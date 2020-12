„Čechy jsou jak rybí styl.“ Vrací se album Supercrooo, jedné generaci objevilo rap

Na vinylu vychází reedice alba Toxic Funk z roku 2004. Vzbudilo rozruch u fanoušků i v bulváru a bylo bodem nula pro novou školu českých raperů.

Stejně jako se letopočet datuje po Kristu, dějiny moderního rapu v Česku se začaly psát po vydání desky Toxic Funk. Do roku 2004 byl žánr kronikou ulice a za svou opravdovost ručil příběhy ze sídlišť na Jižním Městě jako v případě nejslavnější rapové skupiny PSH.

Dvojice Supercrooo, to znamená James Cole a Hugo Toxxx, se ale dala na fikci a napsala fantastickou kroniku sci-fi rapu. Na albu Toxic Funk se stylizují do role dvou hackerů proplétajících se virtuální realitou jako ve filmu Matrix. Jejich cílem je zničit "planetu Pop" a otevřít oči lidem přilepeným k televizi: ukázat jim rozdíl mezi klamem a skutečností.

Supercrooo nevybíravě kritizovali český showbyznys, strefovali se do všech od Dády Patrasové přes Leoše Mareše a Evu Herzigovou po Petra Jandu a dokonale ovládli jazyk bulvárních titulků. "Jó, Dádo! To je pro tebe! Terorizuješ nás už od osmdesátých, sedmdesátých či padesátých let," vzkazovali Supercrooo v tracku Fotky z novin.

Celebrity následně obvinily Supercrooo z nactiutrhání a díky tomu se článek o desce dostal třeba až do časopisu Rytmus života, kde se přímo psalo: "Zklamaná Dáda Patrasová v šoku! Nazvali ji děv*ou."

Album vyvolalo morální paniku, ani dobové reakce rapových fanoušků nevyzněly jednoznačně. Pro jedny byla deska moc striktní, pro druhé zase nesrozumitelná, málokdo pochytal všechny skryté odkazy na popkulturu, fantasy nebo sci-fi. Přesto se v uplynulé dekádě cédéčko Toxic Funku dražilo na internetových burzách skoro za 2000 korun a poslední tři výlisky stojí 5000 korun za kus.

Z originálu se stal sběratelský předmět. Snad také tento fakt přiměl dnes osmatřicetiletého Jana Daňka alias Huga Toxxxe s o dva roky mladším Danielem Ďurechem, který vystupuje jako James Cole, aby přelomové album "mramorizovali" na vinylu.

Přestože společně už jako Supercrooo vystupují výjimečně a každý má sólovou dráhu, v nultých letech vydali ještě jednu desku Neurofolk, několik singlů a účinkovali ve fiktivním dokumentu Česká rapublika. Toxic Funk ale zůstává jejich mistrovským dílem.

Kompletní album Toxic Funk od Supercrooo. | Video: Supercrooo

Ta deska převrátila poměry v českém rapu. "Ukončila jednu idylickou éru a odstartovala úplně novou, do níž najednou už patřily slovní války, sprostá slova, vykloubené fantazie či násilí," hodnotí hudební novinář Karel Veselý, který se dlouhodobě věnuje rapové kultuře.

"Supercrooo dokázali být jako první čeští rapeři drsní, aniž by přitom ale museli kopírovat ty nejkřiklavější vzorce gangsta rapu z hitparád, a proto byli v českém kontextu jedineční. Také uvedli do českého rapu nadsázku, černý humor, převlékání se za všemožné postavičky, tedy propriety, které byly na Západě běžné, ale český rap do nich musel evolučně dospět," srovnává Veselý, jak Supercrooo převzali zahraniční inspirace. "Někomu to možná ve své době znělo jen jako infantilní regres, čas dal téhle desce za pravdu. Toxic Funk byl bod nula nové školy českého rapu."

Aby člověk pochopil, o jaký šlo zlom, stačí si poslechnout kompilaci Lyrik derby z roku 2001, která mapovala tehdejší stav česko-slovenské rapové scény.

Supercrooo se tu objevují ještě pod dřívějším názvem K.O. Kru. Po instrumentální stránce sdílí podobnou melancholickou atmosféru, staví na samplech živých nástrojů nebo zapadlých nahrávek jako zbytek kompilace. Vyčnívají především rapovou technikou, ale ne tématy, která se točí kolem graffiti, šedi města, nudy každodenního života a kouření trávy.

Střih přišel až tři roky nato a byl tak radikální, jako bychom poskočili v čase o desítky let. Supercrooo jako první Češi přišli s první čistě elektronickou rapovou deskou plnou futuristických beatů, které si složili v hudebním programu Reason a za pomocí malého syntezátoru Nanobass. "Nikdy jsem nemíchal nic víc nahlas, než tomu bylo u Toxic Funku. To je taky jeden z důvodů, proč deska zní tak, jak zní," vzpomíná producent Risto Sokolovský.

Hiphopový fanoušek byl postaven před nelehkou volbu: vybrat si jako v Matrixu mezi modrou, nebo červenou pilulkou, což znamenalo buď zůstat v pohodovém stereotypu, nebo jít vpřed. "U natáčení týhle desky se nám skoro podařilo zešílet, Coleovi se to vlastně povedlo úplně," vzpomínal Hugo Toxxx v rozhovoru pro Český rozhlas. "Místo popisování reality a prosazování názorů, což se tehdy dělalo, jsme chtěli najít způsob, jak bombardovat mikrofon obrazy, který nejsou dořečený. Najednou to bylo tyranizování posluchače útržky slov. Ten způsob jsme objevili a jsem na to hrdej dodneška."

Dr. Octagon pochází z Jupiteru a cestuje vesmírem pomocí faxu. | Video: Bulk Recordings

Cole s Toxxxem milovali amerického rapera Kool Keitha. Jeho alba byla jako komiksové sešity a Supercrooo z nich v nejlepším slova smyslu opisovali. Kool Keith na své nejslavnější desce Dr. Octagonecologyst z roku 1996 zrodil postavu intergalaktického gynekologa-ortopeda Dr. Octagona, který pochází z Jupiteru a cestuje vesmírem pomocí faxu. Na Zemi má ordinaci, pacienty léčí pomocí "supersonické bionické robotí vooodoo" a jeho cílem není nic menšího než zachránit svět - a u toho zažít trochu legrace.

Podobně "ulítávali" intergalaktik kapitán James Cole a kapitán Hook (Hugo Toxxx) na desce Toxic Funk. "Kapitán Hook moje méno / Letím lodí X-O, z planety Pluto / Mám tunu masa, ovládám sumo / Šmelim s Yoko Ono hero, za koko belo," rapují s nadsázkou v tracku Supersonic.

Rapeři a bulvár

"Toxic Funk mě naučil, že můžeš rapovat o čemkoliv," zamýšlí se šestadvacetiletý raper Don Chain z kolektivu Opak Dissu. Za čtyři roky působení na scéně kolem sebe podobně vytvořil celou mytologii a řadu fiktivních postav.

Rapeři z Opaku Dissu, což jsou všechno dvacátníci, ovládají jazyk internetových bizárů a memů, utahují si z místní hiphopové scény a parodují všechny od zuřivého ochránce Ivety Bartošové Zdeňka Macury po telefonní věštkyni Jolandu. Jejich klipy jsou dokonce udělané jako komiks. "Raz dva přepnout z reality na komiks je osvobozující a Supercrooo k tomu dali svolení," dodává Don Chain.

Track Fabia trap od kolektivu Opak Dissu. | Video: Opak Dissu

"Supercrooo byli první českej rap, kde se kašlalo na nějaký příběhy o životě, ale naopak to mělo balls, nadhled, vtip a nadsázku. To vyhledávám dodnes," ohlíží se za albem z roku 2004 raper Ca$hanova Bulhar, který vyrůstal ve stejné době.

Bulhar se letos dva týdny držel na špici albové hitparády s deskou Rap disco revoluce, inspirovanou historkami z podsvětí Ivana Jonáka, někdejšího majitele pražského Discolandu Sylvie, který byl později odsouzen za objednání vraždy své manželky.

"Když jsem poprvý slyšel Toxic Funk, bylo mi 10. V tý době mě z televize terorizovala Dáda Patrasová s jejíma mozek vymývajícíma písničkama pro děti, který doprovázel idiotskej maňásek Julinka. Takže jsem byl nadšenej z bídy, co se jí dostalo od Supercrooo," vybavuje si pětadvacetiletý Ca$hanova Bulhar.

Supercrooo nastavili zrcadlo tehdejší televizi, což se ve skutečnosti rovnalo komerční TV Nova s nejvyšším podílem na trhu. Stejně tak se rapeři Toxxx a Cole po svém vyrovnávali s pozůstatky normalizační zábavy v hitparádách i na obrazovkách a sílící bulvarizací médií.

Track Hadi z desky Rap disco revoluce od Ca$hanovy Bulhara. | Video: Ca$hanova Bulhar

V roce, kdy deska vyšla, na Nově startovala první série talentové soutěže Česko hledá SuperStar, která chtěla být výrobní linkou nových popových hvězd. Měla rekordní sledovanost, ale pro Supercrooo představovala úpadek - proto na Toxic Funku poukázali na umělost i vypočitatelnost popového průmyslu.

"To je velkej byznys, každej ví / Slyšim tě kvičet v bedně / Chce se mi zvracet / Dáváte pecky s datem devatenáct set dvacet," rapuje James Cole v tracku Superstar. "Dostaneš deal s BMG / Hm, lukrativní / Deset procent / Skončíš jak dement / Po jednom roce a jedný desce / Neštěkne po tobě pes."

Ve videoklipu jsou rapeři v rolích porotců soutěže a procházejí supermarketem, kde "nakupují" spotřební hvězdy. V jiném tracku Raz dva 345 poukazují na zakonzervovanost české kultury a plivou na všechny: "Čechy sou jak Karel Kryl, Kajetán Tyl / Čechy sou jak rybí styl a chybí skills / Rock-pop, country, pop, zm*di stop!"

"Já to poprvý slyšel ve třinácti, když mi to pustil brácha. Spoustě věcem jsem samozřejmě nerozuměl, chápal jsem to hlavně tak, že se stalo něco, co tady ještě prostě v rapu nebylo. Bádání v odkazech přicházelo postupně s věkem," vzpomíná prvoligový fotbalista a raper Tomáš Kučera vystupující pod zkratkou TK27.

"Přišli s neuvěřitelnou dikcí, narážkama na spotřební společnost, talentový soutěže. Bylo to dost kontroverzní nastavení zrcadla společnosti a do tý doby to v rapu nikdo neudělal," dodává devětadvacetiletý Kučera, kterému se povedlo něco podobného a je prvním raperem od dob Supercrooo, kterého popotahuje bulvár. V roce 2018 hostoval v tracku Off Season a během pár slok sestřelil konkurenční klub i fotbalové funkcionáře Peltu a Berbra. Následně byl postaven před etickou komisi Fotbalové asociace České republiky, odešel se čtyřicetitisícovou pokutou a absurdním odůvodněním "poškození dobrého jména fotbalu".

Letos se svou jihlavskou crew 58G nahrál jednu z nejpozoruhodnějších nahrávek roku, na níž pomáhá v Čechách zabydlet agresivní "drillový" zvuk z Británie a tím přilévá novou krev do žil domácí scény.

V klipu Superstar s rapery Supercroo účinkovala Barbora Poláková. | Video: Supercroo

Peklo na Zemi

Na albu Toxic Funk bylo přehnané vše, od beatů po bizarní obal. Z něj shlíží James Cole s Hugem Toxxxem, kolem nich jsou hrací automaty, humři, kapři, zadnice jako planety s prstencem nebo zadnice se šlehajícími plameny. A navrch nápis Supercrooo vysázený jak jinak než zlatem.

Cover popírající pravidla perspektivy odkazuje k houstonskému grafickému studiu Pen & Pixel, které definovalo image jižanského gangsta-rapu a udělalo stovky obalů k albům od Snoop Dogga po Three 6 Mafia. Přeplácanost byla jejich hlavní předností a rapeři z obalů vzkazovali, že jim patří hiphopová scéna i svět. Mezi řádky dodávali: všechno kolem nemusí nutně dávat smysl. Nic menšího nesdělovali ani Supercrooo.

Přes všechen futurismus album Toxic Funk s odstupem působí jako krabice artefaktů z dětství a dospívání. Alespoň pro generaci narozenou kolem roku 1989 a vyrůstající v 90. letech přirozeně spouští nostalgii po tehdejších knihách, videohrách či filmech.

Zlověstné beaty se tu míchají s odkazy na tolkienovskou Středozem ("Opouštim Númenor / pakuju svý věci hned"), na videohru Max Payne z roku 2001 ("proletim v bullet-timeu oknem / sejmu tvou pr*el jak Max Payne"), film Kill Bill z roku 2003 ("skill září jak narsil / mám comba jak v Kill Bill") nebo na seriál South Park o čtyřech spolužácích v zapadlém městečku v Coloradu, který se začal vysílat roku 1997 a běžel také na TV Nova ("Hack a Phat sou jak Stan a Kyle / A ty chcípáš jak Kenny").

Supercrooo jsou pro mnohé dodnes něco jako South Park - všechny ty vulgarity, násilnosti, obscenity, černý humor a nekorektnosti jim dovolily dokonale zparodovat tehdejší českou zábavu se vším laskavým humorem a vyhmátnout slabá místa.

Poslouchat Toxic Funk v discmanu pod lavicí na střední škole mělo pro autora tohoto textu stejnou hodnotu a příchuť nebezpečí, jako když v jedenácti proklouzl do kina na celovečerní film South Parku s podtitulem Peklo na Zemi. Od té chvíle si se spolužáky odpovídal hláškami z filmu a podobně mu dodnes naskakují texty z Toxic Funku.

Albu se tak povedlo něco, čemu se ani remasterovaná verze nahrávky na dvojvinylu nevyrovná: zlidovět a nakazit představivost i slovník jedné generace.