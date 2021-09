Blíží se festival Lunchmeat. Chce zbavit tanec koronavirového stigmatu

Na čtyřech místech v Praze se od příštího pondělí 27. září do 2. října koná festival Lunchmeat, věnovaný nezávislé elektronické hudbě a digitálnímu umění. Představí oceňovanou zpěvačku a skladatelku Lyru Pramukovou nebo světově proslulou dýdžejku Helenu Hauffovou.

Helena Hauffová s pomocí analogových nástrojů vrací klubovou hudbu do časů acid housu z přelomu 80. a 90. let minulého století. | Foto: Lunchmeat

Na akci oslaví 25. narozeniny německé vydavatelství Raster, považované za zásadní značku ve vývoji experimentální elektronické hudby.

Motto letošního ročníku zní We See You Dancin', v překladu Vidíme, že tancujete. "Lunchmeat by rád zbavil stigmatizace samotný akt tance, který se zatím zdá být obětí covidových opatření," vysvětluje ředitel festivalu Jakub Pešek.

"Chceme se dostat do situace, kdy si jako tolerantní a zodpovědní lidé můžeme užít festival inovativní hudby a vizuálního umění a zároveň zůstat v bezpečném prostředí, kde návštěvníci nejsou vystaveni nebezpečí pro své zdraví," dodává.

Vláda v rámci protiepidemických opatření uplynulý rok a půl regulovala nejen maximální počet účastníků na kulturních představeních, ale právě také pravidla, za nichž se lze v klubech pohybovat. Momentálně pro taneční akce platí omezení 1000 osob uvnitř a 2000 osob venku, pokud by lidí přišlo víc, pořadatelé musí konání akce předem nahlásit krajské hygienické stanici. Všichni, kdo chtějí tančit, musí být očkovaní, mít negativní test nebo doklad o prodělané nemoci covid-19.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO je důvodem to, že hygienici tanec považují za rizikovější ve srovnání se sezením u stolů.

V programu 12. ročníku Lunchmeatu jsou i umělci, kteří měli dorazit už loni, účast ale museli odvolat kvůli omezením spojeným s pandemií koronaviru. Patří mezi ně zpěvačka Lyra Pramuková, která upoutala pozornost albem Fountain a stala se jedním z objevů loňského roku.

Tahákem pro pražskou klubovou komunitu by měla být Helena Hauffová, která s pomocí analogových nástrojů vrací klubovou hudbu do časů acid housu z přelomu 80. a 90. let minulého století. Na scéně se pohybuje skoro dekádu od chvíle, kdy začínala v hamburském klubu Golden Pudel. Pracuje se základními stavebními elementy taneční muziky.

Lunchmeat již tradičně propojí hudbu s vizuálním uměním. Dvojice Dadub, proslulá mícháním takzvaného dark techna a ambientních nálad, se v Praze spojí s VJ Andreou FAX Familarim při premiéře společného díla Hypersynchronous.

Ukázka z projektu Hypersynchronous. | Video: FACT magazine

Eric Raynaud alias Fraction uvede nový AV projekt Ritual for a Dying Planet, který spojuje minimalistické vizuály s temným ambientem a noisem.

Dále dorazí jeden ze zakladatelů žánru dubstep Kode9 a aktuální hvězdy jeho labelu Hyperdub, producenti Loraine Jamesová a Lee Gamble. Dalším nováčkem v programu je inovátor bass music Pearson Sound z Londýna a hlučné experimentálně rapové duo Prison Religion.

Centrem Lunchmeatu bude opět betonové podzemí Veletržního paláce, funkcionalistické budovy postavené ve 30. letech, která je s akcí dlouhodobě spojena. Další části programu se konají v Divadle Archa, klubu Ankali nebo prostoru CAMP.