Banga vypískal Ortel a na protest odešel ze Slavíků. Soutěž kritizují i Emma Smetana a Ben Cristovao

AKTUALIZOVÁNO 28. 11. 2016

Slavnostní předávání hudebních cen Český slavík nedokoukal přímo v sále Hudebního divadla Karlín romský muzikant Radek Banga, známý z kapely Gipsy.cz. Na protest proti umístění Ortelu opustil společně s manželkou sál. Na Instagramu se proti průběhu přímého přenosu Slavíků ohradila i moderátorka Emma Smetana, která dříve v televizi Nova pracovala.

Stříbrným slavíkem v kategorii Zpěvák roku se stává Tomáš Ortel, zaznělo v sobotu 26. listopadu v Hudebním divadle Karlín. Z hlediště se ozval pískot. Následně se muzikant Radek Banga zvedl a společně s manželkou na protest opustili sál.

„Ano, je to pravda, při předávání cen Český slavík jsme se s mou manželkou zvedli, začali jsme pískat a nakonec na protest proti Ortelu odešli ze sálu,“ vysvětlil později zpěvák na Facebooku.

Banga poukázal i na další osobnosti, které se proti kapele Tomáše Ortela vymezily. „Jen malá hrstka odvážných se ozvala, můj respekt mají Filip Smid, Iva Pazderková, Jan Tuna a také Petr Štolba, který je známější pod pseudonymem Pekař. My všichni jsme dali najevo svůj nesouhlas,“ napsal v příspěvku, který do nedělní půlnoci okomentovaly a sdílely tisíce lidí.

Přítomným muzikantům v sále pak vyčetl, že tleskali „nacistům“. „Přijde si Ortel s umrlčími lebkami na košilích a dá celému národu tímto symbolem najevo, jakým směrem smýšlí,“ vysvětlil.

Svůj nesouhlas s průběhem předávání hudebních cen vyjádřila i bývalá moderátorka televize Nova Emma Smetana, která kritizovala na Instagramu způsob, jakým televize celý večer přenášela.

„Režie se rozhodla nezabrat, resp. neposlat do vysílání výrazy jednotlivých hvězd v sále ani při jednom z projevů T. Ortela. Koho by taky zajímalo, jak takové stříbro vnímají ti nejpopulárnější, že? Hlavně žádný konflikt, nerozházet si to s nikým a u nikoho,“ tvrdí Smetana.

Moderátorka se s Novou letos nerozešla v dobrém a ve svém vyjádření přiblížila, jak v televizi před rokem probíhala nad způsobem vysílání debata. „Co a jak – v kontextu takovýchto výsledků – pustit na obraz se mimochodem řešilo ve zpravodajství Novy už před rokem, té debaty jsem se účastnila a byla jsem se svými názory naprosto osamocena,“ tvrdí Smetana.

Televize Nova se skrze svou mluvčí Alžbětu Cimovou odmítla k tématu vyjádřit.

Negativně se vůči udělení cen vyjádřil i zpěvák Ben Cristovao, který na galavečer ovšem nedorazil. Ten na svém Instagramu uvedl, že jediný důvod, proč nechal svůj management převzít ocenění, je podpora fanoušků, kteří v anketě hlasovali. "Nepotřebuju Slavíky ani jiná křídla, za mě mluví čísla. Lidi, kteří jsou schopni ocenit fašismus, jsou pro mě nechutní a nemám pro ně žádný respekt," dodal.

Tomáš Ortel získal v sobotu dva Slavíky za druhé místo, a to v kategoriích zpěvák a kapela. „Loni to byl bronz, letos stříbro, bojím se toho příštího roku,“ řekl při děkovné řeči. „Už teď jsem zvědavý na ty různý komenty, co nám lidi píšou. Mnoho lidí hledá to, co nás rozděluje, než to, co by nás mělo spojovat,“ dodal a popřál všem krásné Vánoce.

Absolutním vítězem Českého slavíka i vítězem mezi zpěváky se opět stal Karel Gott, který prvenství v kategorii zpěváků získal už po jedenačtyřicáté. Mezi zpěvačkami zvítězila podevatenácté Lucie Bílá a nejoblíbenější kapelou se stejně jako loni stala skupina Kabát.

autor: mp