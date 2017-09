Video: Benjamin Clementine chystá druhou desku. Píseň Phantom of Aleppoville ovlivnilo týrání

před 1 hodinou

Video: YouTube / Benjamin Clementine

Kanadský zpěvák, skladatel a básník Benjamin Clementine, který letos proškolil publikum festivalu Colours of Ostrava ve výslovnosti anglických slovíček, chystá 15. září nové, v pořadí druhé album. Jmenuje se I Tell a Fly a uvádí ho klipová skladba Phantom of Aleppoville. "Aleppoville" odkazuje k syrskému Aleppu a Clementine do skladby otiskuje i své smutné zkušenosti z dětství, kdy si prošel týráním.

Benjamin Clementine Narodil se v Londýně v roce 1988 , na klavír začal hrát v jedenácti.

, na klavír začal hrát v jedenácti. V šestnáci se jeho rodiče rozvedli, což Benjamin špatně nesl, opustil školu a bez peněz a s psychickými i fyzickými problémy odjel do Francie , kde začal hrát na ulici.

, kde začal hrát na ulici. Po čtyřech letech života bez domova, kdy se protloukal s kytarou, ho na ulici objevil agent . Od tohoto momentu se začala rozvíjet Clementinova profesionální hudební kariéra, která v roce 2015 vyústila ve vydání osobního alba At Least for Now . Clementine za něj dostal cenu Mercury pro nejlepší britskou nahrávku.

. Od tohoto momentu se začala rozvíjet Clementinova profesionální hudební kariéra, která vyústila ve vydání osobního alba . Clementine za něj dostal pro nejlepší britskou nahrávku. Druhá deska I Tell A Fly vychází 15. září 2017. Písnička Benjamina Clementina Phantom of Aleppoville je, jak bývá u tohoto hudebníka zvykem, emotivní, členitá a přelévá se z napjaté atmosféry do zdánlivého klidu. O klip se postaral fotograf Craig McDean a filmařka Máša Vasyuková. Text písně napsal Clementine pod vlivem myšlenek britského psychoanalytika Donalda Winnicotta, jenž se dlouhodobě zabýval chováním týraných a zneužívaných dětí. Ty se ve videu objevují v klidnějších pasážích uprostřed šťastné hry na zahradě. Jméno Aleppoville pak odkazuje k syrskému městu Aleppu, kde jsou děti vystavené krutému zacházení. Skladba je součástí druhého alba I Tell a Fly, na kterém Clementine sleduje měnící se svět, bitvy a individuální reakci na ně. "Putujeme světem, můj pradědeček se toulal a to je ten důvod, proč jsem tady. Stejným poutníkem byl váš pradědeček a to je ten důvod, proč jste tady vy. Jsem vetřelec, vy jste vetřelec. A tak to je." Na desce, o níž Clementine mluví jako o příběhu dvou ptáčků, z nichž jeden je méně statečný a druhý více, jsou slyšet ohlasy klasických impresionistů jako Erik Satie, kterého Benjamin miluje, a také jeho zájem o elektroniku - konkrétně o hudbu japonského elektronického průkopníka Isaa Tomity. Clementine si celé album sám složil, nahrál, nazpíval i produkoval.

