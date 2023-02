Beyoncé má nejvíc Grammy v dějinách, album roku ale natočil Harry Styles

Americká popová hvězda Beyoncé ovládla předávání prestižních hudebních cen Grammy. V noci na pondělí získala čtyři sošky. I když její nahrávka Renaissance nakonec v boji o album roku prohrála s britským Harrym Stylesem, celkově má zpěvačka na kontě za celou kariéru 32 ocenění, víc než kdokoli v historii.

Čtyřmi dalšími soškami včetně té pro nejlepší taneční nebo elektronické album, již získala za Renaissance, překonala Beyoncé 26 let starý rekord britského dirigenta maďarského původu George Soltiho. Ten do své smrti v roce 1997 získal 31 cen. "Snažím se, aby mě nepřemohly emoce. Snažím se prostě tenhle večer přijmout," komentovala svůj bezprecedentní úspěch Beyoncé, které v publiku tleskal i manžel Jay-Z. "Ráda bych poděkovala Bohu za to, že nade mnou drží ochrannou ruku," uvedla.

Zmínila také rodinu včetně svého bratrance, který byl gay a zemřel v 90. letech minulého století na následky onemocnění AIDS. Stejně tak poděkovala "celé queer komunitě za vaši lásku a za to, že jste vymysleli žánr taneční hudby". Zpěvačka, jež Renaissance věnovala černé LGBT komunitě, čerstvě čelí kritice za to, že si jako dějiště svého prvního koncertu po několikaleté pauze vybrala Dubaj ze Spojených arabských emirátů, kde je homosexualita trestná.

Jedenačtyřicetiletá Američanka nestihla začátek ceremoniálu. Když se nejlepší R&B písní stalo její Cuff It, moderátor a komik Trevor Noah oznámil, že Beyoncé uvízla v losangeleské dopravní zácpě. Sošku jí předal u stolu teprve v pozdější části večera.

Přesto zpěvačka nezdolala všechny mety. Dosud ještě nikdy nedosáhla na hlavní cenu Grammy pro album roku. A to se nepodařilo ani letos, kdy vyhrál devětadvacetiletý Angličan Harry Styles za desku Harry's House. "Každý, kdo byl v téhle kategorii nominován, mě obrovsky inspiroval. V různých životních fázích jsem poslouchal každého z vás. Je důležité si uvědomit, že nic jako nejlepší v hudbě nexistuje," řekl. "Tohle album byl nejúžasnější zážitek mého života," dodal Styles, který z něj naživo zazpíval hit uplynulého roku As It Was. Měl u toho oblek složený výhradně ze stříbrných třásní.

Angličan zvítězil nad Beyoncé, portorikánským raperem Bad Bunnym, americkou zpěvačkou Lizzo, britskou Adele i švédskými hitmakery ABBA.

Nahrávkou roku se stala taneční píseň About Damn Time od Lizzo. "Je to krásný a nečekaný večer. Chtěla jsem, aby bylo na světě líp, a tak jsem musela něco změnit. Dneska se rozhlédnu kolem a všude vidím písně o přijetí vlastního těla a o tom, jak se v něm naučit žít," řekla Lizzo, jež zpívá právě o tom, jak přijmout sebe sama a mít se rád navzdory nedostatkům.

Písní roku hlasující vyhlásili Just Like That od třiasedmdesátileté zpívající bluesové kytaristky Bonnie Raitt. "Jsem tak překvapená. Vůbec nevím, co říct," přiznala a upřesnila, že Just Like That se zabývá dárcovstvím orgánů.

Objevem roku se stala jazzová zpěvačka Samara Joy. Teprve třiadvacetiletá Newyorčanka, která zatím vydala dvě alba, se při přebírání sošky rozplakala a poznamenala, že ji na Grammy doprovázel její malý bratr.

Nejlepší rapové album natočil Kendrick Lamar, uspělo jeho Mr. Morale & the Big Steppers. "Na téhle desce jsem se konečně naučil nebýt perfektní," poznamenal na jevišti.

V kategorii nejlepší popové taneční duo se radují Sam Smith a Kim Petras s písní Unholy. Promluvila za ně třicetiletá německá zpěvačka a písničkářka Kim Petras, která sošku přebrala jako první transgender žena, upozorňuje agentura AP. "Ráda bych poděkovala všem transgender legendám, které rozkoply tyhle dveře, abych tu dnes mohla být," uvedla. "Vyrostla jsem u dálnice v německém zapadákově a moje máma mi věřila, že jsem holka. Ráda bych také jí poděkovala za podporu," dodala.

Galavečer se konal v losangeleské Crypto.com areně, sportovní hale dříve známé jako Staples Center, po dvou letech omezení způsobených pandemií koronaviru. Show odstartoval vystoupením ve španělštině s tanečníky populární raper Bad Bunny, jehož album Un Verano Sin Ti získalo jednu z žánrových cen. "Chtěl bych ji věnovat Portoriku, kde se zrodil reggaeton," řekl v narážce na hudební styl rozvíjející prvky reggae a takzvaného dancehallu.

Cenu pro nejlepší videoklip si odnesla zpěvačka Taylor Swift za čtvrthodinový krátký film k nové verzi své písně All Too Well, původně vydané roku 2012. Účinkuje v něm Sadie Sink, hvězda seriálu Stranger Things. Album Midnights od Taylor Swift se o hlavní sošky ucházet nemohlo, zpěvačka jej nestihla vydat mezi říjnem 2021 a zářím 2022, což je doba vymezující letošní nominace.

Americká herečka Viola Davis vyhrála v kategorii pro nejlepší audioknihu či mluvené slovo a vstoupila do úzké společnosti osobností, které mají televizní cenu Emmy, hudební Grammy, filmového Oscara i divadelní sošku Tony.

Nejlepší country album natočil devětaosmdesátiletý Willie Nelson, autor nahrávky A Beautiful Time. Ceremoniálu se nezúčastnil. Novou cenu pro nejlepší píseň podněcující společenskou změnu předala americká první dáma Jill Biden. Ocenění získala pětadvacetiletá íránská písničkářka Shervin Hajipour za skladbu Baraye doprovázející nedávné tamní protesty, doplňuje deník New York Times.

O vítězích rozhodlo zhruba 11 tisíc hlasujících členů americké Národní akademie hudebního umění a věd. Pořadatelé opět čelili nařčení, že nenominovali dostatečný počet lidí tmavé pleti. Bránili se tím, že podle nich Grammy pracují na tom, aby byly rok od roku pestřejší.

Předávání poslední dobou strmě padá sledovanost, předloni a vloni Grammy zaujalo méně než devět milionů lidí, což byly nejhorší výsledky v historii.