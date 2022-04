Brno zrodilo popovou hvězdu. Zpěvák Calin se šrapnelem v srdci dobyl hitparády

Zpěvák Calin se na druhém albu prohlásil za popovou hvězdu a hitparády souhlasí. Nahrávka nazvaná Popstar od vydání neopustila první místo českého albového žebříčku, zabrala i většinu singlového top 10. Za úspěch Calin vděčí upřímnosti, melancholii a chuti vykročit mimo zvyklosti žánru.

"Chci peníze, nechci fame / Se*u na to, že nás nechcou zahrát na Evropě 2, yeah," odsekává brněnským dialektem v písni Switch o paradoxu zdejší hudební scény. Zatímco hip hop v posledních letech předčil ostatní žánry na streamovacích platformách nebo sociálních sítích, dramaturgové nejposlouchanějších rádií se stále tváří, jako by se to nestalo.

Pravda je, že hip hop nikdy nebyl pevnou součástí českého éteru, natož aby mu dominoval. Cestu k posluchačům si hledal bočními uličkami už od přelomového alba Repertoár kapely Peneři strýčka Homeboye. Jenže v roce 2022 lze jeho popularitu ignorovat jen těžko.

Hip hop je nový pop. Mluví se o tom dlouho, přibližně od alba Černobílý svět zpěváka Viktora Sheena, respektive od singlu Až na měsíc. Ten v květnu 2019 vydali Viktor Sheen, Calin, Hasan a Nik Tendo, a pokud by o čtyři měsíce později nezemřel Karel Gott, pravděpodobně by šlo o nejsledovanější český klip roku. Dodnes má na serveru YouTube přes 31,5 milionu zhlédnutí.

Téměř se ale nezmiňuje, že mladý český hip hop vyrostl organicky, zespodu a bez podpory velkých vydavatelství nebo sponzorů. Perspektivou trhu lze říct, že rapeři nabídkou sytili poptávku, v řeči hudby ale jednoduše začali rapovat, zpívat a skládat muziku, jakou měli rádi. A posluchači chtěli víc. Mnohem víc, než by před pár lety kdokoliv tipoval.

Alba a písně raperů z generace Z tak permanentně okupují vrchol hitparád, jen výjimečně je z čelních příček vystrnadí zahraniční hvězda první velikosti nebo silná česká popová, případně rocková deska.

V rádiích a televizích přesto dál znějí především umělci a umělkyně vydávající u velkých firem. Dokonce i hitparáda hiphopové stanice Spin se zásadně liší od celostátních žebříčků. Jsou to dvě reality, střet starého a nového světa - na jedné straně radiových stanic fungujících na základě dramaturgického plánu nebo smluv s vydavatelstvími, na straně druhé internetu, kde je na pár kliknutí dostupné všechno a vždycky.

Čtyřiadvacetiletý Calin Panfili, jak zní celé jméno českého umělce s moldavskými kořeny, tuto dichotomii zdůrazňuje názvem nového alba Popstar. Pochází z kolektivu Rychlí kluci, jehož jádro dále tvoří rapeři a zpěváci Stein27 s Kojem, producenti D.Kop a Kvítek nebo filmař a grafik Radim Zbořil. Jsou mladou krví českého hip hopu, jeho hranice ale chápou mnohem volněji než předešlé generace.

V roce 2022 rapeři zpívají a zpěváci rapují, aniž by opustili rámec hip hopu. Calin se neváhá označit za popovou hvězdou, což byl pro mladé donedávna spíš pejorativní termín. Jenže právě díky téhle bezprostřednosti a chuti riskovat získal tolik fanoušků.

Titulní skladba Popstar z Calinova nového alba. | Video: Rychlí kluci

Třpyt popu, špína rapu

Pozornost upoutal už na přelomu let 2016 a 2017, kdy během necelého měsíce vydal dva náladově protichůdné singly. Paradise bylo temným soundtrackem sídlištního mikropříběhu. Calin v něm sehrál roli kluka z ulice, který splácí dluhy, přesto od života dostává jednu ránu za druhou.

Jen pár týdnů nato následovalo pubertální Play Time, jež díky stopáži pod minutu a půl působilo jako internetové meme. Ve spontánním klipu zpěvák blbnul s partou kamarádů na parkovišti před obchodním domem. Z obou písní sálal talent, radost z hudby, ochota nebrat se moc vážně i chuť jít vlastní cestou.

Jenže místo aby skočil rovnýma nohama do rozjeté kariéry, po pár dalších singlech se Calin odmlčel. Až předloni v listopadu pauzu utnul debutovým albem Svědomí.

Kromě trapových beatů a elegance R&B nabídlo i baladu Vlna za vlnou. Calin ji nazpíval jen za doprovodu akustické kytary, výrazem připomínal Karla Kryla. Na čiré písničkářství navázal loni téměř doslovnou coververzí Podvodu, natočeného pro film Shoky & Morthy: Poslední velká akce. Šance, že se raper za hit bratří Nedvědů dočká posměchu, byly vysoké. Jenže Calin dal už zkraje kariéry najevo, že hip hop bere pouze jako jeden z možných výrazů.

Vedle juda odmala chodil do pěveckého sboru, oblíbil si středoproudý pop střihu Eda Sheerana. Pak objevil hip hop. Na internetu lze nalézt fotky, jak coby třináctiletý přebírá herní konzoli Xbox od zpěváka Bena Cristovaa, který svému fanouškovi dovezl výhru až domů. O sedm let později spolu nahráli úspěšnou píseň Děvče v první řadě a na aktuálním albu se potkávají znovu. Jejich singl Asgard v těchto dnech na YouTube překonal dva miliony zhlédnutí.

"Když jsem narazil na Weeknda, bylo to pro mě spojení dvou světů," vzpomíná Calin v dokumentární minisérii RapStory na další určující moment. V temném R&B kanadského zpěváka se potkávají melodie, řemeslnost a vznešenost popu s dekadencí i živočišností rapu. Calin hořkosladkou kombinaci přenesl do českého prostředí a v tomto ranku nemá konkurenci.

Singl Asgard, který Calin natočil s Benem Cristovaem, Steinem27 a Kojem, už na YouTube překonal dva miliony zhlédnutí. | Video: Rychlí kluci

Smutný kluci

Switch je jedinou skladbou z nového alba, kde Calin pouze rapuje. Píseň posluchače "kope" hutnou basou, obsahuje vysamplované smyčce a piano, zní temně a naštvaně. Na dnešní poměry jde o aranžmá ze staré školy, na Popstar o výjimku.

Calin zpívá častěji než dřív a vysvětlení nabízí v rozhovorech - při nahrávání předloňského Svědomí měl problémy s hlasem, způsobené bohémským životem. S rapujícími kolegy chodil z mejdanu na mejdan, na rozdíl od nich ale zpíval a hlasivky nevydržely.

Právě proto Svědomí působilo zjitřeně a zastřeně. Z novinky je však cítit uvolněnost a tah na branku, únavu zrcadlí pouze texty. Přesto by se podle nálady aktuálního alba mohl kolektiv Rychlí kluci bez problémů přejmenovat na Smutný kluky.

"Nemám žádný feelings, baby, na mým srdci díry, ayy / Sedíme sami v rohu, přestože nás znaj," předestírá atmosféru nahrávky hned v úvodním tracku Intro 4 a pokračuje: "Plavu v tomhle svinstvu od dob, kdy mi táhlo na šestnáct / Vsadil jsem na tenhlе život, ne na pohodlnej life / Vsadil jsеm na to svůj život, tak ho musím prodávat, yeah."

Své pocity líčí jako komoditu určenou k prodeji, především ale utvrzuje sám sebe, že může být popovou hvězdou. "Po první akci jsem věděl, že pro mě není hustle / A v autě u mámy pos*al jsem se, nebudu kecat, ne," přiznává v titulní Popstar, že pouliční život, do nějž se stylizuje většina kolegů, pro něj není.

Calin nemá nejdokonalejší hlas ani techniku zpěvu, svůj výraz ale staví na výrazných emocích. Vysoko nad ostatní vyčnívá právě díky upřímnosti a bezprostřednosti. Už před pěti lety songem Play Time dokázal, že texty píše bez filtru.

Skladba Hannah Montana nemá klip, přesto na YouTube překonala milion zhlédnutí. Foto: Radim Zbořil | Video: Mike Roft Records

Nedostatek serotoninu

S přehledem nejposlouchanější písní desky se stala Hannah Montana, což je hlavní postava populárního seriálu televize Disney Channel, jíž v letech 2006 až 2011 hrála zpěvačka Miley Cyrus. Od roku 2013, kdy trapové trio Migos vydalo stejnojmenný singl, jde ale také o synonymum pro drogu extázi. Stejnou symboliku jako nyní Calin použil před pěti lety i český raper Yzomandias v tracku Holly Molly.

Skladba Hannah Montana nemá klip, přesto na YouTube překonala milion zhlédnutí. Na Spotify od dalších tracků odskočila o 1,3 milionu poslechů. Za jejím úspěchem stojí sociální síť pro mladé TikTok, kde Calin začal důsledně promovat konkrétní songy a jako jedinému z českých umělců se mu daří několikavteřinové ukázky měnit v trendy, respektive hity.

Album Popstar je dynamikou internetu prosáklé. Posledních 40 vteřin písně dupe v rytmu hardstylu, původně holandského podžánru techna z 90. let minulého století. Mladé publikum ho objevilo díky svéráznému australskému kulturistovi Azizimu Šaveršijanovi, který v rytmu hardstylu posiloval. Ve věku 22 let zemřel, jeho sláva však trvá.

Fanoušci v komentářích žádali o hardstyle remix tak urputně, že Calin před pár dny vydal verzi nazvanou Hannah Montana VIP. To je jen jeden z příkladů kontaktu, jejž mezi umělci a publikem vytváří virtuální svět.

"Oi, oi, oi, California Love / V Sonu se mnou psychopati, bude válka, bude boj, yeah / Oi, oi, oi, říkej mi Pretty Boy," připomíná Calin v Hannah Montana, že má v sobě rváče. Od dětství se věnoval řeckořímskému zápasu, nyní ho baví box a MMA. Právě intenzivní tréninky mu pomohly překonat období před debutem Svědomí.

Přesto je Popstar v mnohém jemnější a tanečnější. Hraje tanečními beaty, které odkazují na house i drum'n'bass. Jestli něco Popstar chybí, je to hrana, na které Calin sklouzával do temnoty a před níž ho na Svědomí uchránila hudba. Živelný track typu Serotonin, ve kterém s partou zapíjel rozchod, by novince neuškodil.

Hip hop se čím dál víc blíží popu - tedy populární hudbě bez bližšího žánrového vymezení - nejen počtem posluchačů, ale také výrazem. S rostoucí popularitou nasává i popové, tudíž masám přístupné, postupy. Jednoduše řečeno: hip hop měkne. A tento pohyb nyní sleduje i Calin.

Odkaz v současnosti nejoblíbenější české nahrávky je ale zřejmý: pokud jsme na Svědomí sledovali rozervaného interpreta, který bojuje především sám se sebou, na Popstar se představuje jako umělec v rozletu. Utříbil si priority a přesně ví, kam směřuje. Opanoval první místa hitparád a dle všeho je to pořád jen začátek.