Bluesová událost sezony. Do Česka poprvé přijede Tedeschi Trucks Band

Poprvé do Česka přijede oceňovaná americká bluesrocková kapela Tedeschi Trucks Band, kterou vedou zpěvačka Susan Tedeschi a kytarista Derek Trucks známý mimo jiné jako spoluhráč Erica Claptona. Vystoupí 27. října příštího roku v pražském Foru Karlín.

Vstupenky v cenách 1390 až 3990 korun prodává síť Ticketmaster, akci pořádá agentura Liver Music.

"Půjde o největší koncertní bluesovou událost sezony a splnění snů mnoha fanoušků této hudby. Tedeschi Trucks Band jsou nejčastějším jménem, které si návštěvníci našich akcí přejí," říkají za organizátory Petr Pošvic a Radim Svatoň.

Tedeschi Trucks Band založili před 11 lety manželé Derek Trucks a Susan Tedeschi, kteří se věnují žánrům od blues po rock. Vystupují po celém světě, naposledy vydali živé album Layla Revisited, na kterém s kytaristou Treyem Anastasiem z kapely Phish kompletně přehráli slavnou desku Layla and Other Assorted Love Songs sestavy Derek and the Dominos.

Za debutovou nahrávku Revelator získali Tedeschi Trucks Band v roce 2012 cenu Grammy pro bluesové album roku. Příští rok vydají další.

Sestavu kromě zpívajících kytaristů Susan Tedeschi a Dereka Truckse tvoří klávesista Gabe Dixon, baskytarista Brandon Boone, bubeníci Tyler Greenwell řečený Falcon a Isaac Eady, dále zpěváci Mike Mattison, Mark Rivers a Alecia Chakour plus třičlenná dechová sekce: saxofonista Kebbi Williams, trumpetista Ephraim Owens a trombonistka Elizabeth Lea.

Agentura Liver Music na příští rok chystá také koncerty amerických The Residents a Larkin Poe, vystoupení zpěvačky Beth Hart nebo písničkáře Keb' Mo'a.