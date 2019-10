Avril Lavigne se po 12 letech vrací do Prahy, v březnu zahraje v Tipsport areně

Kanadská rockerka a hudebnice Avril Lavigne vystoupí 23. března 2020 v pražské Tipsport areně. Stane se tak u příležitosti turné Head Above Water, na němž divákům po tvůrčí pauze představí stejnojmenné album. Zpěvačka se do Prahy vrátí po 12 letech.

Lavigne letos vyjela na turné po pěti letech, absolvovala už patnáct koncertů po Severní Americe. "Na turné Head Above Water po Severní Americe jsme prožili ty nejkrásnější chvíle," napsala. "Opravdu se mi moc stýskalo po tom, být na pódiu a zpívat s vámi, byla jsem opravdu moc šťastná! S o to větším nadšením mohu oznámit, že příští rok bude Head Above Water Tour pokračovat s koncertními zastávkami v Evropě, Japonsku a Číně," uvedla Lavigne, která bývala považována za poprockový vzor teenagerů.

V roce 2013 vydala eponymní album, pak ji ale následující rok zaskočila lymská borelióza. Přestala koncertovat, dva roky byla připoutána na lůžko. Na letošní desce Head Above Water, která zabodovala ve světových hitparádách, se snažila vyzpívat z nemoci i konce vztahu.

Narodila se v malém městě v kanadské provincii Ontario, od 13 let ale už zkoušela prorazit se svými písněmi v USA. Na scéně se prosadila roku 2002 deskou Let Go, jež obsahovala hit Complicated. Do současnosti "punkrocková princezna" natočila šest studiových alb, za kariéru prodala celosvětově více než 40 milionů kusů alb a 50 milionů singlů, což z ní činí třetí nejprodávanější Kanaďanku po Celine Dionové a Shanie Twainové.

Kromě hudby se blonďatá Lavigne zabývá také navrhováním vlastní módní kolekce a vystupuje v televizi. V listopadu 2010 bylo rozvedeno její čtyři roky trvající manželství s kytaristou a zpěvákem skupiny Sum 41 Deryckem Whibleym. V letech 2013 až 2015 byla vdaná za kanadského rockera Chada Kroegera.