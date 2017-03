Cenu české hudební kritiky Apollo získal producent Ondřej Holý vystupující pod jménem dné

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Cenu české hudební kritiky Apollo za nejlepší domácí album uplynulého roku převzal ve čtvrtek večer hudební producent Ondřej Holý vystupující pod jménem dné. Ondřej Holý je známá postava pražské klubové scény a oceněná deska These Semi Feelings, They Are Everywhere je jeho debutem. "Už dlouho se na hudební scéně neobjevila tak emocemi nabitá nahrávka, které by snad až na podobnost motivů prolínajících se deskou bylo tak málo co vytknout," uvedl k albu hudební publicista Jakub Šponer.

Praha - Cenu české hudební kritiky Apollo za nejlepší domácí album uplynulého roku získal hudební producent Ondřej Holý vystupující pod jménem dné. Jeho nahrávka s názvem These Semi Feelings, They Are Everywhere se minulý měsíc stala také Deskou roku na hudebních cenách Vinyla.

Dné ocenění, jehož součástí je 60 000 korun od Ochranného svazu autorského (OSA) a soška od Maxima Velčovského a Jana Jaroše, ve čtvrtek převzal v pražském klubu Royal.

Hudební publicisté prostřednictvím elektronického formuláře vybírali z desek, které v Česku vyšly od 1. listopadu 2015 do 30. listopadu 2016. Vedle nahrávky dné nominovali alba Životy těch druhých (Kovadlina), Flesh Cadillac (Lazer Viking/Sabrehart), Hearts (Lenny), Give Masterpiece A Chance! (Midi Lidi), Smrt žije (Prago Union) a Beztíže (Priessnitz). Během slavnostního večera zahráli nominovaní spolu s hosty po dvou písních.

Ondřej Holý je známá postava pražské klubové scény. Deska These Semi Feelings, They Are Everywhere je jeho debutem. Na albu se objevují bicí, rap nebo akustická kytara, desku ale postavil na dvou základních kamenech - klavíru a tleskání rukou. Netradiční tóny doplňují nasamplované zvuky recyklování skla, pohybování krabic nebo deště. "Už dlouho se na hudební scéně neobjevila tak emocemi nabitá nahrávka, které by snad až na podobnost motivů prolínajících se deskou bylo tak málo co vytknout," uvedl k albu hudební publicista Jakub Šponer.

Ceny české hudební kritiky Apollo se poprvé předávaly za rok 2011, tehdy uspěl písničkář a raper Bonus s deskou Náměstí míru. Albem roku 2012 se stalo The Escapist Borise Carloffa, o rok později si cenu převzali Bratři Orffové za nahrávku Šero. Cenu za rok 2014 dostal Adrian T. Bell s albem Different World. Loni zvítězili Please The Trees s albem Carp.

autor: ČTK