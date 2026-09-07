Anna K. přidává druhý večer životního koncertu. Vystoupí se symfonickým orchestrem

První termín koncertu zpěvačky Anny K. je vyprodaný, proto se interpretka rozhodla přidat ještě druhý večer, který se uskuteční 24. dubna 2027 v pražském O2 universu. Stejně jako 23. dubna se Anna K. na pódiu představí po boku Českého národního symfonického orchestru, který povede světově uznávaný dirigent Gast Waltzing, držitel ocenění Grammy.
Anna K. se tak stane první českou poprockovou zpěvačkou, která s Českým národním symfonickým orchestrem vystoupí v tomto koncertním formátu. Během večera zazní 21 největších hitů její kariéry v nových symfonických aranžích vytvořených exkluzivně pro tento projekt.
„Jsem opravdu velmi šťastná a nadšená z toho, jak rychle a dlouho dopředu se koncert vyprodal. Moc si vážím toho, že se mnou fanoušci chtějí prožít právě tento večer, který pro mne bude opravdu zcela výjimečný. S ohledem na velký zájem mých milovaných fanoušků jsme se rozhodli přidat ještě jeden koncert a já mám velkou radost, že se nám druhý koncert povedl zorganizovat a já tuhle událost mohu oznámit,“ říká Anna K.
Český národní symfonický orchestr patří mezi nejrespektovanější evropská orchestrální tělesa a má za sebou spolupráci s řadou významných osobností světové hudby i filmu. V minulosti se podílel například na projektech spojených s Quentinem Tarantinem, Andreou Bocellim či Stingem.
Orchestr povede dirigent, skladatel a držitel Grammy Gast Waltzing. Jeho vedení spolu s novými symfonickými aranžemi má dát známým písním Anny K. zcela nový rozměr. „Spolupráce vznikla proto, že jsem často spolupracoval s CNSO a oni znali moje aranžmá pro Angelique Kidjo a Kylea Eastwooda, tak se mě zeptali, jestli bych měl zájem spolupracovat s Annou K. Poslechl jsem si její písně a zjistil jsem, že spojení jejích písní se symfonickým orchestrem by mohlo být zajímavé, zejména poté, co jsem se s Annou K. a její kapelou setkal v Praze u piva. Myslel jsem si, že by to mohl být zábavný projekt. Těším se na živé vystoupení s Annou K., orchestrem a její kapelou,“ říká Gast Waltzing.
Na výsledné podobě večera se podílejí také členové zpěvaččiny kapely, Jiří Janouch a Pavel Bohatý, kteří připravili tři osobní, intimně laděné aranže. Na jednom pódiu tak zazní písně, které provázejí kariéru Anny K. už několik desetiletí, mimo jiné Nebe, Večírek za koncem, Údolí včel nebo Na malou chvíli, ale v novém symfonickém provedení.
Mimořádný koncert ale není jedinou novinkou, kterou Anna K. chystá. Zpěvačka zároveň začíná pracovat na nové hudební tvorbě, která naváže na její dosavadní kariéru a otevře další tvůrčí kapitolu. V současné době připravuje také svou vůbec první knihu, ve které se chystá otevřeně promluvit o svém životě i kariéře. Čtenáři se dle autorů mohou těšit na hluboce osobní příběh, exkluzivní vzpomínky a řadu dosud nezveřejněných informací. Na knize se společně se zpěvačkou podílí také spisovatel Aleš Palán, dvojnásobný držitel ceny Magnesia Litera, a novinářka Renata Kalenská, držitelka Ceny Ferdinanda Peroutky a Novinářské ceny za nejlepší psaný rozhovor. Knihu vydá nakladatelství BWT Books.
ANNA K. & ČESKÝ NÁRODNÍ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Dirigent: Gast Waltzing
Kdy: 23. 4. 2027 a 24. 4. 2027
Kde: Praha - O2 universum
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