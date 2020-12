Bez kultury to nejde, říká skupina Lucie. Vyrazí na symfonické turné

Česká kapela Lucie chystá příští rok turné s novým programem, při kterém ji doprovodí Filharmonie Hradec Králové s dirigentem Kryštofem Markem a pěveckým sborem. Projekt poprvé představí 27. září v ostravské Ostravar aréně.

Fanoušky čeká téměř dvouhodinový průřez celou tvorbou poprockové skupiny. Dirigent Marek, držitel Českého lva za hudbu k filmu Masaryk, pro ni vytvořil nová symfonická aranžmá.

Scéna využije nejnovější technologie z oblasti zvuku i vizuálních efektů a zároveň osvědčené divadelní principy.

"Na scéně, kterou chceme fanouškům představit, jsme pracovali bezmála rok. Práce to byla náročná, ale krásná. A věříme, že to bude stát za to. Je to pro nás speciální projekt, proto chceme, aby i naši fanoušci z něj měli výjimečný zážitek," říkají členové formace.

V rámci turné s filharmoniky se představí 27. září v Ostravě, následují show v brněnské DRFG areně 8. října, v pardubické Enteria Areně 12. října a v pražské O2 areně 20. října.

Se symfoniky Lucie spolupracovala již roku 2002, kdy ve Státní opeře v Praze vystoupila s Českým národním symfonickým orchestrem pod taktovkou Jana Chalupeckého. Tehdy s nimi jako host zpívala například Lenka Dusilová a doprovodil je houslový virtuos Jaroslav Svěcený.

V Praze se Lucie naposledy představila letos 28. září na Výstavišti, kde její koncert na Křižíkově fontáně zakončil festival Praha září. Lucie vystoupila ve své nejznámější a nejúspěšnější sestavě. Tvoří ji bubeník a zpěvák David Koller, kterého místy nahrazoval jeho syn Adam, dále kytarista a zpěvák Robert Kodym, baskytarista P.B.Ch. a klávesista Michal Dvořák.

"Letošek byl pro všechny velmi těžký. Nám ale mimo jiné rok 2020 ukázal, že bez kultury to prostě nejde. Jako by nám chyběl kus naší duše, možnost sebevyjádření, svoboda, a to nejen ta umělecká, kterou bychom si měli bezpodmínečně chránit," popisují hudebníci.

"O to víc se těšíme, že se v roce 2021 zase vrátíme na pódium a znovu se svými fanoušky zažijeme tu ohromnou energii, která při živém vystoupení vzniká. To je zážitek, který nejde ničím nahradit," dodávají.

Lucie vstoupila na scénu prvním singlem v roce 1988. V následujících 16 letech vydala sedm studiových desek, dvě koncertní dvojalba a jeden výběr hitů.

V letech 1999 až 2002 čtyřikrát získala prvenství v anketě Český slavík. Její poslední vydanou deskou je EvoLucie z roku 2018.