Čau Česko. Písničkář Tomáš Klus před volbami vydá politickou desku

Písničkář Tomáš Klus plánuje vydat dvě desky. První, politicky zaměřenou, v nejbližších dnech, druhou, osobně laděnou, ještě letos. Oznámil to v roce, kdy si Češi začátkem října vyberou nové složení Poslanecké sněmovny. Klus je kritický zejména k vládnímu hnutí ANO.

Proti premiérovi Andreji Babišovi se poprvé vyhranil před třemi lety písní Nedá se nic dělat. Od té doby ho kritizuje opakovaně. "Zjistil jsem, že jsem pro Andreje Babiše napsal víc písní než pro Tamaru (manželku), asi mám fakt obsesi," řekl Klus v podcastu Mixtape.

Jeho politicky motivovaná deska se v narážce na premiérovy facebookové promluvy k voličům bude jmenovat Čau Česko, obsáhne osm skladeb. "Nejsou tedy všechny jen pro Andyho, je tam i jeden a půl písničky pro pana prezidenta, protože ten si také zaslouží pozornost tohoto typu," podotýká Tomáš Klus.

Na desce pracuje s producentem Jiřím Burianem, měla by znít podobně jako podzimní "antibabišovský" singl Lockdown. "Odvolá, co odvolal / Slibuje, co slíbil / Milionkrát dokola / Andy, to je břídil," zpíval v něm.

Na nové desce by k emocím chtěl dostat i fakta, jak říká. "Ty by měl na desce suplovat Jarda Kmenta, kterého jsem poprosil, aby ke každé písni sepsal nějaký kontext. Takovou argumentační kapsičku," doplňuje zpěvák. Investigativní novinář Kmenta z měsíčníku Reportér je mimo jiné autorem knih Boss Babiš a Rudý Zeman.

Po vydání prvního alba začne Klus nahrávat osobněji laděnou desku, která bude bez politických písní. "Dopouštím se tam i nějaké sebereflexe," avizuje. "Bude hodně o vztazích, nejen milostných, ale i se sebou. Řeším tam i sám sebe a svoji pozici ve společnosti."

Klus se k dění ve společnosti vyjadřuje delší dobu. Zúčastnil se několika demonstrací proti premiéru Babišovi či za nezávislost justice, vystoupil také na největších protestech od roku 1989 na pražské Letné, které organizoval spolek Milion chvilek.

Písničkář uvedl, že nebude hrát a vystupovat tam, kde organizátoři využijí peníze od premiéra Babiše, protože je podle jeho názoru "pro tuto společnost nebezpečný". Bojkot se týká i médií společnosti Mafra, kterou Babiš dříve vlastnil a poté převedl do svěřenského fondu. Mafra vydává například deníky Mladá fronta Dnes nebo Lidové noviny.

Klusovu píseň Lockdown doprovázel "antibabišovský" videoklip. | Video: Supraphon

Loni se Klus vyslovil pro přijetí dětských uprchlíků z řeckých táborů. Angažoval se také v kampani Měsíc v kleci na podporu zákazu klecových chovů slepic.

Klusova deska Proměnamě se stala nejprodávanějším albem roku 2014. O dva roky dříve v anketě Český slavík porazil Karla Gotta, později se rozhodl anketu bojkotovat kvůli údajné cenzuře kontroverzního rapera Martina Pohla, vystupujícího pod jménem Řezník. Své fanoušky Klus požádal, aby mu do ankety hlasy neposílali. Přesto v kategorii zpěváků dvakrát skončil na druhém místě. Ceremoniálu se nezúčastnil.

Loni boj proti koronaviru inspiroval Kluse k napsání písní, které vyšly na digitálním minialbu nazvaném Pět pohromadě. Nazpíval je s manželkou Tamarou, doprovázeli se u toho na kytaru a klavír. Finanční výtěžek z prodeje EP věnovali na sbírku Nadačního fondu pomoci.