Nu metaloví velikáni se po čtyřech letech vrátili do Prahy a svým českým fanouškům naservírovali uhrančivý hudební zážitek. Veteráni tohoto žánru v pondělí večer dostali publikum do varu a postarali se o strhující atmosféru.
Po vystoupení britské skupiny Architects, která publikum skvěle probudila a připravila na nadcházející hvězdu večera, se krátce po půl desáté večer objevili Korn. Svůj koncert zahájili písničkou It's On! ze svého nejúspěšnějšího alba Follow the Leader a již od začátku byli jasné dvě věci: že zažijeme nekomplikovanou, a přesto nesmírně efektní vizuální show, a že akustika O2 areny je stále stejná, tedy otřesná.
Zvuk podladěných kytar se od stěn odrážel jako utržený ze řetězu a byl téměř nerozpoznatelný od baskytary. Slyšet byli převážně ušní bubínky trhající výšky a celý tento ostrý zvukový kolos dohromady dokonale překryl zpěvákův hlas. Což je ale ohromná škoda, protože Jonathan Davis se stále nachází v naprosto skvělé formě, celé koncerty si vždy poctivě odzpívá sám, a když je náhodou na scéně slyšet, pro posluchače je to jedinečný zážitek.
Frontman navíc výborně pracuje s interpretací svých skladeb naživo - ideálně v nich spojuje věrnost původní nahrávce a improvizaci. Velmi dobře si vede také bubeník Ray Luzier, který opakovaně dokazuje, že je neuvěřitelně verzatilní a dokáže se opřít i do složitějších partů, byť to tvorba Korn ne vždy přímo vyžaduje. Ačkoliv není původním členem kapely, stal se její plně organickou součástí. Snad jen dredy mu chybí k tomu, aby zcela splynul s jednotným vizuálem tělesa.
V jednoduchosti je síla
Už od minulého turné se Korn stále drží spíše střídmého vzhledu pódia doplněného grafickými vizuály promítanými na plátnech za kapelou. Tentokrát k obrazovkám dodali ještě stropní panel, který se nad hudebníky nakláněl do různých úhlů. Opět velmi jednoduchý, a přesto neuvěřitelně působivý prvek. I když kapela připravila divákům přitažlivou pastvu pro oči, středem pozornosti byla stále ona.
Snad jen komunikace s publikem trochu vázla. Prostorová izolovanost pódia od davu v tak velké hale, jakou je právě O2 arena, zabíjí jakékoliv přímé propojení s posluchači. To se ale dá doplnit verbálně nebo gesty, jenže obojího bylo v pondělí večer poněkud málo.
Zelenou dostaly starší hity
Pro publikum ve velké aréně byl také postaven setlist, ve kterém kapela zcela vynechala skladby z nejnovějších desek Requiem (2022) a The Nothing (2019), které fanoušci nemají v takové oblibě. Z nových písní zazněl pouze nejčerstvější singl, tedy skladba Reward the Scars, která vyšla jako součást soundtracku temné RPG hry Diablo IV. Více prostoru naopak dostala starší, dnes již legendární tvorba, a to například v podobě skladeb Got the Life, Did My Time, Coming Undone nebo Twisted Transistor. Nesměla chybět ani jedna z prvních skladeb repertoáru Korn, tedy Blind. Na píseň Y'all Want a Single již tradičně zvedali všichni diváci prostředníčky a celý večer nemohla kapela zakončit ničím jiným než písničkou Freak on a Leash.
Kapela Korn předvedla v pondělí večer v pražské O2 areně skvělý výkon. Škoda jen, že zvolený prostor neumožnil jejímu potenciálu plně vyniknout. Po čtyřleté pauze se nyní hudebníci chystají vydat nové album. Podle informací ze začátku letošního září je již dokončené nahrávání bicích, přesné datum vydání desky však zatím nebylo oznámeno.
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