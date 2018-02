Byla múzou Andyho Warhola, teď jede na Colours of Ostrava. Grace Jonesová vystoupí v Česku poprvé

před 11 hodinami

Video: YouTube / Grace Jonesová

Mluví se o ní jako o disco královně, ikoně queer i múze Andyho Warhola či Helmuta Newtona. Sedmdesátiletá jamajská modelka a zpěvačka Grace Jonesová bude letos hostem festivalu Colours of Ostrava. Její hudbu podle ředitelky Colours Zlaty Holušové definují zvukové inovace, provokativní texty a experimenty. Na albech přechází od diska k nové vlně, funky a reggae. Zpívala své verze skladeb Iggyho Popa, Roxy Music nebo tango Astora Piazzolly, spolupracovala s Davidem Gilmourem, Brianem Enem či Davidem Bowiem. Za inspirační zdroj ji považují Rihanna i Lady Gaga. Desky jí vychází od konce 70. let, poslední prozatím v roce 2008. Do České republiky přijíždí Jonesová poprvé.

autor: Kultura | před 11 hodinami

