk Sonic. Nejprestižnější galavečer amerického hudebního průmyslu se konal v noci na pondělí a překvapivě v něm na dálku účinkoval i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Uspěli rovněž Češi.

Za skladbu To The Edge Of Longing, kterou natočil s americkým skladatelem a dirigentem Vincem Mendozou, dostal Grammy také Český národní symfonický orchestr řízený trumpetistou Janem Hasenöhrlem. Porota je ještě před hlavní částí show ocenila v kategorii nejlepší aranžmá, nástroje a zpěv. Skladba pochází z loňského alba Freedom Over Everything. Šedesátiletý Mendoza se zdejším ansámblem spolupracuje dlouhodobě, na nahrávce dále účinkují jazzový saxofonista Joshua Redman nebo sopranistka Julia Bullocková. Vítěznou skladbu lze slyšet na YouTube.

K vítězům akce, která se konala v noci z neděle na pondělí středoevropského času, patří pětatřicetiletý popový hudebník s jazzovou průpravou Jon Batiste. Ten vede kapelu v zábavní talkshow Stephena Colberta. Deskou roku se stalo jeho album We Are, inspirované protesty hnutí Black Lives Matter a věnované hudebníkově rodnému městu New Orleans. Uspělo přesto, že nemělo prakticky žádný komerční ohlas, upozorňuje deník New York Times.

"Podle mě neexistuje nic jako nejlepší muzikant, nejlepší umělec, nejlepší tanečník, nejlepší herec. Umění je subjektivní a člověka osloví ve chvíli, kdy ho nejvíc potřebuje," poznamenal v děkovné řeči Batiste, jenž obdržel 11 nominací, víc než hvězdy jako Justin Bieber nebo Lady Gaga. Proměnil jich pět.

Sošky pro píseň a nahrávku roku si odnášejí zpěvák Bruno Mars a raper Anderson.Paak, kteří pod hlavičkou retro dua Silk Sonic natočili hit Leave the Door Open inspirovaný soulovou hudbou 70. let minulého století.

"Děláme, co můžeme, abychom i v tuhle chvíli zůstali pokorní, ale my jsme to tady dneska pořádně vymetli," žertoval Paak, když dvojice přišla na jeviště podruhé. V průběhu večera naživo zahrála hit 777. Posbírala též žánrové ceny v kategoriích nejlepší R&B píseň a nejlepší výkon v R&B.

Devatenáctiletá zpěvačka Olivia Rodrigo, jež teprve vloni v lednu prorazila se singlem Drivers License, byla jmenována objevem roku. "Splnil se mi největší sen," poděkovala. Olivia Rodrigo si odnáší rovněž Grammy za nejlepší popové vokální album a popový sólový výkon právě v songu Drivers License. Na Grammy jej zazpívala naživo, opírala se u toho o vůz přistavený na pódium.

V půlce ceremoniálu moderátor Trevor Noah pustil divákům vzkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten dal do kontrastu radost, kterou člověku přináší hudba, se zkázou, jakou v jeho rodné zemi způsobila už déle než měsíc trvající ruská invaze. "Co je opakem hudby? Ticho zničených měst a zavražděných lidí," řekl Zelenskyj.

K divákům promluvil v obyčejném tričku a vysvětlil jim, že ukrajinští muzikanti teď místo smokingu oblékají neprůstřelné vesty. "Zaplňte to ticho svoji hudbou, abyste vyprávěli náš příběh. Podpořte nás jakkoliv, jen hlavně nemlčte," vyzval.

Ukrajinský prezident promluvil poté, co na jevišti vystoupil zpěvák John Legend po boku ukrajinské zpěvačky Miky Newtonové a básnířky Ljubov Jakimčukové. Grammy se také tímto způsobem jemně vymezily vůči filmovým Oscarům, kde Zelenskyj rovněž chtěl promluvit, ale příležitost nedostal, srovnává deník New York Times.

Nejprestižnější americké hudební ceny byly uděleny s tříměsíčním zpožděním kvůli šíření varianty koronaviru zvané omikron. Pořadatelé je museli přesunout z tradičního dějiště Los Angeles do lasvegaské sportovní haly MGM Grand Garden Arena. "Lepší pozdě než nikdy," glosoval moderátor Trevor Noah. "Podívejte se, lidi už si tady zase užívají. Vloni touhle dobou jste si mohli užít leda Modernu a Pfizer," žertoval v narážce na výrobce očkování proti koronaviru.

Díky volnějším protipandemickým opatřením se v lasvegaské hale sešly tisíce posluchačů, což ještě při loňském galavečeru nebylo možné. Vítěze vybralo přes 11 tisíc členů americké Národní akademie hudebního umění a věd.

Moderátor Noah vyzval publikum, aby si Grammy představovalo jako "koncert, na kterém také rozdáváme ceny", jak řekl. "A nebudeme si brát nikoho do úst," dodal v narážce na incident z filmových Oscarů, kde herec Will Smith před kamerami udeřil komika Chrise Rocka a vulgárně na něj zařval, aby si "nebral do úst" Smithovu manželku. Kvůli tomu teď zase jednu Grammy přišel komik Nate Bargatze udělit s helmou na hlavě. "Tohle teď komici musejí nosit na předávání cen," poznamenal.

V méně sledovaných kategoriích si pětadevadesátiletý jazzový zpěvák Tony Bennett, jenž kvůli Alzheimerově chorobě nedávno uzavřel kariéru, odnesl Grammy pro nejlepší popové tradiční album. Uspěl s nahrávkou Love for Sale, kterou natočil s o několik generací mladší Lady Gaga.

V žánru R&B se radovala čtyřiatřicetiletá zpěvačka Jazmine Sullivanová s deskou Heaux Tales, "bezpečným prostorem pro černošky, ve kterém se mohou podělit o své příběhy, vzájemně se učit jedna od druhé, smát se spolu a nebýt u toho využívány", prohlásila.

Nejlepší duo nebo skupinové vystoupení předvedla raperka Doja Cat, která se zpěvačkou SZA natočila hit Kiss Me More. V děkovné řeči Doja Cat žertovala, že málem nestihla doběhnout na jeviště z toalet. Pak začala štkát. "Je to fakt velká pocta," řekla.

Nejlepší archivní nahrávkou se stalo Archives Vol. 1: The Early Years (1963-1967) osmasedmdesátileté kanadské písničkářky Joni Mitchellové, která už se podobných akcí roky neúčastní. V případě Grammy však udělala výjimku a krátce stanula před kamerou.

V průběhu ceremoniálu vystoupil také raper Lil Nas X, který představil koláž ze svých hitů Dead Right Now, Montero (Call Me by Your Name) nebo Industry Baby. Korejská skupina BTS uvedla song Butter. Naopak divákům už se nedostalo možnosti uslyšet naživo plánované vystoupení kapely Foo Fighters, které na nedávném turné zemřel bubeník Taylor Hawkins. Foo Fighters ale proměnili všechny tři rockové nominace za skladbu Making a Fire, song Waiting on a War a pro nejlepší rockové album, kterým se stalo jejich Medicine at Midnight. Hlasování skončilo už v lednu, dávno před tím, než padesátiletý Hawkins zemřel.