Až to Stouni zabalí. Skupina Olympic má nový song s textem Lukáše Pavláska

Skupina Olympic ve středu 7. října v Praze pokřtila výběrové album s dvěma desítkami hitů a jednou novinkou. Pozvaným hostům představila nový klip Až to Stouni zabalí. Na křest konaný v restauraci na Střeleckém ostrově členové kapely připluli po Vltavě. Role kmotrů se ujali Lukáš Pavlásek a Michael Kocáb.
"Petr Janda je obdivuhodná bytost a i Olympic je obdivuhodný, před nimi jsou ti Stouni, ale Petr je úžasný skladatel," uvedl Kocáb. Autor textu písně Až to Stouni zabalí Pavlásek sdělil, že Olympic poslouchá odmalička. "Jsem až dojatý, že na jejich desce bude písnička, ke které jsem napsal slova," podotkl.
"V životě by mě nenapadlo, že bych něco udělal s Lukášem Pavláskem, ale byla to spolupráce na první dobrou a omlouvám se mu, že jsem s ním nespolupracoval už dříve," řekl Janda.
Novinka navazuje na legendární kompilaci 12 nej z roku 1976. Motiv času symbolizovaný archaickým budíkem se po padesáti letech vrací v modernizované podobě obalu s násobenými ciferníky. Z původních dvanácti skladeb se výběr rozrostl na jednadvacet položek, které mapují klíčové etapy jedné z nejvýznamnějších kapel české rockové historie.
"Dvacet jedna písní samozřejmě nemůže obsáhnout celou historii Olympiku, ale jde o skladby, které nejlépe dokumentují vývoj kapely a zároveň patří mezi ty, které nejčastěji zaznívají na našich koncertech," konstatoval Janda.
Výběr 21 nej nabízí průřez několika generacemi Olympiku, od nahrávek z poloviny šedesátých let přes klasické snímky ze supraphonského archivu, tvorbu vydanou pod značkou Best I.A. až po novější období spolupráce se Supraphonem.
Pomyslnou tečkou za výběrem je nová skladba Až to Stouni zabalí, která vznikla ve spolupráci Jandy a Pavláska. S nadhledem si pohrává s otázkou, co by se stalo, kdyby jednou legendární The Rolling Stones definitivně ukončili svou kariéru. Písničku doprovází videoklip v režii Ondřeje Urbance, ve kterém se Pavlásek objevil v hlavní roli. Skladba je nejen poctou The Rolling Stones, ale také komentářem k vlastní dlouhověkosti Olympiku.
"Petr Janda a Lukáš Pavlásek zkoumají, co by bylo, kdyby se Mick a spol. přestali valit. Že by Olympic, po rovněž pětašedesáti letech existence, navždy vypnul proud? Anebo ne? Jedeme dál!" uvedla kapela v anotaci nového singlu.
Skupina Olympic loni vydala zatím své poslední 23. studiové album nazvané Bombarďák. Na všech dosavadních deskách se podílel ze současných členů jen kapelník, kytarista a zpěvák Petr Janda. Druhý služebně nejstarší člen kapely baskytarista Milan Broum hraje na posledních devatenácti deskách a bubeník Martin Vajgl jich stihl šestnáct. Pro nováčka klávesistu Pavla Březinu je Bombarďák druhá nahrávka s Olympikem.
Olympic byl založen roku 1962 pod názvem Karkulka (KARlínský KULturní KAbaret) a později přejmenován podle klubu v pražské Spálené ulici. Debutoval v roce 1968 albem Želva považovaným za první českou beatovou dlouhohrající desku.
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