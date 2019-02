Zlá holka vrací úder. Ariana Grande vydala desku vzrušujícího futuristického popu

Ariana Grande mezi popové hvězdy patřila už před 22. květnem 2017. Talentovaná zpěvačka jako náctiletá prošla muzikály i televizními seriály a ve dvaceti přirozeně vplula do showbyznysu.

Měla za sebou tři úspěšné desky a spoustu hitů, jenže teprve předloni na jaře k ní pozornost obrátil celý svět. A to při vrcholně nešťastné události. Těsně po skončení jejího koncertu se ve foyeru arény v anglickém Manchesteru odpálil sebevražedný atentátník hlásící se k Islámskému státu a zabil 22 lidí, další více než stovku zranil. Otřesená zpěvačka zrušila zbytek turné, ale rychle zorganizovala benefiční koncert nazvaný One Love Manchester, který se coby gesto vzdoru uskutečnil dva týdny poté.

"Poslední věc, kterou bych chtěla pro své fanoušky, je to, aby viděli něco takového a mysleli si, že zlo vyhrálo," prohlásila pak v rozhovoru pro časopis Time a pro média i posluchače se stala hrdinkou.

Do jejich textů vzápětí začala pronikat téma úzkosti a poststresových traumat, kterými po teroristickém útoku trpí. A její hudba se vůbec stala dobrodružnější a odvážnější.

Vloni Ariana Grande vydala své čtvrté studiové album Sweetener, jež patřilo k nejlepším popovým deskách roku a po zásluze dostalo i cenu Grammy. Nahrávka úspěšně míchala futuristickou klubovou hudbu se staromilsky klenutými melodiemi. V hitech jako No Tears Left to Cry nebo Breathin' se Grande zpovídala z úzkostných stavů a zároveň nacházela cestu z temnot.

Propojit osobní písně se silným mediálním příběhem se ukázalo jako skvělý tah, nic z toho přitom nepůsobilo vykonstruovaně. Nyní tento přerod pokračuje na nové desce Ariany Grande nazvané Thank U, Next. Autorka se tu představuje jako zlá holka s temnou minulostí.

Nabyté sebevědomí

Díky událostem z května 2017 začala Grande žít ve světle reflektorů a něco takového už se nedá zastavit. Navíc zpěvačka jako by dramata přitahovala - další následovala bezprostředně po vydání desky. V září se předávkoval její bývalý přítel, raper Mac Miller. A v listopadu se rozešla s komikem Petem Davidsonem, s nímž se krátce předtím zasnoubila.

Na internetu to Grande pořádně schytala z táborů obou svých ex: jedni ji vinili ze smrti rapera Mac Millera, druzí z depresí, které komik Davidson popsal na sociálních sítích.

I tentokrát se zpěvačka rozhodla situaci postavit tváří v tvář - prosincový singl Thank U, Next "dohrává" její milostná dramata posledních let. Má smířlivý tón, autorka svým bývalým přátelům děkuje za společně strávený čas, ale jedním dechem dodává, že jejím nejnovějším objevem je někdo, s kým si rozumí ještě lépe - ona sama.

Singl Thank U, Next „dohrává“ zpěvaččina milostná dramata. | Video: Republic Records

Thank U, Next jako první skladba v kariéře Ariany Grande doputovala na číslo jedna amerického i britského žebříčku a jmenuje se podle ní také nynější deska.

Na pultech se objevila ani ne půlrok po té předchozí, což je ve světě popu neobvykle brzy. Novinka má ale daleko do narychlo vyrobeného produktu, který by využíval momentálního zájmu. Spíš jde o výraz nově nabytého sebevědomí, které Grande nabrala za poslední tři roky.

Svědčí o něm třeba fakt, že na desce už nejsou žádní hostující vokalisté, jichž byla plná ještě předešlá nahrávka Sweetener. Ariana Grande teď už cizí pomoc nepotřebuje.

Setřást minulost

"Můj sen vždy bylo ne být raperkou, ale vydávat hudbu tak, jak to dělají rapeři. Chci být v kontaktu s fanoušky, zpívat a psát muziku a vypouštět ji, jako to dělají kluci. Proč to můžou dělat oni a ne já?" ptala se Grande v rozhovoru pro časopis Billboard před vydáním desky. A hiphop je skutečně hlavní inspirací nové nahrávky - většině tracků dominují trapové beaty a Grande na několika místech sama rapuje.

Raperská hrdost a sebevědomí čiší z většiny skladeb. Grande se v nich prezentuje jako zlá holka, která se všemožně snaží setřást temnou minulost.

V optimistickém singlu 7 Rings, citujícím klasický broadwayský muzikál Za zvuků hudby, zpívá o "nákupní terapii" a zahánění depresí v obchodech s luxusní módou ("Štěstí stojí stejný peníze jako body s červenou podrážkou"). Ve skladbě Bad Idea jsou lékem známosti na jednu noc. A v klipové skladbě Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored zpěvačka loví zadané muže. "Vím, že se to nedělá, ale je mi to jedno," zpívá zde.

Úzkosti se tentokrát objevují jen na několika místech - track Fake Smile, uvozený samplem z písně zpěvačky Wendy Rene z šedesátých let minulého století, je o odmítání pozitivity za každou cenu ("Už nedokážu vyloudit další falešný úsměv, už nemůžu předstírat, že jsem v pohodě").

V jiné skladbě Ghostin pak Ariana Grande zpívá o bolestivém vzpomínání na někoho, koho milovala, ale on už se nemůže vrátit.

Skladbu Ghostin zpěvačce napsal hitmaker Max Martin. | Video: Republic Records

Právě tato píseň vystupuje z trochu předvídatelných electro-trapových origií, hlas Ariany Grande se tady houpe na nadýchaných syntezátorových "obláčcích", které připomínají elektronickou verzi žánru shoegaze populárního v 90. letech.

Je to také jedna ze čtyřech písní, které zpěvačce napsal švédský popový matador Max Martin. Ten dříve vymýšlel singly pro Britney Spears nebo Katy Perry, aktuálně má na kontě už 22 hitů číslo jedna z amerického žebříčku.

Je docela pravděpodobné, že některá z novinek - třeba energická Bad Idea nebo latinskými rytmy střižená Bloodline - by mu mohla statistiku navýšit. Však víc hitů číslo jedna než Max Martin už získali jen Paul McCartney s Johnem Lennonem.

Album Thank U, Next ale obsahuje také písně, které musí zachraňovat sametový a kudrlinkový vokál - Make Up nebo Needy postrádají výraznější nápad a slouží jen jako podklad k pěvecké exhibici. A o tom, že umí zpívat, už nás autorka přesvědčovat nemusí.

Jako ze začátku tisíciletí

Když Ariana Grande roku 2013 vstoupila na popovou scénu, její vydavatelství s ní mělo velké plány.

Zpěvačka se čtyřoktávovým rozsahem a andělskou tváří možná zprvu trochu vypadala jako produkt, který chce velká společnost vtlačit do hlav konzumentům. Jenže pak interpretka využila příležitost a přerodila se v něco, co marketingové oddělení nikdy vymyslet nemůže.

Ariana Grande: Thank U, Next Republic Records 2019

Dnes je Ariana Grande jednou z posledních velkých popových hvězd. V době, kdy americké i britské žebříčky atakují virální hity ze serveru Soundcloud, představuje pozůstatek popové mašiny nahrávacích společností, která pomalu ztrácí dech, a zároveň prototyp zpěvačky se silným příběhem, jaké pop chrlil na začátku tisíciletí.

Snad jen kanadský raper Drake dnes dokáže takřka v přímém přenosu a za neustálé pozornosti médií žít a dál chrlit hitparádové hity.

Nová deska Thank U, Next je sebevědomá, bezprostřední a někdy možná trochu repetitivní, ale zachycuje zpěvaččinu mysl tady a teď. Zlá holka je další kapitolou vzrušujícího příběhu Ariany Grande, v němž životní dramata zplodila zajímavý pop s přesahem. Ostatně přesvědčit se o tom bude možné také naživo, až Grande letos 8. září vystoupí v pražské O2 areně.