Úspěšnější než Dua Lipa. Uživatelé Applu si letos pouštěli rapera, kterému je 19 let

Služba, za kterou platí desítky milionů uživatelů, zveřejnila seznam nejhranějších skladeb ve stejné době, kdy sestavila soukromé žebříčky pro své uživatele. Začátkem prosince to dělají všechny streamovací platformy.

Vítězný song Stay mísí pop, rap a rock se zvukem klavíru i syntezátorů. Vyprávěn je z pohledu někoho, kdo si uvědomuje, že způsobil rozpad vztahu. Deklaruje snahu být lepší a prosí milence, aby ho neopouštěl. Track se na sedm týdnů dostal do čela americké hitparády Billboard Hot 100, na konkurenčním Spotify zaznamenal přes 2,2 miliardy streamů a odstartoval kariéru dnes devatenáctiletého rapera Kida Laroie.

Dítě z rozvedené hudební rodiny vychovával strýc, který byl však v roce 2015 zavražděn. Chlapec své první tracky zveřejňoval na serverech Soundcloud a YouTube, předloni vydal svůj dosud jediný mixtape. Letos se stal takovou hvězdou, že po něm fastfodoový řetězec McDonald's v rodné Austrálii pojmenoval limitovanou verzi menu s cheeseburgerem a kuřecími nuggety nazvanou The Kid Laroi Meal.

Raper momentálně žije v USA. Nedávno završil své první světové turné. Na Instagramu fanouškům zanechal emotivní vzkaz, ve kterém uvedl, že "bez vás nejsem nic a nenacházím slova pro to, jak moc jste ovlivnili můj život". Po posluchačích se mu bude stýskat každý večer, dodal. V těchto dnech dokončuje své první studiové album.

K dalším nejhranějším písním letošního roku v Apple Music patří As It Was od zpěváka Harryho Stylese, což bude nejspíš celosvětový hit roku 2022, nebo Wait For U čili song amerického rapera Future, v němž účinkují kanadský Drake a nigerijská zpěvačka Tems.

Na dalších příčkách se umístily track Super Gremlin od rapera Kodaka Blacka, hit Angličanky Adele zvaný Easy on Me nebo Heat Waves, ještě v prvním pandemickém roce zveřejněná skladba britské psychedelické popové kapely Glass Animals. Žánrově převažuje hip hop nad popem a R&B.

Podle agentury AP se do žebříčku meziročně dostalo dvakrát více skladeb v jiných jazycích než angličtině. Mezi stovkou nejhranějších je jich 21, nejčastěji z Afriky, Latinské Ameriky a Japonska. "Zažíváme situaci, kdy se žánry dříve označované za okrajové postupně dostávají do mainstreamu," konstatuje Rachel Newmanová, která žebříčky Applu sestavuje.

Trend pohánějí umělci jako portorický raper a zpěvák Bad Bunny, kterého služba Apple Music už v listopadu vyhlásila umělcem roku. Jeho letošní Un Verano Sin Ti se na této platformě stalo nejstreamovanějším albem roku.

V mobilní aplikaci Shazam na rozpoznávání skladeb, rovněž vlastněné Applem, se uživatelé v roce 2022 nejčastěji snažili identifikovat remix Cold Heart od klavíristy Eltona Johna a zpěvačky Dua Lipa, jehož taneční verzi vyprodukovalo australské trio Pnau.

Z textů písní lidé hledali zejména We Don’t Talk About Bruno z animovaného filmu Encanto, k níž hudbu a slova složil Lin-Manuel Miranda, autor muzikálu Hamilton.

Služba Apple Music existuje od roku 2015 a pravidelně nezveřejňuje počet uživatelů. Naposledy Apple před třemi roky oznámil, že překročil hranici 60 milionů platících. Časopis Forbes letos v létě odhadl aktuální stav na 80 milionů předplatitelů, zatímco Spotify jich má přes 182 milionů a dohromady včetně gratis účtů 456 milionů.

Apple však nabízí víc hudby. Letos překročil hranici 100 milionů songů v nabídce, zatímco na YouTube Music a Spotify je jich kolem 80 milionů a na Amazon Music okolo 90 milionů. "Je to ta největší a nejpestřejší sbírka hudby, jaká kdy v dějinách existovala v jakémkoliv formátu," tvrdí Rachel Newmanová z Applu.

10 nejhranějších skladeb na Apple Music v roce 2022

Stay - The Kid Laroi a Justin Bieber

As It Was - Harry Styles

Wait For U - Future, Drake a Tems

Super Gremlin - Kodak Black

Easy On Me - Adele

Heat Waves - Glass Animals

Cold Heart (Pnau Remix - Elton John a Dua Lipa

First Class - Jack Harlow

Me Porto Bonito - Bad Bunny a Chencho Corleone

Abcdefu - Gayle