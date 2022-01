Buď Rogan, nebo já. Rocker Neil Young kvůli dezinformacím opustil Spotify

Z katalogu největší hudební streamovací služby Spotify zmizely písně kanadského rockera Neila Younga. Stalo se tak na jeho žádost. Šestasedmdesátiletý muzikant vyjádřil nespokojenost nad tím, že Spotify poskytuje prostor podcastům Joea Rogana, který zpochybňuje bezpečnost vakcín proti nemoci covid-19.

Neil Young (na snímku z roku 2019) je autorem písní jako Heart of Gold nebo Harvest Moon, natočil přes 40 alb. | Foto: ČTK/AP

Na kauzu upozornil list The Wall Street Journal. Young v pondělí zveřejnil otevřený dopis, v němž na protest proti Roganovi žádá odstranění svých skladeb ze Spotify.

"Spotify šíří nepravdivé informace o vakcínách, čímž může potenciálně způsobit úmrtí těch, kdo těmto dezinformacím věří," vysvětlil hudebník. Ten v dětství trpěl obrnou, kterou z větší části pomohly vymýtit právě vakcíny. Nyní se Kanaďan obává, aby zejména mladí uživatelé Spotify na základě Roganova podcastu nezačali odmítat očkování. "Mohou mít Rogana, nebo Younga. Ne oba," dodal Young o švédské službě.

Čtyřiapadesátiletý Rogan vydává podcast nazvaný The Joe Rogan Experience od roku 2009. Zve do něj podnikatele, vědce, herce či hudebníky, s nimiž v uvolněné atmosféře několik hodin rozpráví. Každá epizoda mívá miliony přehrání. Firma Spotify předloni uzavřela s Roganem smlouvu v odhadované hodnotě 100 milionů dolarů, v přepočtu 2,18 miliardy korun. Od té doby podcast distribuuje výlučně na své platformě.

V poslední době začal Rogan vystupovat proti covidovým vakcínám. Loni v dubnu řekl, že mladí a zdraví lidé by se neměli nechat očkovat. V pořadu rovněž na léčbu covidu-19 doporučoval zvířecí přípravek proti parazitům ivermektin, navzdory negativním stanoviskům regulačních úřadů USA, Evropské unie i Světové zdravotnické organizace.

V prosinci Rogan opět vzbudil odpor, když si jako hosta pozval vědce Roberta Malonea. Ten koncem 80. let minulého století stál u zrodu technologie, která nakonec vedla k vývoji dnešních vakcín typu mRNA. Nyní však Malone v rozporu s vědeckými poznatky tvrdí, že vakcíny průběh nemoci covid-19 zhoršují, a sám se účastní demonstrací odpůrců očkování.

Už začátkem měsíce přes 270 lékařů a vědců podepsalo dopis žádající Spotify, aby zakročilo proti Roganovým "konspiračním teoriím" o koronaviru.

"S odhadovanými 11 miliony posluchači každé epizody je Joe Rogan Experience na Spotify největším světovým podcastem a má ohromný vliv. Zodpovědností Spotify je mírnit šíření dezinformací na své platformě," napsal proto Neil Young, podle nějž Spotify v tomto případě "zpeněžuje lži".

"Zavedli jsme podrobná opatření týkající se obsahu a od začátku pandemie jsme odstranili přes 20 tisíc epizod podcastů souvisejících s covidem," reagovala švédská firma. Roganův podcast však nesmazala, odvolává se na tenkou hranici mezi zodpovědností a svobodou slova. "Litujeme Neilova rozhodnutí odstranit svou hudbu ze Spotify a doufáme, že ho brzy přivítáme zpět," dodala společnost.

Neil Young se k ultimátu rozhodl, přestože ze Spotify má zhruba 60 procent tržeb ze streamování, a tak "to i pro mě bude citelná finanční ztráta", napsal. Dle Wall Street Journalu jeho skladby na platformě měly přes šest milionů přehrání měsíčně. O příjmy z reklamy se hudebník dělil se svou nahrávací společností, vydavateli a dalšími držiteli práv.

Youngova nahrávací firma Reprise Records, vlastněná konglomerátem Warner Music, jej podpořila. Hudebníkovu tvorbu lze nadále streamovat na službách Apple Music nebo Amazon Music.

Spotify je se zhruba 381 miliony uživateli největší hudební streamovací platformou na světě. Roganův pořad na ní již dva roky zůstává nejpopulárnějším podcastem, dodává stanice NPR.

Neil Young napsal písně jako Heart of Gold, Harvest Moon nebo Rockin' In the Free World. Natočil přes 40 studiových alb, zatím poslední nazvané Barn vydal s kapelou Crazy Horse vloni v prosinci. V Česku vystoupil jedinkrát, roku 1995 na společném koncertu s kapelou Pearl Jam.

V minulé dekádě se Young snažil kontrovat rozvoji streamovacích služeb jako Spotify i ztrátových zvukových formátů vývojem vlastní služby a přehrávače Pono, který nabízel poslech v bezztrátové kvalitě. Pono však mělo příliš malý ohlas, a tak před pěti lety ukončilo činnost.

Zatímco Neil Young stejně jako hudebník Sting podporuje očkování a varuje před nebezpečími plynoucími z nákazy koronavirem, jiní jeho kolegové zastávají opačný postoj. Stejně starý anglický rocker Eric Clapton se severoirským zpěvákem Vanem Morrisonem napsali několik písní kritizujících protipandemická opatření a přirovnávajících lockdowny k totalitě.