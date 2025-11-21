Čechomor s Dusilovou vydává nový singl Klevety. S albem Proměny slaví čtvrt století

Hudba

Skupina Čechomor natočila píseň Klevety spolu s Lenkou Dusilovou a Prague Philharmonia u příležitosti 25 let od vydání svého nejúspěšnějšího alba Proměny. Premiéru bude mít píseň v pátek 21. listopadu v přímém přenosu z udělování cen Český slavík.
Příští rok uplyne 25 let od prvního vydání Proměn, a proto se skupina Čechomor rozhodla album oceněné mj. třemi cen Anděl, kterého se prodalo přes 250 000 kusů po celém světě a vyšlo i v Japonsku, oslavit velkolepým turné. To plánuje na příští podzim a hlavním hostem budou Prague Philharmonia a Lenka Dusilová.

"Když jsme si s Frantou uvědomili, že budou mít Proměny výročí, hned jsme se rozhodli Lence zavolat a zeptat se, jestli by si s námi nezazpívala. Velice nás potěšilo, že souhlasila, protože bez ní by Proměny nebyly ono. Je to znát i z reakcí na našich sítích, že fanoušky naše znovuspojení moc potěšilo," říká houslista Karel Holas.

"Proměny pro nás znamenají hodně, je to naše nejúspěšnější deska a stejnojmenná písnička Proměny i jeden z největších hitů. Proto nám bylo jasné, že udělat jenom turné by nestačilo, a tak jsme si sedli s Karlem do studia a natočili píseň Klevety. Doufáme, že tím naše fanoušky potěšíme!" dodává František Černý.

"Slyšet Fandu s Lenkou po takhle dlouhé době dohromady zpívat bylo opravdu silné. Moc jsem si nahrávání užil, vyvolalo to ve mně hodně vzpomínek na naše začátky, ale zároveň je příjemné slyšet, jak se Lenka hlasově neuvěřitelně vyvinula a že k lidovkám stále přistupuje s pokorou," říká Karel Holas a doplňuje, že Klevety jsou jejich první spoluprací s Lenkou po 20 letech.

Diváci na koncertech uslyší nejen všechny známé písně z alba Proměny, ale i skladby, které se už v květnu objeví na chystaném albu. Turné bude mít nejméně šest zastávek po celé České republice a začne v listopadu 2026.

 
