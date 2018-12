Do Česka přijede popová zpěvačka Ariana Grandeová, začínala na Broadwayi

Poprvé do Česka příští rok přijede pětadvacetiletá americká zpěvačka Ariana Grandeová, v jejíž hudbě, zprvu orientované na teenagery, se potkává soul s popem, hip hopem a elektronickou taneční muzikou.

Vystoupí 8. září v pražské O2 areně, vstupenky v síti Ticketportal budou v prodeji od této středy 19. prosince, upřesnila dnes odpoledne pořadatelská agentura Live Nation.

"Je jednou z nejúspěšnějších amerických zpěvaček poslední dekády. Velkou popularitu si získala vřelým a bezprostředním přístupem k posluchačům, které má napříč všemi věkovými generacemi. Možná i díky tomu ji na Instagramu sleduje již více než 139 milionů fanoušků," vypočítávají organizátoři koncertu.

Floridská rodačka Ariana Grandeová, která pro svůj hlasový rozsah bývá přirovnávána k Mariah Careyové, schopné obsáhnout pět oktáv, nastartovala kariéru už jako patnáctiletá teenagerská hvězda, kdy debutovala na Broadwayi v muzikálu nazvaném 13.

Slávu pak utužila rolí Cateriny Valentineové v televizním seriálu o dospívající dívce V jako Victoria, který byl vysílán do roku 2012. Pro velký úspěch si zasloužil ještě takzvaný spin-off jménem Sam & Cat.

Právě soundtrack z V jako Victoria byl roku 2011 prvním albem, které Grandeová poslala na trh. Od té doby s deskami Yours Truly, která čerpala ze soulového zvuku 90. let minulého století, My Everything, kde hostovala australská raperka Iggy Azaleaová a jíž se prodalo 600 tisíc výlisků, či s letošní nahrávkou Sweetener vždy vystřelila do čela amerického prodejního žebříčku.

Její nadcházející páté studiové album Thank U, Next, z něhož některé skladby zřejmě uvede také v Praze, by mělo vyjít v nejbližších měsících. Stejnojmenná píseň už se v USA začátkem minulého měsíce dostala do čela hitparád, minulý týden následoval singl Imagine.

Titulní píseň Thank U, Next ze stejnojmenné připravované desky vyšla minulý měsíc. | Video: Republic Records

Grandeová se vloni nečekaně ocitla ve středu zájmů světových médií, když se během jejího koncertu v anglickém Manchesteru odpálil sebevražedný útočník a zabil 22 lidí, dalších 139 zranil.

Grandeová vyvázla bez zranění a obětem teroristického útoku třináct dnů nato vzdala hold charitativním vystoupením One Love Manchester, jehož se zúčastnili zpěváci Robbie Williams, Justin Bieber, Miley Cyrusová či kapela Coldplay.