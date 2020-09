Beatles po 20 letech vydají knihu. Vrací se k desce Let It Be, obsahuje přepisy

Nahrávání posledního alba Beatles nazvaného Let It Be bývá nejčastěji spojované s neshodami či problémy a vnímané coby předzvěst následného rozpadu jedné z nejslavnějších popových skupin v dějinách. O půlstoletí později se nová kniha a dokumentární film prostřednictvím neznámých záběrů a informací pokusí nahlédnout tehdejší události ve veselejším světle.

The Beatles a Yoko Ono při natáčení desky Let It Be. | Foto: Ethan A. Russell/Apple Corps

Kniha nazvaná The Beatles: Get Back vyjde 31. srpna 2021 coby doprovod stejnojmenného dokumentu, který o nahrávání desky Let It Be z roku 1970 chystá Peter Jackson, režisér trilogie Pán prstenů.

Součástí publikace budou přepsané rozhovory mezi Johnem Lennonem, Paulem McCartneym, Georgem Harrisonem a Ringem Starrem z více než 120 hodin nahrávání. To trvalo tři týdny roku 1969 nejprve v Twickenham Film Studios a později v Abbey Studios, které si Beatles postavili. Kniha vrcholí slavným vystoupením Beatles na střeše budovy Apple Corps v Londýně.

Kniha čítající 240 stran má obsáhnout stovky dosud neznámých fotografií Ethana A. Russella a Lindy McCartneyové, která se krátce po nahrávání provdala za Paula. Předmluvu napsal scenárista a spisovatel Hanif Kureishi, další úvodní slovo ještě dodá režisér Jackson.

McCartney a Starr, dva dosud žijící členové Beatles, upozorňují, že Get Back bude jejich první oficiální kniha od roku 2000, kdy vydali několikadílný oceňovaný projekt Antologie.

Deska Let It Be, která obsáhla písně jako Get Back nebo The Long and Winding Road, se v květnu 1970 stala posledním studiovým albem Beatles - přestože desku Abbey Road natočili později, vydali ji hned v září 1969, zatímco Let It Be následovalo až v květnu 1970. Tou dobou už se do světa rozletělo prohlášení Paula McCartneyho, že v Beatles končí.

Průběh nahrávání Let It Be fanoušci částečně znají ze stejnojmenného filmu z roku 1970, který natočil Michael Lindsay-Hogg. Ten zachytil i některé hádky mezi členy skupiny.

"Ve skutečnosti zažívali tvůrčí období. V téhle době vytvořili některé ze svých nejlepších děl," argumentuje naopak z jiného úhlu spisovatel Hanif Kureishi v předmluvě.

"V této knize máme tu čest vidět jejich první nástřely, chyby, jejich cesty i odbočky, nudu, vzrušení, radostné hraní i náhlé rozpady, které všechny vedly k desce, jak ji dnes známe a obdivujeme," dodává Kureishi.

Knihu doprovodí film režiséra Petera Jacksona. Původně měl mít premiéru už letos, kvůli pandemii koronaviru ho však diváci uvidí také až napřesrok.

Snímek obsahuje sestřih z 55 hodin dosud neznámých filmových záznamů a více než 120 hodin audionahrávek souvisejících s Let It Be. Dle producenta tyto nahrávky často zachycují Beatles stejně rozesmáté jako na vrcholku takzvané beatlemanie.

Paul McCartney a Ringo Starr knihu vydají prostřednictvím své společnosti Apple Corps ve spolupráci s Callaway Arts and Entertainment, předobjednat ji lze už nyní za 60 liber, v přepočtu zhruba 1760 korun.