Ceny Grammy se nesly ve znamení žen a rapu, uspěli Childish Gambino i raperka Cardi B

Cenu Grammy pro album roku sice získala country zpěvačka Kacey Musgravesová, sošky pro nejlepší píseň i nahrávku ale posbíral raper Childish Gambino. Bylo to příznačné pro největší svátek amerického hudebního průmyslu, jehož 61. ročník se nesl ve znamení rapu a hip hopu.

Childish Gambino, což je umělecký pseudonym pětatřicetiletého herce a zpěváka Donalda Glovera, byl oceněn za skladbu This is America vyprávějící o rasismu a brutalitě bílých policistů vůči černochům. V historii cen Grammy, které jsou udělovány od roku 1958, to bylo poprvé, kdy hiphopový track dosáhl na sošky pro píseň a nahrávku roku. This is America bylo dále oceněno za nejlepší videoklip a rapový výkon. Interpret, tedy Glover, si ale pro sošku na ceremoniál nepřišel.

Překvapivě oproti minulým rokům, kdy chyběl, se letos naopak ukázal kanadský raper Drake. Jeho track God's Plan obdržel Grammy pro nejlepší rapovou skladbu.

Objevem roku byla jmenována britská zpěvačka s albánskými kořeny Dua Lipa. Svou první Grammy získala raperka Cardi B za desku Invasion of Privacy. A tři sošky si domů odnáší také zpěvačka Lady Gaga.

Až do letošního předávání cen platilo, že převážně bílí porotci Grammy většinou rap a hip hop opomíjejí - navzdory tomu, že rap už je druhým rokem komerčně nejúspěšnějším hudebním žánrem v USA. Například Grammy pro album roku historicky vzato jen dvakrát získali hiphopeři, roku 1999 zpěvačka Lauryn Hillová a pět let nato duo Outkast. To se letos nezměnilo, Grammy pro album roku 2018 náleží třicetileté country zpěvačce Kacey Musgravesové. Ta byla dále oceněna za nejlepší countryové album, píseň a výkon v žánru country.

Nemusíte vyhrát tady

K historicky napjatému vztahu mezi porotci Grammy a žánry hip hop a rap se ve svém proslovu vyjádřil raper Drake.

"V této branži často rozhoduje skupina lidí, kteří úplně nechápou, čím si musí projít kanadský kluk se smíšeným původem, španělská holka z New Yorku nebo černoch z Houstonu," řekl Drake. "Ale pointa je, že když si lidi začnou vaše skladby sami zpívat, už jste vyhráli. Už k tomu nepotřebujete vyhrát také tady," řekl Drake.

Deník New York Times ale za úspěch označil už to, že se Drake letošního ceremoniálu na rozdíl od Childishe Gambina zúčastnil.

Grammy mají dlouhodobě problém přimět významné osobnosti ze světa rapu a hip hopu, aby na ceremoniál dorazily - nelibost s průběhem či výsledky soutěže v minulosti vyjádřili třeba raper Jay-Z nebo zpěvák Frank Ocean.

Hala tleská Obamové

Letošní udílení Grammy nebylo jen o rapu, ale také o ženách. Půlčtvrté hodiny trvající galavečer v losangeleské sportovní hale Staples Center moderovala zpěvačka Alicia Keysová, která už v první části večera přivítala na pódiu "mé sestry", jak řekla. Šlo o zpěvačky Lady Gaga a Jennifer Lopezovou, herečku Jadu Pinkettovou Smithovou a bývalou první dámu Michelle Obamovou. Každá pohovořila o tom, co v jejím životě znamená hudba.

"Hudba mi vždy pomáhala vyprávět můj příběh. Od dob, kdy jsem si na jižní straně Chicaga kupovala desky vydavatelství Motown Records, až po písně o tom, kdo skutečně řídí svět," řekla Obamová, během jejíhož proslovu dav hlasitě křičel.

A word from our former First Lady, @MichelleObama. Share your story through music. 🎶 Congratulations to all of the 2019 GRAMMY nominees and winners! #GRAMMYs pic.twitter.com/XGgEvRHbV5 — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 11, 2019

Deník New York Times v této souvislosti připomíná, že ceny Grammy dlouhodobě čelí kritice za nerovnost v tom, kolik sošek dostávají muži a kolik ženy. Během loňského ceremoniálu si pro Grammy během hlavního galavečera přišla jediná žena. A prezident Národní akademie hudebního umění a věd, která Grammy udílí, pak mnoho žen pobouřil svým výrokem o tom, že ženy do toho musí "více šlápnout" a víc pracovat na svých kariérách, aby v showbyznysu prorazily.

Letos se k tomuto výroku vrátila zpěvačka Dua Lipa, když přebírala Grammy za objev roku. "Vypadá to, že letos jsme do toho opravdu šláply," poznamenala.

A totéž udělali producenti večera, kteří do hudebních vsuvek zaangažovali víc žen než dříve. V průběhu večera zazpívaly Lady Gaga, Katy Perryová, Cardi B, Miley Cyrusová, Janelle Monáe nebo Diana Rossová, která na letošních Grammy oslavila 75. narozeniny. "Když držíme spolu, nemáme limity. Můžete se učit, snít, otevírat nové dveře. Všechno je možné," vzkázala Rossová ženám v davu.

Country a rap

Raperka Cardi B při přebírání Grammy pro nejlepší rapové album roku zažertovala, že by možná "měla začít kouřit trávu". Pak ale zvážněla a dlouze hovořila o tom, jak po nocích dokončovala svou desku Invasion of Privacy a ještě v těhotenství k ní točila videoklipy. Vyplatilo se - v kategorii Nejlepší rapové album nyní Cardi B uspěla jako první žena.

K dalším výrazným hudebním momentům večera patřil duet kytaristky a zpěvačky St. Vincent s oceněnou Duou Lipou nebo mezigenerační okamžik, kdy se na pódiu sešly významné country zpěvačky od třiasedmdesátileté Dolly Partonové až po osmadvacetiletou Maren Morrisovou.

Už v tomto vystoupení se ale pozornost publika upírala k třicetileté zpěvačce Kacey Musgrasové, která zažila velký večer. Dohromady za svou desku Golden Hour získala čtyři Grammy. "Nikdy jsem ani nesnila, že by se tato nahrávka setkala s takovou láskou, vřelostí, tolika pozitivními věcmi," poděkovala Musgravesová.

Další vítězové

Ceny Grammy byly letos uděleny v 84 kategoriích, v hlavním televizním přenosu jako tradičně došlo jen na devět nejsledovanějších.

Mimo hlavní vysílací čas tak byla předána například Grammy za nejlepší alternativní album, kterou získal americký zpěvák Beck s deskou Colors. Nejlepším rockovým albem se stalo From the Fires od skupiny Greta Van Fleet. Grammy v kategorii instrumentálního jazzu obdrželo kvarteto saxofonisty Waynea Shortera za nahrávku Emanon, v žánru americana pak bodovala americká zpěvačka Brandi Carlileová.

Vítězové hlavních kategorií cen Grammy 2018

Album roku

Golden Hour - Kacey Musgravesová

Nahrávka roku

This Is America - Childish Gambino

Píseň roku

This Is America - Donald Glover (Childish Gambino) a Göransson

Objev roku

Dua Lipa

Nejlepší sólový popový výkon

Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) - Lady Gaga

Nejlepší popové zpívané album

Sweetener - Ariana Grandeová

Nejlepší rapové album

Invasion of Privacy - Cardi B

Nejlepší country album

Golden Hour - Kacey Musgravesová

Nejlepší rockové album

From the Fires - Greta Van Fleet

Nejlepší videoklip

This is America - Childish Gambino