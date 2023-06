Beyoncé vylézá z lastury a létá na koni. Za jejím turné lidé jezdí z celého světa

Ani vysoká cena lístků a nutnost cestovat přes půl světa neodradily fanoušky, kteří v těchto dnech navštěvují koncerty americké zpěvačky Beyoncé. Jedenačtyřicetiletá držitelka rekordních 32 cen Grammy vyrazila na světové turné poprvé od roku 2016. Pojala ho jako velkolepou sci-fi show plnou obřích rekvizit.

Šnůra nazvaná podle loňské desky Renaissance čítá 57 koncertů, přičemž celý květen a červen Američanka tráví v Evropě. Začala ve Švédsku, tento týden účinkuje na stadionu v anglickém Tottenhamu. Do konce června ji čekají Španělsko, Francie, Polsko nebo německý Kolín nad Rýnem, Hamburk a Frankfurt.

Každý večer ji poslouchají desítky tisíc lidí. Do Česka, kde vystoupila jen roku 2009 v pražské O2 areně, Beyoncé ani tentokrát nezamíří.

Podle agentury AFP koncerty trvají okolo tří hodin. Vždy zazní přes tři desítky písní včetně všech z alba Renaissance. Show připomíná futuristický spektákl, při němž halou křižují laserové paprsky. Například skladby Black Parade, Savage a Partition zpívá Beyoncé na střeše jakéhosi lunárního vozidla, které s ní na konci odjede z pódia. Při songu America Has a Problem a následném Mind Control je oblečená jako včela ve fiktivním studiu televizního zpravodajství.

Na začátku jedné písně zpěvačka vylézá z obří mořské lastury připomínající tu, kterou namaloval Sandro Botticelli ve známém obrazu Zrození Venuše. V další části večera usedne na třpytivě stříbrného koně, kterého následně pódiová technika zvedne i s podstavcem do vzduchu. Beyoncé tak na něm přeneseně vzato letí nad hlavami diváků.

Za jejími zády projekce na obřím plátně celou dobu vytváří iluzi, že Beyoncé je jakousi mimozemskou superstar z daleké budoucnosti, ve které už neexistují předsudky, popisuje deník Guardian. Ten v show spatřuje prvky sci-fi, disco kultury, dekadence, afrofuturismu či témata důležitá pro LGBT komunitu, zatímco americký rozhlas NPR rozklíčovává jednotlivé odkazy k filmům od klasiky science fiction Metropolis režiséra Fritze Langa po novější Ex Machinu.

Zpěvačka v průběhu večer vystřídá několik převleků a doprovází ji kapela mísící pop, R&B, hip hop a taneční hudbu. Hvězda ale přenechává nezvykle mnoho choreografie svým více než dvaceti tanečníkům a tanečnicím, shodují se deníky New York Times a Financial Times. Podle nich fanoušci spekulují, zda se Beyoncé nezranila. Zpěvaččin management to nekomentoval.

Na koncerty Beyoncé nechodí místní. Například zahajovací večer celého turné ve švédském Stockholmu si nenechal ujít Američan Jimmy Long, který kvůli tomu přiletěl ze San Franciska. Díky výhodnému kurzu koupil lístek do předního sektoru ve sportovní areně v přepočtu asi za 8000 korun, zatímco v Americe by ho na srovnatelné místo vyšel na 26 tisíc korun. "Tak jsem napsal svojemu klukovi: chceš se mnou letět do Švédska, ano, nebo ne? Máš devět minut na rozmyšlenou," popsal pro agenturu Reuters.

Jiná posluchačka jménem Janny učí na základní škole v brazilském Riu de Janeiru. Za lístek na koncert v německém Frankfurtu zaplatila v přepočtu skoro 22 tisíc korun a dalších 26 tisíc ji stála letenka. "Za pandemie to učitelé měli těžké. Umřeli mi někteří příbuzní. Když to celé skončilo, přepadla mě obrovská chuť žít a dělat věci, které jsem dřív nedělala," vysvětluje, proč kvůli Beyoncé letěla přes půl světa.

Spousta lidí ale na koncerty létá či přijíždí čistě proto, že Beyoncé dlouho vidět nemohli. Rodačka z texaského Houstonu se v hudebním průmyslu pohybuje od 90. let minulého století, kdy na sebe upozornila jako členka kapely Destiny’s Child s hity typu Survivor nebo Say My Name. Největší úspěch pak zažila se sólovou kariérou a deskami jako Lemonade z roku 2016. Tentýž rok ale také završila své poslední světové turné.

Od té doby sice účinkovala na americkém festivalu Coachella a zpívala s manželem, raperem Jay-Zm, další světovou šňůru však uspořádala teprve letos. Stalo se tak u příležitosti vydání alba Renaissance, které skládá poctu queer průkopníkům taneční hudby. Na rozdíl od předešlých desek jej nedoprovodila série předpřipravených hudebních videí, jaká se pro Beyoncé stala typická.

Beyoncé na současném turné mimo jiné přeneseně vzato "létá" nad hlavami diváků na stříbrném třpytivém koni. | Video: Fiercegifs

Vstupenky na koncerty zmizely v rekordním čase. A podle propočtů časopisu Forbes za něj multimilionářka Beyoncé utrží až 2,1 miliardy dolarů, tedy více než 46 miliard korun. V takovém případě by zhruba o 500 milionů dolarů překonala paralelně se konající šňůru Eras jiné americké superstar Taylor Swift.

Mimořádné tržby odrážejí neobvykle vysokou cenu vstupenek, které se v USA průměrně pohybovaly okolo 700 dolarů za kus, což je 15 tisíc korun.

"Podobně jako Taylor Swift je také Beyoncé mimořádně dobrá podnikatelka. Ví, které produkty prodávat, kde je prodávat i kolik mají stát, a umí to celé bezproblémově zrealizovat," napsal Forbes.

V lednu zpěvačka vzbudila kontroverzi, když desku Renaissance připomínající černé průkopníky LGBT komunity představila na soukromém koncertu při slavnostním otevření luxusního hotelu v Dubaji, tedy jednom ze Spojených arabských emirátů, kde je přitom homosexualita trestná. Beyoncé za hodinové vystoupení utržila alespoň 24 milionů dolarů, v přepočtu skoro půl miliardy korun, napsal Forbes.

Měsíc nato se Beyoncé stala historicky nejúspěšnější umělkyní či umělcem v historii cen Grammy, na kontě už jich má 32. Dosud rekord držel dnes již nežijící dirigent sir Georg Solti, doplňuje agentura AFP.