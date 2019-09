Komentář: Proč křesťané kritizují nový klip zpěvačky Billie Eilish

"Je to jako náborové video pro satanismus," prohlásil minulý týden o klipu k písni All the Good Girls Go to Hell, který vydala americká zpěvačka Billie Eilish, krajně pravicový filozof Stefan Molyneux. Jeho kanál na serveru YouTube odebírá skoro milion lidí.

Hudbu teprve sedmnáctileté Američanky, která nedávno vyprodala pražskou O2 arenu, považuje za urážku křesťanství i web Everyday Christian Parent. "Satan už se neschovává a děti si myslí, že je to cool," napsal už v květnu. "Na rozdíl od beznadějných písní Billie Eilish my vkládáme naději v Ježíše." A další kritikové se přidávají na sociálních sítích. Zvlášť teď, kdy Eilish vydala apokalyptický klip ke skladbě, která začíná veršem "Můj Lucifer je osamělý".

Billie Eilish se ve videu mění v černého anděla, padá z nebe a pak se prochází po hořící zemi. "Svatý Petr má dovolenou, dveře jsou otevřený," zpívá. "Všechny hodný holky přijdou do pekla / Protože i bohyně má svý nepřátele / A jakmile začne voda stoupat / A nebe se nám vzdálí / I ona bude chtít mít ďábla na svý straně."

Temná vize, kterou píseň předkládá, podle zpěvačky nemá urážet křesťanství. Ve skutečnosti prý varuje před důsledky klimatické krize. Nařčení ze satanismu ale dobře ilustruje nepochopení, kterému čelí náctiletá hvězda, jinak často zpívající o depresích a úzkostech.

Billie Eilish v srpnu během několika minut vyprodala pražskou O2 arenu a vzápětí s písní Bad Guy stanula na čísle jedna amerického žebříčku, což se jí podařilo jako prvnímu interpretovi narozenému v 21. století. Donedávna širší veřejnosti neznámá Billie Eilish, která letos v únoru debutovala albem When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, si tak právě užívá hvězdnou chvíli. A pomalu si zvyká, že se slávou přichází i nevítaná pozornost.

Nedávno ji paparazzi zachytili v tílku, což bylo neobvyklé pro zpěvačku, která se zásadně fotí v péřových bundách či mikinách nadměrných velikostí, aby se vyhnula sexualizaci své postavy. Nelíbilo se jí ani to, když ji německý časopis Nylon koncem minulého měsíce vymodeloval v 3D programu do podoby plešatého avatara a fotku umístil na svou obálku.

"Co je to sakra za s*ačku?" napsala na svůj Instagram zpěvačka a časopisu poslala emoji se vztyčeným prostředníčkem. Redakce se vzápětí omluvila a výtisky s touto verzí obálky stáhla z oběhu.

Lidstvo jako virus

V aktuálním singlu All the Good Girls Go to Hell zpívá Billie Eilish o hořících lesích v Kalifornii nebo stoupajících hladinách moří. "Lidstvo je tak bláznivé / Proč bychom ho měli zachraňovat?" ptá se.

Ponurá nálada videoklipu odpovídá poselství písně, jejímž hlavním tématem se opravdu zdá být blížící se ekologická katastrofa. Billie Eilish to potvrdila v nedávném rozhovoru pro nizozemskou rozhlasovou stanici 3FM, kde říká: "Místo lidstva bychom měli zachraňovat planetu, svět a zvířata. Jsme virus tohohle světa, jsme chřipka a svět je nádherné místo, které jsme už skoro zničili."

Pokud by ještě někdo pochyboval, ke klipu je na YouTube připojený vzkaz, v němž Eilish vyzývá fanoušky, aby se 20. a 27. září zúčastnili globální klimatické stávky. "Miliony lidí po celém světě vyvíjí snahu, aby se naši lídři tomuto problému konečně začali věnovat," píše v textu, který končí varováním: "Tikají nám hodiny." Příspěvek je obdařený hashtagem #climatestrike.

A pak je tu pohled odjinud. "Píseň All the Good Girls Go to Hell je vzkaz masám od okultní elity: Baví nás sledovat, jak se propadáte do korupce a umíráte. Stejný pocit nenávisti k lidstvu můžeme najít u dalších hvězd, jako jsou Poppy nebo Madonna, které také milují pseudosatanský symbolismus," napsal třeba server Vigilant Citizen.

Americké křesťanské skupiny už z propagace satanismu v minulosti obvinily leckoho, od Elvise Presleyho po Lady Gaga. Zvlášť velkou "oblíbenkyní" radikálních křídel církve se stala právě Madonna. Před třiceti lety se proslavila klipem Like a Virgin, v němž tancovala před hořícím křížem a líbala černého kněze.

Madonna se ale zároveň naučila s moralistickými reakcemi pracovat, když zjistila, že i negativní publicita se počítá. Od té doby i další muzikanti rádi provokují a píchají do vosího hnízda, což jim může přinést pozornost médií. Zdá se ale, že Billie Eilish vůbec neměla touhu někoho provokovat.

Hrdinka úzkostné generace

Klip o padlém andělovi navazuje na její předchozí video Bury a Friend, které si pohrávalo s hororovými prvky. Zpěvačka v něm byla za dívku zbavenou svéprávnosti a vrženou do pekla léčebny. Aktuální videoklip ukazuje, že jehly, které jí v předchozím klipu cizí ruce zapíchly do zad, ji proměnily v bytost s křídly vrženou do nevábné dystopické krajiny.

Jestli Eilish skutečně něčím provokuje, pak otevřeností v otázkách psychického zdraví. Zpěvačka, která se na fotografiích málokdy usmívá, v nedávném rozhovoru pro časopis Rolling Stone přiznala několik let těžkých depresí. "Cítila jsem, že si všechnu tu bolest zasloužím," řekla, ale dodala, že poslední dva roky se její psychický stav výrazně zlepšil.

V květnu se zúčastnila kampaně Seize the Awkward, spuštěné k takzvanému měsíci psychického zdraví. "Přijde mi, že když lidi slyší 'nezapomeň se starat o své psychické zdraví', myslí si, že se jich to netýká. To není pravda. I já se pořád učím, jak být v pohodě," prohlásila.

Tisk se na ni a její temná témata i nadále dívá trochu skrz prsty. Třeba britský deník Telegraph nedávno vydal článek nazvaný "Dejte si pozor na popovou princeznu, která romantizuje smrt".

Pro dnešní teenagery, úzkostnou generaci, která čelí bezprecedentnímu nárůstu sebevražd, se ale Billie Eilish stala hrdinkou. Mají pocit, že se s jejich bojem dokáže ztotožnit.