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Hudba

Asiaté si udělali vlastní verzi Eurovize, vyhrála ji Filipínka Carmelle. Její song oslavuje sílu žen

ČTK
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První ročník asijské verze pěvecké soutěže Eurovize vyhrála v sobotu filipínská zpěvačka Carmelle. Devatenáctiletá interpretka porotu i diváky zaujala energickým vystoupením s taneční písní Sobra-Sobra. Ve finále v thajském Bangkoku porazila dalších deset soutěžících. Informovala o tom agentura AP.

Thailand Eurovision Song Contest
Carmelle z Filipín zazpívá píseň Sobra-Sobra během finále soutěže Eurovision Asia 2026 v Bangkoku v Thajsku.Foto: AP – Sakchai Lalit
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Thailand Eurovision Song Contest
Thailand Eurovision Song Contest
Thailand Eurovision Song Contest
Thailand Eurovision Song Contest
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13 fotografií

O vítězce rozhodly hlasy národních porot zúčastněných zemí a diváků z celého světa. Carmelle po vítězství uvedla, že její píseň oslavuje sílu a nezávislost žen a je poctou všem Filipínkám.

„Zapsala jsem se do historie, protože je to poprvé. Je to pro mě obrovská odpovědnost, protože jde o globální scénu,“ řekla vítězka.

Na druhém místě skončila domácí thajská dvojice Mang x Daou s romantickou popovou skladbou Aroma. Soutěže se vedle Filipín, Thajska, Vietnamu, Malajsie a Laosu zúčastnili také interpreti z Bhútánu, Jižní Koreje, Mongolska, Nepálu, Kambodže a Bangladéše.

Evropská verze soutěže se dlouhodobě snaží stavět hudbu nad politiku, opakovaně se však stala předmětem sporů spojených s mezinárodními konflikty. Rusko bylo ze soutěže vyloučeno v roce 2022 po zahájení rozsáhlé invaze na Ukrajinu.

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Účast Izraele na evropské Eurovizi pak vyvolala protesty v souvislosti s válkou v Pásmu Gazy. Pět zemí, které se soutěže dlouhodobě účastní – Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Island a Slovinsko – letos evropský ročník bojkotovalo právě kvůli účasti Izraele.

Podle historika Eurovize Deana Vuletiče, který se soutěže v Bangkoku zúčastnil, se asijská verze zatím obešla bez tak výrazného zastínění politickými spory. Analýza hlasování by podle něj mohla v budoucnu ukázat politické tendence mezi zúčastněnými zeměmi.

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