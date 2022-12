Nepotřebovala být v centru dění. Zemřela zpěvačka Christine McVie z Fleetwood Mac

Přestože vydala i tři sólová alba, britská zpěvačka a klavíristka Christine McVie byla především oporou kapely Fleetwood Mac. V sestavě, která začínala hraním britského blues a vyvinula se v americkou poprockovou senzaci, působila s dlouhou přestávkou od roku 1970. Tuto středu zemřela ve věku 79 let.

O odchodu členky Rokenrolové síně slávy informovala agentura AP. "Po krátké nemoci zemřela pokojně dnes ráno v nemocnici," potvrdila rodina. Chce, aby lidé "uchovali Christine ve svých srdcích a připomněli si neuvěřitelného člověka i váženou muzikantku, kterou všichni milovali".

Její klidný, soulově zbarvený kontraaltový hlas zněl v hitech You Make Loving Fun, Everywhere nebo Don’t Stop. Psala jednoduché, přímočaré písně o radostech a strastech z lásky. A byla také jednou z mála stálic v kapele, která často měnila obsazení a kde to v dobrém i zlém jiskřilo mezi výbušnými osobnostmi jako zpěvačkou Stevie Nicks a jejím kolegou, kytaristou Lindseym Buckinghamem. Na rozdíl od nich Christine McVie nepotřebovala být středem dění, tím spíš ale uskupení ukotvovala.

Jak připomíná agentura AP, Fleetwood Mac začali v 60. letech minulého století jako londýnská bluesová kapela. Vyvinuli se však v jedny z hvězd kalifornského pop-rocku následující dekády. Tou dobou Christine McVie, Stevie Nicks a Lindseyho Buckinghama doprovázeli zakladatel sestavy Mick Fleetwood na bicí a John McVie on baskytaru.

Komerčně byli na vrcholu v letech 1975 až 1980, kdy prodali desítky milionů nahrávek. Podařilo se jim také zužitkovat drama mezi jednotlivými členy. Christine McVie byla vdaná za basistu Johna McVieho. Jejich rozchod, stejně jako rozpad vztahu mezi Stevie Nicks a Lindseym Buckinghamem či používání hudebníky oblíbených psychedelických drog, reflektovalo široce populární album Rumours z roku 1977. Jen za první měsíc od vydání se ho prodalo přes deset milionů kopií.

"Nejlepší byla kombinace šampaňského s kokainem," odpověděla Christine McVie po desítkách let na dotaz časopisu Rolling Stone, co si pamatuje z natáčení této desky. "Ve studiu to každý večer vypadalo jako na party. Vím, že jsme spali v nějakých divných místnostech, co připomínaly nemocniční pokoje. A samozřejmě s Johnem jsme si úplně nerozuměli," dodala s odkazem na manžela, s nímž se roku 1976 rozvedla.

Fleetwood Mac v roce 1998 vstoupili do Rokenrolové síně slávy. K jejich dalším velkým hitům patří Dreams, Go Your Own Way nebo Little Lies. Christine McVie si zvlášť cenila balady Songbird.

Zpěvačka narozená roku 1943 jako Christine Perfect odmalička hrála na klavír a měla klasickou průpravu. Kromě toho ale poslouchala rokenrol, Fatse Domina nebo The Everly Brothers.

Skladbu Everywhere od Fleetwood Mac z roku 1987 zpívá Christine McVie. | Video: Warner Bros.

Už jako studentka birminghamské Moseley School of Art si spřátelila první lidi z okruhu tehdy se rodící londýnské bluesové scény. Začínala coby zpěvačka a klavíristka v kapele Chicken Shack, která už se na koncertech potkávala a střídala právě se členy Fleetwood Mac. V těch tehdy kromě bubeníka Fleetwooda a basisty McVieho hrál kytarista Peter Green.

V roce 1970 se k nim Christine McVie přidala, krátce po Greenově odchodu, provdala se za basistu a přijala jeho příjmení. Několik let nato se s kolegy přestěhovala do USA, kde se členy sestavy stali Stevie Nicks s Lindseym Buckinghamem.

"Byla to dost senzační doba," vzpomínala Christine McVie na tuto éru. "Občas jsme se začali hádat, ale hudebně nebo co se týče intenzity na pódiu se tomu nic nevyrovnalo. A protože v Anglii jsme neměli co dělat, prostě jsme si odskočili do Ameriky, kde začala naše obrovská odysea," cituje ji britský deník Guardian.

Podle agentury AP málokterá formace prošla tolika personálními změnami jako Fleetwood Mac, kterým často nechybělo mnoho k rozpadu. Christine McVie též na dlouho odešla, sestavu opustila roku 1998. "Chtěla jsem si užít anglický venkov a nemuset se pořád štrachat po koncertech," vysvětlila tehdy Guardianu. "Přestěhovala jsem se do Kentu a líbilo se mi, že můžu chodit po ulici a nikdo mě nepoznává. Pak mi ale hudba samozřejmě začala chybět," vysvětlila, proč se po 16 letech vrátila poté, co kapelu doprovodila jako host na koncertě v londýnské O2 areně.

Naposledy před čtyřmi roky byl vyhozen Lindsey Buckingham, kterého na koncertech nahradili Neil Finn a Mike Campbell.

Spoluhráči tuto středu večer vzdali zpěvačce hold v prohlášení zveřejněném na Twitteru. "Neexistují žádná slova, která by popsala náš smutek nad úmrtím Christine McVie. Byla nejlepší hudebnicí, jakou kdo mohl mít v kapele, a nejlepší kamarádkou, jakou kdo mohl mít ve svém životě," uvedli.

"Před několika hodinami jsem se dozvěděla, že zemřela moje nejlepší kamarádka na celém světě. Bylo tomu tak od prvního dne v roce 1975, kdy jsme se potkali," napsala Stevie Nicks na Instagramu, kde zveřejnila ofocený, ručně napsaný vzkaz. "Do sobotního večera jsem vůbec nevěděla, že je nemocná. Chtěla jsem být v Londýně, snažila jsem se tam dostat, ale řekli nám, ať počkáme," dodala.