Předznamenal trendy v digitální hudbě. Brian Eno dostane cenu Benátského bienále

Uznávaný britský hudebník a vizuální umělec Brian Eno, který spolupracoval se zpěvákem Davidem Bowiem nebo kapelami U2, Talking Heads a Coldplay, letos na akci pořádané Benátským bienále převezme Zlatého lva za celoživotní přínos, oznámili pořadatelé.

Čtyřiasedmdesátiletý Eno proslul začátkem 70. let minulého století jako hráč na syntezátory v kapele Roxy Music, se kterou o desítky let později vstoupil do Rokenrolové síně slávy. Sólovou dráhu odstartoval roku 1978 albem Ambient 1: Music for Airports.

Za poslední půlstoletí posunul hranice ambientní hudby a jako producent se podílel na klíčových rockových i popových nahrávkách: takzvané berlínské trilogii Davida Bowieho neboli titulech Low, Heroes a Lodger, dále na deskách The Joshua Tree, Achtung Baby nebo All That You Can't Leave Behind od irských U2, případně na Viva la Vida or Death and All His Friends a Mylo Xyloto od britských Coldplay. K jeho dalším spolupracovníkům patří dnes již nežijící americký jazzový trumpetista Jon Hassell, hudebníci John Cale a David Byrne nebo zpěvačka a modelka Grace Jones. Pro firmu Microsoft také Eno vymyslel startovní džingl operačního systému Windows 95.

Pořadatelé Benátského bienále jej letos vyznamenají za "zkoumání kvality, krásy i šíření digitálního zvuku a za to, že s akustickým prostorem začal pracovat jako s kompozičním prvkem". Podle nich předznamenal mnohé dnešní trendy v digitální hudbě. Eno ocenění převezme 22. října na galavečeru v Benátkách, kde se také zúčastní debaty moderované hudebním kritikem a bude mu zde věnována videoinstalace nazvaná Nothing Can Ever Be the Same. Už v předvečer, tedy 21. října, muzikant v Benátkách představí světovou premiéru nového projektu nazvaného Ships. Na něm spolupracuje se symfonickým orchestrem Baltic Sea Philharmonic založeným roku 2008, jeho šéfdirigentem Kristjanem Järvim, anglickým hercem Peterem Serafinowiczem a dlouholetými kolegy, k nimž patří kytarista Leo Abrahams nebo softwarový vývojář Peter Chilvers, doplňuje server Variety.com.

Brian Eno vloni na podzim vydal album nazvané Foreverandevernomore. "Ve skladbách zachází s environmentálním tématem jako umělec, ovšem ve společnosti předpokládá funkční debatu i činy - a v tom smyslu využívá vydání alba k něčemu většímu," napsal o něm kritik Pavel Klusák. Začátkem března vybraná britská kina promítla záznam hudebníkova předloňského koncertu s bratrem Rogerem Enem na aténské Akropoli.

Video: Brian Eno a Roger Eno na Akropoli