Cristovao: Chci dokazovat, že budu nejlepší, riskuju. Ve veganství budu důraznější

Jsem pořád student hudby, posunul jsem se, byl jsem někdo jiný, ta změna je markantní. Můžu víc riskovat, ale chci to pořád být já a chci, aby mě to bavilo. Otevřít pivnici a veganské bistro Výčep Kabelovna na začátku pandemie byla velká ztráta. Máme i veganské utopence, chci být v tomto ohledu ještě důraznější. Je to pořád třecí plocha, říká zpěvák a podnikatel Ben Cristovao.

