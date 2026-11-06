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Hudba

Bratři Nedvědovi vstoupí do síně slávy Českého slavíka. Moderovat budou Háma a Sokol

ČTK
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Do síně slávy ankety Český slavík letos vstoupí Jan a František Nedvědovi. Kdo vyhrál v jednotlivých kategoriích, se diváci dozvědí během slavnostního galavečera v pražském sále Forum Karlín, který televize Nova odvysílá v přímém přenosu 27. listopadu. Moderátory budou Aleš Háma a Ondřej Sokol.

Bratři Jan a František Nedvědovi během koncertu v prostějovském Městském divadle v dubnu 2011.
Bratři Jan a František Nedvědovi během koncertu v prostějovském Městském divadle v dubnu 2011.Foto: Profimedia – Petr Janeček / MFDNES + LN
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Při vyhlášení výsledků Českého slavíka zazpívají mimo jiné Ewa Farna, Václav Noid Bárta, Vojtěch Dyk a Markéta Irglová a vystoupí kapely Monkey Business a Mirai, oznámili pořadatelé.

"Jan a František Nedvědovi jsou mimořádný příklad toho, jak dokáže česká písničkářská tvorba spojovat generace, lidi i celé příběhy. Nebyli jen úspěšnými folkovými hudebníky. Jejich písně se staly součástí české hudební a společenské paměti. Dokázaly oslovit posluchače, kteří folkovou hudbu běžně neposlouchali. Jejich odkaz stále žije, což dokazuje, že se k nim vrací i dnešní mladá generace," uvedl kreativní producent a režisér přímého přenosu Pepe Majeský.

Vstupu do síně slávy ankety Český slavík se bratři Nedvědové dočkají 30 let od svého vystoupení na pražském Strahovském stadionu 21. června 1996 u příležitosti padesátin písničkáře Jana Nedvěda. Koncert, který navštívilo 60 000 lidí, byl přehlídkou domácích folkových a country skupin a vrcholem bylo vystoupení bratří Nedvědových. "Musím se přiznat, že moje folková duše plesá. Nedvědi jsou kult," podotkl moderátor Háma.

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Písničkář Jan Nedvěd, který se narodil 24. září 1946, po koketování s bigbítem začal hrát s country kapelou Toronto, z níž se později stali Brontosauři, a brzy paralelně i s ještě slavnějším Spirituál kvintetem. V obou kapelách Nedvěd vystupoval se svým o rok mladším bratrem Františkem, který zemřel v červenci 2021, ale slávu si Jan Nedvěd vydobyl i na sólové dráze, na niž se vydal v roce 1988. Řada jeho melancholických písniček s chytlavou melodií zlidověla. Jan Nedvěd dokázal své skladby zařadit do středního proudu české populární hudby a ve svých nejlepších letech prodával desky po statisících.

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Hlasovat v anketě Český slavík mohou fanoušci do 15. listopadu na webu ankety. Stejně jako v předchozích ročnících mohou vybírat své favority v kategoriích Zpěvačka, Zpěvák, Hudební skupina a Hip Hop & Rap. O přízeň fanoušků se ucházejí také nominovaní v kategorii Trinity Bank Objev roku. Letos jsou to zpěvačky Thera a Charlotte Gott, zpěvák Slavíček a skupina Gufrau.

V loňském roce se objevem roku stal Renne Dang. V kategorii Hip Hop & Rap zvítězil Calin, skupinou roku byla kapela Kabát. Zpěvákem roku se poprvé stal Václav Noid Bárta a zpěvačkou roku a absolutním slavíkem byla Ewa Farna. Do síně slávy vstoupil Vladimír Mišík.

Celonárodní anketu o nejpopulárnějšího zpěváka, zpěvačku a hudební skupinu vymysleli v roce 1962 v tehdejší redakci časopisu Mladý svět. Do roku 1991 nesla název Zlatý slavík. V minulosti se anketa potýkala s kauzami kolem nejasností v hlasování. Práva na pořádání ankety nyní vlastní TV Nova, loni 21. listopadu slavnostní show k vyhlášení výsledků Českého slavíka 2025 sledovalo v průměru po celou její dobu víc než 1,2 milionu diváků.

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