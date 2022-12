Bůh existuje a je to DJ, věřili. Zemřel zpěvák kapely Faithless, jezdila i do Česka

Ve spánku doma na jihu Londýna zemřel tento pátek Maxi Jazz, rapující zpěvák a frontman britské taneční kapely Faithless. Bylo mu 65 let. Úmrtí pro stanici BBC potvrdila jeho spoluhráčka známá jako Sister Bliss.

"Maxi Jazz změnil náš život v tolika ohledech. Dal naší hudbě smysl a poslání," napsali na sociálních sítích spoluhráči, klávesistka Sister Bliss a producent Rollo Armstrong. "Byl to také skvělý a moudrý člověk, který si na každého udělal čas a uměl sdělně předat své poznání. Bylo nám ctí a opravdovou radostí s ním spolupracovat," dodali.

Skupina Faithless měla úspěch také v Česku, kam se vracela opakovaně. Poprvé se představila roku 1998 v klubu Roxy, tři roky nato zahrála v Křižíkově pavilonu B na pražském Výstavišti. Další koncert v dubnu 2007 byl plánovaný do Veletržního paláce, pro velký zájem jej ale organizátoři museli přesunout do větší nedaleké T-Mobile areny.

"Muzikanti do Prahy přijeli v úterý. Maxi Jazz se podle pořadatelů koncertů prošel po městě, Sister Bliss přicestovala se svým malým dítětem a chůvou a byla prý spíše v hotelu," napsala tehdy agentura ČTK, podle níž se akce "proměnila ve velkou taneční party". Zaujala na ní mimo jiné perkusistka s flitrovým kovbojským kloboukem. Skupina působila soudržně navzdory tehdejším spekulacím, že poněkolikáté hrozí její rozpad.

Pod širým nebem se Faithless poprvé představili roku 2010 na Open Air Festivalu v Panenském Týnci, kde kvůli přeháňkám a koloně aut uvízli v zácpě před půlnočním vystoupením. Také během něj pršelo, to však návštěvníky neodradilo. "Je pro nás velké potěšení jezdit do České republiky. Lidé jsou tu krásní, nadšení, prostě skvělí," řekl tehdy zpěvák Maxi Jazz.

Naposledy před pěti lety na pražském festivalu Metronome samostatně jako DJka účinkovala klávesistka Sister Bliss.

Jejich koncerty měly atmosféru euforického večírku a zpravidla je doprovázela světelná show, při níž frontman typicky v saku osobitou dikcí deklamoval sloky, klátivě u toho tančil a někdy postupně odhazoval části oděvu.

Prosluli klubovými hity jako Insomnia, God Is a DJ nebo We Come 1, které se okolo přelomu tisíciletí dostávaly na vyšší příčky hitparád. "Frázi, že bůh je DJ, jsme v textu písně použili jako metaforu. Má to samozřejmě hlubší význam, zvláště pro Maxiho, který je hluboce věřící," vysvětlila klávesistka deníku Právo na festivalu v Panenském Týnci. "Chtěli jsme tím říct, že bůh je krása. Ve chvíli, kdy jsou lidé v klubu, tančí a cítí krásu, tak je to velké souznění," dodala.

God Is a DJ ze srpna 1998 je jedním z největších hitů Faithless, vynesl jim nominaci na cenu Brit Award. | Video: Arista Records

Podle britské BBC se Faithless na přelomu tisíciletí stali nepominutelnou součástí anglické taneční scény po boku Underworld nebo The Chemical Brothers. Agentura Reuters označuje zejména Insomnii za jeden z nejúspěšnějších tanečních tracků všech dob. Před devíti lety se umístil na pátém místě v hlasování čtenářů časopisu Mixmag o nejlepší taneční song všech dob.

"Nemůžu spát," rapoval v této skladbě Maxi Jazz. "Kdybych dostal korunu pokaždé, když mě někdo cizí osloví na ulici a říká mi, že také nemůže spát, už jsem dneska miliardář," komentoval to zpěvák.

Kapela, jež vznikla roku 1995, jako jedna z prvních dostala dance music na sportovní stadiony. Zkombinovala ji s trip hopem, trancem, dubem, housem, hip hopem či drum'n'bassem, vracela se ale až k analogovému zvuku skladatele Vangelise, kapely Kraftwerk či průkopníka elektronické hudby Jeana-Michela Jarreho.

V počátcích byl členem sestavy ještě hudebník a fotograf Jamie Catto, kromě něj Faithless spolupracovali se zpěvačkou Dido, která je sestrou producenta Rolla Armstronga. Zpívala na téměř všech jejich albech, účinkovala například hned v raném hitu Salva Mea.

Roku 2002 se Faithless dostali až na největší Pyramid Stage britského festivalu Glastonbury. Ve stejné době byli podruhé nominováni na ceny Brit Awards, ani tentokrát však neuspěli.

Čtyři roky nato vzbudili rozruch videoklipem k písni Bombs, který kvůli válečné tematice a odporu proti tehdejší americké intervenci v Iráku odmítla zařadit do vysílání televize MTV.

Hit Insomnia od Faithless má na YouTube přes 113 milionů zhlédnutí. | Video: Sony BMG Music

Roku 2011 se skupina na roky rozešla. Až během pandemie se dala opět dohromady a zveřejnila nové, v pořadí sedmé studiové album nazvané All Blessed. Učinila tak ovšem už bez zpěváka. Brixtonský rodák Maxi Jazz, vlastním jménem Maxwell Fraser, poslední roky vedl jinou sestavu zvanou The E-Type Boys, kde zpíval a hrál na kytaru.

Maxi Jazz se dále hlásil k buddhismu, podporoval neziskovou organizaci usilující o rozvoj demokracie v Barmě, sbíral závodní automobily a roku 2012 se stal viceprezidentem anglického fotbalového klubu Crystal Palace FC, doplňuje BBC.