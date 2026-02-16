Bára Poláková má nový singl Klíče. Je součástí soundtracku ke komedii Nečekané léto

Za pár dní do kin vstoupí rodinný film režiséra Milana Cieslara Nečekané léto. Zpěvačka a herečka Bára Poláková si v něm nejen zahrála jednu z hlavních rolí, ale také k němu nazpívala píseň Klíče.
Ve filmu Bára Poláková ztvárňuje Denisu, zaneprázdněnou lékařku a mámu dvou dětí, která žije podle pečlivě dodržovaného plánu. Když se však s dětmi vydává na vysněnou dovolenou do Itálie, kvůli ztracenému papouškovi skončí v zapadlém českém kempu, kde se setkává s lyžařským instruktorem Petrem v podání Jordana Haje.
„Skladba Klíče vznikla vyloženě pro postavu Denisy z filmu. Chtěli jsme v něm zachytit moment ,člověk míní, život mění‘, který zná každý z nás. A taky to, že když něco drhne, je dobré to pustit a věřit, že se objeví něco nového,“ říká Poláková.
Zpěvačka svou kariéru zahájila v roce 2012 singlem Kráva a prosadila se hitem Nafrněná, se kterým v roce 2015 získala cenu Anděl v kategorii Píseň roku a rovněž i ocenění Objev roku. V roce 2025 založila s hercem Janem Cinou a Markem Adamczykem hudební skupinu Ťupíci. V témže roce se svým partnerem, zpěvákem Štěpánem Urbanem, nazpívala čtvrté album s názvem Sršeň (které je v přednominaci na dvě ceny Anděl).
Hudba již pětinásobné držitelky ceny Anděl se pohybuje na pomezí alternativního popu a artové písničkářské tvorby s výrazným osobitým rukopisem. Její tvorba kombinuje poetické texty s melodiemi, které v sobě mísí jemnost i sílu. Polákové se daří propojovat autentický přístup k aranžmá a zvuku s přístupností a emocionalitou, která oslovuje i široké publikum.
ŽIVĚMinistr pojede do USA na první zasedání Rady pro mír jako pozorovatel
Ministr zahraničí Petr Macinka odletí ve středu do USA a ve čtvrtek se v roli pozorovatele zúčastní ve Washingtonu prvního zasedání Rady míru, napsal dnes odpoledne server SeznamZprávy. Informaci následně potvrdil mluvčí ministerstva Adam Čörgő. První cestu do USA musel Macinka na začátku února odložit. Kvůli nepříznivému počasí a zrušenému letu se tehdy vrátil z letiště z Frankfurtu nad Mohanem.
Macinka zničil Hillary, žasnou Trumpovi fandové. Podle Politico ho Sikorski školil
Český ministr zahraničí Petr Macinka to za svůj mnichovský výstup od domácí opozice sice schytal, zato se stal nečekanou hvězdou té části USA, která podporuje prezidenta Trumpa. Během sobotní panelové diskuse se ostře střetl s bývalou šéfkou americké diplomacie Hillary Clintonovou i polským protějškem Radosławem Sikorskim. Macinkovo vystoupení rezonovalo i na sociálních sítích.
„Extrémní hloupost.“ Rakušana diskvalifikovali ze třetího místa, měl moc velké boty
Při lyžařských závodech rozhodují drobnosti. Na jednu takovou doplatil na olympiádě rakouský skokan Daniel Tschofenig.
ŽIVĚMotoristé mají nového adepta na životní prostředí, ekologové se nad ním mračí
Novým kandidátem na post ministra životního prostředí za Motoristy je poslanec Igor Červený. Na tiskové konferenci po jednání vlády to v pondělí oznámil premiér Andrej Babiš (ANO), který už Červeného navrhl prezidentovi Petrovi Pavlovi.
Švéd je podezřelý, že svou manželku prodával na sex, a to nejméně 120 mužům
Švédský šedesátník je podezřelý z toho, že vykořisťoval svou manželku a prodával ji na sex, a to nejméně 120 mužům. S odvoláním na švédské státní zastupitelství o tom v pondělí informovala agentura AP. Pokud by byl shledán vinným, hrozí mu vězení v délce od dvou do deseti let.