Cenu nepotřebuje, úspěch ve slovníku nemá. Přesto slezská kapela Pacino získala Vinylu za desku roku

Vítězem sedmého ročníku hudebních cen Vinyla se ve středu večer stala hlučná rocková kapela Pacino s albem Půl litru země. Objevem roku je ambientní producentka Enchanted Lands, počinem roku pak aktivity pražského vydavatelství Genot Centre.

Pro album Půl litru země od Pacina, tria ze slezské Orlové, se rozhodla pětadvacetičlenná porota hudební ceny Vinyla, která do finálové čtyřky nominovala ještě nahrávky skupin Kalle, Wild Tides a producentky Enchanted Lands.

"Taková kapela jako Pacino na domácí scéně dlouho scházela," míní člen poroty Miloš Hroch z Radia Wave o trojici Radomír Szajter (kytara a zpěv), Jakub Lasota (baskytara) a Tomáš Veliký (bicí).

Pacino kombinují české texty se zběsilostí a strukturovanou hudbou, postavenou na jasném zvuku kytary.

"Vychází z do it yourself undergroundu, je poučená z dobrých zdrojů, ať to je americký indie rock 80. a 90. let, jako Dinosaur Jr. nebo Polvo, a zároveň vyrostli na poetice kapel z pražského vydavatelství Silver Rocket. Všechny inspirace ale přetváří v něco osobitého. S deskou Půl litru země nebo na koncertech dokáže chytnout lidi z různých scén a mimo ně. Spíš spojuje, než rozděluje, aniž by se ale vzdálila skromnému prostředí, odkud vychází," dodává porotce.

Hudební cenu podle něj Pacino nepotřebují a něco jako "úspěch" ve slovníku nemají. "Nebude to pro ně znamenat víc než poplácání po ramenou od kámošů nebo někoho cizího na koncertě. Ale je to dobrý signál pro všechny ostatní, kdo Pacino neznají. Jestli si máte nějakou domácí kytarovou desku z loňska pustit, je to Půl litru země," myslí si Miloš Hroch.

Mezi oceněnými - jako objev roku - je letos i zmíněný projekt Enchanted Lands hudebnice Barbory Polcerové.

"Hudba Enchanted Lands nejsou funkční melodie a rytmy, je v ní obsažená obrovská volnost a pestrost, které ale zároveň dávají perfektní smysl. Pestrost přírody bez umělého řádu a bez nároku na správnost. Je to otevřenost veškeré složitosti emocí a proudu podnětů, kterými jsme zahrnováni a které někdy není lehké strávit," říká o albu Feed Goals porotkyně Marie Čtveráčková.

Cenu pro vítěze - graficky originálně zpracovaný vinyl - připravil loňský laureát ceny Jindřicha Chalupeckého Matyáš Chochola. Vinyl obsahuje po jednom hudebním tracku od všech nominovaných.



"Jediná deska, kterou jsem kdy měl, byla Dlouhá bílá žhnoucí kometa Jany Kratochvílové. Na její počest vznikla vilná bohyně Vinyla, vesmírný sen všech ezo-erotomanů. Je to jako když driftuješ v jaguáru 200 a tváříš se u toho jak Laco z Popradu," řekl Chochola o své inspiraci.

Cenu za počin roku si odneslo vydavatelství Genot Centre. Jeho protagonisté Ondřej Lasák a Wim Dehaen se podle porotce Vinyly Karla Veselého stali důležitými hybateli na scéně domácí experimentální hudby, která díky nim získává ohlasy i ze zahraničí.

"Pod jejich kuratelou u nás vyrůstá sebevědomá generace tvůrců ambientu či drone music, kteří tvoří svoji hudbu v mezinárodním kontextu," vysvětluje.

Během večera, který moderovala Adéla Elbel z kapely Čokovoko, zahrály skupiny Sýček, Kalle a Midi Lidi.